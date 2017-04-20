Обычно «помощь людям» ассоциируется с героическими пожарными, медиками, верхолазами… Но спасать, особенно детей, можно и по-другому – любовью и заботой, долго и терпеливо. В этом мы убедились, отправившись на Skoda Yeti в «детскую деревню» в Кандалакше

Известно, что одинокому человеку жить трудно. Но еще труднее ребенку, по тем или иным причинам оставшемуся без присмотра родителей. Конечно, для таких случаев существуют детские дома. Но условия в них, увы, не всегда можно назвать приемлемыми. А вот дети, попавшие в международный проект «Детская деревня SOS», выглядят вполне счастливыми. И это не пустые слова, прогулявшись по самой северной из подобных «деревень», расположенной в центре Кандалакши, мы убедились в этом воочию.

«Теплые» края

У внимательного читателя наверняка уже назрел вопрос – а при чем тут, собственно, Skoda? Между тем марка имеет прямое отношение к проекту «Детская деревня SOS» – вот уже несколько лет она поддерживает его, предоставляя свои автомобили. Часть этого парка составляют Octavia, но в «деревнях» еще больше радуются кроссоверам Yeti. На одном из них нам и предстояло проделать путь от Мурманска до Кандалакши.

Нам сильно повезло – к нашему приезду на Кольском полуострове установилась хоть и переменчивая, но все же неожиданно теплая погода. (Достаточно сказать, что в Москве в это время было холоднее, чем здесь, за Полярным кругом.) И все же панорама за окном напоминает, что север по-прежнему суров. Вокруг среди проталин виднеются сугробы толщиной более полутора метров, над головой с сумасшедшей скоростью солнце сменяется непроглядными тучами. Да и местные дороги таят немало опасностей для неподготовленного водителя: под колесами хаотично чередуется мешанина из снежной грязи, асфальта и зеркальных наледей. В таких условиях ходовые качества машины не пустой звук, а залог уверенности за рулем.

Впрочем, Skoda Yeti не дает повода для разочарований. Двигатель TSI, роботизированная коробка передач DSG, система полного привода 4x4 – для кого-то это просто аббревиатуры. Но для владельца Yeti все эти названия и обозначения – гарантия комфорта в любых условиях. Уверенная и ровная тяга мотора, плавные и расторопные переключения коробки, оперативная работа электроники, распределяющей крутящий момент по колесам: благодаря этим современным системам автомобиль чувствует себя как рыба в воде и в тесноте городского потока, и на загородном шоссе, и на заметенном зимнике.

А ведь стоит напомнить еще и об отлично продуманной эргономике салона, достойном уровне оснащения, обилии опций, обеспечивающих комфорт. И потому неудивительно, что оби-татели «детских деревень» по-настоящему любят эти машины. Тем более что они отличаются еще и приличной вместительностью. Ведь юные воспитанники ведут отнюдь не оседлый образ жизни – они нередко путешествуют, ездят на разные соревнования и конкурсы, в том числе с собственным снаряжением. Однако и к таким задачам Yeti хорошо подготовлен, он отличается не только просторным салоном, но и вполне вместительным багажником.

Рука помощи

И все же, что такое эти «детские деревни»? Стоит пояснить: они в некоторой степени служат альтернативой прежних детских домов. Хотя сравнивать эти две организации не стоит, принцип у них различается. Дело в том, что «детская деревня» не просто своего рода интернат, это попытка восполнить отсутствие настоящей семьи.

Прибыв в центр Кандалакши, мы увидели несколько неожиданную картину: вместо обычных «казенных» корпусов – уютные домики, разделенные на несколько частей на манер таунхаусов. В каждой из них живет своя «семья» – женщина-воспитатель, которую почти все дети называют мамой, и несколько подопечных. Зайдя в гости в один из домиков, я убедился, что атмосфера в нем царит по-настоящему семейная. Детские комнаты, так же как и общие столовая и гостиная, очень уютные. Но главное в другом – тут витает домашняя атмосфера. Отчасти благодаря тому, что по стенам и на полках развешаны или расставлены многочисленные поделки, созданные мальчишками и девчонками. Кстати, они действительно без запинок и стеснения называют воспитателя мамой. Да и вообще видно, что отношения у них теплые.

Но какими бы теплыми и уютными ни были дома, детишки проводят в них далеко не все время. Они живут полноценной жизнью: ходят в обычные школы, занимаются на курсах и в секциях, много гуляют, а в каникулы ездят отдыхать. К слову, такие поездки в другие города – обязательная часть программы, на них выделена отдельная статья расходов.

Погуляв по территории «детской деревни», посмотрев на уютные домики, на административное здание с большим залом для общих праздников и занятий, невольно задумываешься, как же повезло попавшим сюда детям. Для них тут создали действительно комфортную атмосферу, постарались всеми силами компенсировать отсутствие собственной семьи. При этом ребята готовятся к самостоятельной взрослой жизни: не только изучают обычные школьные предметы, но и учатся готовить, вести домашнее хозяйство. Так что по достижении совершеннолетия выходят в мир без страха. Кстати, многие из выпускников частенько приезжают сюда, чтобы навестить свою «маму», а некоторые даже остаются помочь ей.

Увы, принять всех сирот российские «детские деревни» не могут. Их пока слишком мало – всего шесть, и в общей сложности они способны принять лишь около 400 детей. Но верится, что в дальнейшем это более чем благое начинание будет развиваться, и еще больше детишек получат шанс попасть в них. И нет сомнений, что бренд Skoda и впредь станет обеспечивать эти «деревни» своими удобными и универсальными автомобилями.