Сегодня даже представить трудно, что бренд Land Rover, ныне отмечающий 70-летие, во многом результат импровизаций, творческих озарений и нешаблонных действий. Впрочем, в той же степени он закономерный продукт своего времени, с первого дня отвечающий запросам рынка и растущим потребностям владельцев

Корпоративная легенда, на самом деле все-таки похожая на правду, сообщает, что первый дизайн-макет нового, совершенно универсального британского автомобиля был сделан на… песке. Морис Уилкс, директор Rover Cars, столкнулся с тем, что ему – владельцу крупного земельного участка – понадобилась машина, которая совмещала бы функции внедорожника и трактора. Взяв за основу американский Willys Jeep, не устраивавший его по ряду причин, он прямо на берегу залива Ред-Уорф-Бей продемонстрировал свою идею брату Спенсеру, работавшему управляющим директором этой же компании. Название Land Rover родилось там же.

От чистого истока

Идея понравилась и в 1947 году была утверждена как бизнес-план, а спустя год, в 1948-м, новый автомобиль появился на рынке. Специально для его выпуска даже открыли новое подразделение – Land Rover Ltd., расположившееся в местечке Солихалл, теперь превратившееся в мощный центр британской автоиндустрии. При этом «англичанин» с самого начала сильно отличался от своего заокеанского прототипа, в том числе новациями, которые братья Уилкс вынуждены были внедрить из-за послевоенных экономических проблем. Так, вместо дефицитной стали они решили задействовать в конструкции алюминий, не только имевшийся в достатке, но и позволивший существенно снизить вес машины, а также сделать ее более устойчивой к коррозии («крылатому» металлу компания верна и по сей день, являясь мировым лидером в использовании алюминия в своих моделях).

По этой же причине (нехватка листовой стали) в конце 1940-х пришлось отказаться от штампованных деталей шасси – его стали сваривать из бросовых стальных полос. Как выяснилось позже, решение не только сэкономило немало средств и времени, но и оказалось дальновидным: шасси первого Land Rover получилось куда более прочным и надежным, нежели когда-либо существовавшие до этого. К тому же оно на многие годы стало фирменной «фишкой» конструкторов британской марки.

Как, впрочем, и усовершенствованная английскими инженерами трансмиссия с полным приводом. Стремясь избежать сцепки передней и задней осей, ведущей к истиранию покрышек, они установили между раздаточной коробкой и передним карданным валом муфту свободного хода, тем самым позволив передним колесам при необходимости вращаться быстрее задних. Впоследствии был реализован еще целый ряд решений, благодаря которым уже в начале 1970-х опыт компании Land Rover в области систем полного привода признали лучшим в мире.

К числу неожиданных находок родоначальников компании история относит и ее эмблему – известный всему миру темно-зеленый овал с вписанным в него именем фирмы. Рассказывают, что художник, который ее разрабатывал, обедал сардинами из банки, и та оставила на кульмане свой след. Дизайнер же скопировал его в качестве значка для внедорожника. Поистине, все гениальное – просто.

С места в карьер

Первый Land Rover, представленный 70 лет назад, имел колесную базу длиной 2003 мм, 1,6-литровый двигатель и трансмиссию с постоянным полным приводом и низкими передаточными числами, позволившими повысить внедорожные возможности автомобиля. Учитывая потенциальный спрос со стороны сельского населения страны, он был дополнительно оснащен устройствами отбора мощности для фермерского оборудования. Довольно быстро на его базе появились пожарная машина и самоходная сварочная установка, а вскоре новинку оценили и военные – спустя некоторое время эта модель стала главным полноприводным транспортным средством британских вооруженных сил.

Но основной спрос, как и ожидалось, пришелся на обычных потребителей: если за первый год из цехов вышло всего 1758 таких автомобилей, то уже в 1949-м их было произведено 12 395, а спустя еще год – 16 795 штук. Причем английскую машину «распробовали» и за пределами ее родины – из года в год рос экспорт на другие рынки, включая избалованные США. Самым любопытным оказалось то, что спрос на Land Rover быстро превзошел уровень интереса к продукции материнской фирмы – новых внедорожников пришлось выпускать больше, чем моделей Rover. Притом что изначально детище Мориса Уилкса рассматривалось лишь в качестве временного средства для удовлетворения клиентов, ждавших послевоенный Rover.

Только факты

? Land Rover Freelander в течение первых пяти лет своего

существования оставался самым продаваемым внедорожником

в Европе

? Land Rover Discovery стал первым полноприводным автомобилем

с подушками безопасности для водителя и переднего пассажира

? Range Rover и Range Rover Sport – первые в мире внедорожники

с полностью алюминиевым легким кузовом

? Первый 8-цилиндровый V-образный турбодизель Range Rover

Sport развивал 640 Нм крутящего момента

Но эволюция продукта на этом не закончилась. Сначала появилась его более комфортабельная 7-местная модификация в кузове универсал, очень хорошо принятая в самых разных странах. В 1950 году конструкторы заменили постоянный полный привод на привычный для клиентов – подключаемый, а еще через пару лет не слишком мощный двигатель сменил более солидный 2-литровый.

