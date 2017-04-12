"Машина времени. 1997 год"

1997 Этот год оказался богат прежде всего на события политические: введение в правительство «младореформаторов» в лице Чубайса и Немцова, подписание Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве России с Украиной, сокращение Вооруженных Сил РФ сразу на полмиллиона человек… Но свои строки в историю страны вписал и автомобильный рынок

1. В ПРОДАЖУ ПОСТУПИЛИ СЕДАНЫ ВАЗ-2115

из давно анонсированного семейства «Самара-2». По сути, это был достаточно глубокий рестайлинг престижной еще «99-й». Тольяттинцы изменили внешность, в салоне появились новые панель приборов, руль, другие детали. При этом 1,5-литровый двигатель и 5-ступенчатая коробка передач остались прежними. Автомобиль поначалу продавали параллельно со стандартной ВАЗ-21099, позднее появились и рестайлинговые хэтчбеки ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114, а новое семейство полностью вытеснило из производства первые «Самары».

2. В МАГАЗИНАХ ЗАПЧАСТЕЙ ПОЯВИЛИСЬ ИЗДЕЛИЯ ЗНАМЕНИТОЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ ФИРМЫ MOMO,

предназначенные для отечественных «Лад» – классических и переднеприводных моделей. Их владельцы из числа склонных к набиравшему популярность тюнингу заглядывались на изящные итальянские спортивные рули, элегантные набалдашники рычага коробки передач и роскошные литые диски. Покупали, правда, итальянские опции не многие, большинство по-прежнему предпочитали похожие, но произведенные отечественными кустарями украшения.

3. ГОРЬКОВСКИЙ АВТОЗАВОД ПРЕДСТАВИЛ ОЧЕРЕДНУЮ «ВОЛГУ» – ГАЗ-3110

По сравнению с предшественницей здесь заметно изменили переднюю и заднюю часть, поставили новые панель приборов, руль, сиденья. К тому же 5-ступенчатая коробка передач и передние дисковые тормоза стали базовыми, а двигатель – карбюраторный или впрысковый 16-клапанный – можно было выбрать. В прессе писали, что это последняя модернизация машины, конструктивно восходящей к ГАЗ-24 1968 года, а следующая «Волга» будет совсем другой. Но в истории «двадцатьчетверки» напишут еще одну главу…

4. ФИРМА SONY ПРЕДЛОЖИЛА РОССИЯНАМ АВТОМОБИЛЬНУЮ МАГНИТОЛУ С ДЖОЙСТИКОМ

Новинка заинтересовала владельцев отечественных моделей, и вскоре управлять магнитолой с помощью устройства, установленного на рулевой колонке возле рычажка стеклоочистителей, стало даже в некотором роде престижно. Выбор магнитол с джойстиками быстро расширился, но мода на них оказалась недолгой. Ведь руку с руля все равно приходилось снимать, а многие владельцы даже недорогих иномарок вскоре получили кнопки на руле, о которых в 1997-м мало кто знал.

5. РАСПОРЯЖЕНИЕМ МЭРА ЮРИЯ ЛУЖКОВА В МОСКВЕ УВЕЛИЧЕН ДО 80 КМ/Ч ЛИМИТ СКОРОСТИ

на некоторых магистралях, в частности на Кутузовском проспекте, Варшавском и Каширском шоссе и, конечно, на «Рублевке». Забавно, что в московской ГАИ о решении градоначальника узнали лишь через пару дней. Кстати, со скоростью 80 км/ч на некоторых московских магистралях можно было ездить еще в 1970-е, но в те годы со скоростью 100 км/ч в городе никто не гонял. В отличие от 1990-х, когда это стало нормой. Знаки «80» в стиле езды московских водителей практически ничего не изменили.

6. СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КИА-БАЛТИКА»

начало в Калининграде сборку корейских автомобилей KIA Avella и Clarus. Торжественное открытие производства состоялось 16 мая. Фирма «Автотор», в которую вошло СП, стала одной из первых, взявшихся за организацию (пусть и сборочного) производства иномарок в России. Постепенно обновляя и расширяя модельный ряд, в том числе за счет автомобилей других марок, например BMW, предприятие росло и довольно успешно работает и сегодня.

7. В МОСКВЕ В ПРИСУТСТВИИ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ИТАЛИИ РОМАНО ПРОДИ ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОЗДАНИИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГАЗ-FIAT»,

которое вскоре получило громкое название «Нижегород моторс». Анонсировали производство в Нижнем моделей Sienna, Palio и Marea с моторами 1,5–2 л мощностью от 76 до 124 л.с. Причем по плану СП должно было выдавать до 150 тыс. автомобилей в год. От идеи, как и от многих иных амбициозных проектов, ГАЗ отказался уже в следующем году – после августовского кризиса.

8. РОСТОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРАСНЫЙ АКСАЙ», ВЕДУЩЕЕ ОТВЕРТОЧНУЮ СБОРКУ КОРЕЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ DAEWOO,

представило на Московском автосалоне компактный вседорожник «Дозор». Машину со стеклопластиковыми элементами кузова соорудили на узлах и агрегатах «Нивы». Планировали сделать открытый «пляжный» вариант и версию с закрытым кузовом. «Дозор» предсказуемо разделил судьбу большинства российских концептов и прототипов 1990-х: дальше опытных образцов дело не пошло.

9. ЗАВОД «МОСКВИЧ» НАЧАЛ ПРОИЗВОДСТВО МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ХЭТЧ-БЕКА С СОБСТВЕННЫМ ИМЕНЕМ «СВЯТОГОР».

Кроме легкого рестайлинга главное отличие от модели «2141» – двигатель Renault мощностью 112 л.с. с системой впрыска. Помимо него на «Святогор» ставили иные, более на-дежные приводы колес, усилитель тормозов Lucas, импортное сцепление. Интерес к модели поначалу был велик, но низкая надежность некоторых узлов и по-прежнему «гниючий» кузов быстро охладили пыл покупателей. По сути, «Святогор» стал началом конца завода.