Дальнейшее развитие модели было связано с выходом на рынок ее очередных поколений. Так, спустя 10 лет после рождения «первенца» Land Rover Series 1, выпущенного тиражом более 200 тыс. экземпляров, клиенты с удовольствием встретили вторую генерацию автомобиля – Series 2. Имея обновленный, но узнаваемый дизайн, этот внедорожник получил еще более мощный 2,25-литровый бензиновый мотор, к которому в 1961-м присоединился заново сконструированный дизель. А в 1971 году компания представила и модернизированную Series 3, запомнившуюся тем, что именно такой автомобиль стал миллионным Land Rover, выпущенным в 1976 году.

А вот в 1990-м название модели трансформировалось в бренд. Толчком к этому послужил запуск третьего автомобиля компании – Discovery, примкнувшего к моделям Series 3 и Range Rover, появившемуся в 1970-м. Поняв, что словосочетание Land Rover за эти годы стало чем-то большим, чем просто надежный и многофункциональный внедорожник, владельцы фирмы превратили его в марку, в то время как первый автомобиль получил новое собственное имя – Defender. Под ним он выпускался еще более четверти века и лишь в 2016 году был снят с производства. Однако история модели не закончилась: скоро компания представит новое поколение машины-легенды.

Из прошлого – в будущее

Discovery (ныне представленный уже пятой генерацией), в свою очередь, открыл новую главу в истории Land Rover – благодаря этой модели началось развитие полновесной гаммы бренда. Впоследствии ее расширили Freelander (1997 год), Range Rover Sport (2005), Range Rover Evoque (2010), Discovery Sport (2014), Range Rover Velar (2017). Все они нацелены на свою аудиторию – мужчин и женщин, людей молодых и в зрелом возрасте, желающих настоящей роскоши и ищущих в транспортном средстве максимальную универсальность, стремящихся к наивысшему комфорту на городских улицах и не признающих компромиссов, когда нужно забыть об асфальте. При этом весь модельный ряд компании сегодня делится на три семейства: Range Rover, Discovery и Defender, последнее из которых ныне как раз формируется.

Рекорд, еще рекорд!

В преддверии 70-летия английской марки по всему миру прошла серия акций, посвященных этому юбилею. Так, в Москве состоялся самый большой в мире парад моделей Land Rover – на Третьем транспортном кольце столицы собрались 2152 автомобиля бренда. Поклонники марки из разных городов России выстроились на всем протяжении внешнего радиуса ТТК, при этом (что принципиально) не перекрыв магистраль для других участников движения. Тем самым был реализован беспрецедентный общественно полезный проект «За вежливость и безопасное движение, против хамства на дорогах и агрессивного вождения!».

Другой неординарный проект был осуществлен во французских Альпах. Художник Саймон Бек, известный тем, что создает изображения на снегу с помощью отпечатков ног, «нарисовал» 250-мет-ровый силуэт культового внедорожника Defender на высоте более 2700 м. Для этого автору пришлось совершить 20 894 шага, пройдя по склону горы в общей сложности около 16,5 км.

Каким будет наследник родоначальника легендарной марки? Пока это интрига, раскрыть которую не удается даже журналистам. Зато уверенно можно говорить о том, как в целом развивается продуктовый ряд компании. Прежде всего, любой Land Rover способен предложить солидный пакет современных благ – многочисленные электронные ассистенты, функции комфорта, возможности новейших мультимедиа, выверенную эргономику, мощные, но экономичные моторы… Кроме того, идет активное внедрение различных инноваций – от электрических и гибридных приводов до автопилотов. И вместе с тем каждый автомобиль сохраняет качества, свойственные настоящим внедорожникам: практичность и способность перевозить грузы, умение преодолевать самые серьезные препятствия, будь то раскисшая глиняная колея, глубокий брод, песчаные барханы, снежные сугробы, лесная чаща или горный склон.

Как минимум, к этому обязывает репутация. На протяжении десятилетий внедорожники Land Rover становились настоящими героями экстремальных испытаний в самых отдаленных и труднодоступных уголках планеты – от покорения горных вершин до преодоления, казалось бы, непроходимых джунглей; участвовали в тяжелейших ралли-рейдах; активно использовались в миротворческих и гуманитарных миссиях. Судя по всему, отказывать себе в подобных «удовольствиях» британская компания не планирует и впредь.