Сегодня даже представить трудно, что бренд Land Rover, ныне отмечающий 70-летие, во многом результат импровизаций, творческих озарений и нешаблонных действий. Впрочем, в той же степени он закономерный продукт своего времени, с первого дня отвечающий запросам рынка и растущим потребностям владельцев
Корпоративная легенда, на самом деле все-таки похожая на правду, сообщает, что первый дизайн-макет нового, совершенно универсального британского автомобиля был сделан на… песке. Морис Уилкс, директор Rover Cars, столкнулся с тем, что ему – владельцу крупного земельного участка – понадобилась машина, которая совмещала бы функции внедорожника и трактора. Взяв за основу американский Willys Jeep, не устраивавший его по ряду причин, он прямо на берегу залива Ред-Уорф-Бей продемонстрировал свою идею брату Спенсеру, работавшему управляющим директором этой же компании. Название Land Rover родилось там же.
Идея понравилась и в 1947 году была утверждена как бизнес-план, а спустя год, в 1948-м, новый автомобиль появился на рынке. Специально для его выпуска даже открыли новое подразделение – Land Rover Ltd., расположившееся в местечке Солихалл, теперь превратившееся в мощный центр британской автоиндустрии. При этом «англичанин» с самого начала сильно отличался от своего заокеанского прототипа, в том числе новациями, которые братья Уилкс вынуждены были внедрить из-за послевоенных экономических проблем. Так, вместо дефицитной стали они решили задействовать в конструкции алюминий, не только имевшийся в достатке, но и позволивший существенно снизить вес машины, а также сделать ее более устойчивой к коррозии («крылатому» металлу компания верна и по сей день, являясь мировым лидером в использовании алюминия в своих моделях).
По этой же причине (нехватка листовой стали) в конце 1940-х пришлось отказаться от штампованных деталей шасси – его стали сваривать из бросовых стальных полос. Как выяснилось позже, решение не только сэкономило немало средств и времени, но и оказалось дальновидным: шасси первого Land Rover получилось куда более прочным и надежным, нежели когда-либо существовавшие до этого. К тому же оно на многие годы стало фирменной «фишкой» конструкторов британской марки.
Как, впрочем, и усовершенствованная английскими инженерами трансмиссия с полным приводом. Стремясь избежать сцепки передней и задней осей, ведущей к истиранию покрышек, они установили между раздаточной коробкой и передним карданным валом муфту свободного хода, тем самым позволив передним колесам при необходимости вращаться быстрее задних. Впоследствии был реализован еще целый ряд решений, благодаря которым уже в начале 1970-х опыт компании Land Rover в области систем полного привода признали лучшим в мире.
К числу неожиданных находок родоначальников компании история относит и ее эмблему – известный всему миру темно-зеленый овал с вписанным в него именем фирмы. Рассказывают, что художник, который ее разрабатывал, обедал сардинами из банки, и та оставила на кульмане свой след. Дизайнер же скопировал его в качестве значка для внедорожника. Поистине, все гениальное – просто.
Первый Land Rover, представленный 70 лет назад, имел колесную базу длиной 2003 мм, 1,6-литровый двигатель и трансмиссию с постоянным полным приводом и низкими передаточными числами, позволившими повысить внедорожные возможности автомобиля. Учитывая потенциальный спрос со стороны сельского населения страны, он был дополнительно оснащен устройствами отбора мощности для фермерского оборудования. Довольно быстро на его базе появились пожарная машина и самоходная сварочная установка, а вскоре новинку оценили и военные – спустя некоторое время эта модель стала главным полноприводным транспортным средством британских вооруженных сил.
Но основной спрос, как и ожидалось, пришелся на обычных потребителей: если за первый год из цехов вышло всего 1758 таких автомобилей, то уже в 1949-м их было произведено 12 395, а спустя еще год – 16 795 штук. Причем английскую машину «распробовали» и за пределами ее родины – из года в год рос экспорт на другие рынки, включая избалованные США. Самым любопытным оказалось то, что спрос на Land Rover быстро превзошел уровень интереса к продукции материнской фирмы – новых внедорожников пришлось выпускать больше, чем моделей Rover. Притом что изначально детище Мориса Уилкса рассматривалось лишь в качестве временного средства для удовлетворения клиентов, ждавших послевоенный Rover.
Но эволюция продукта на этом не закончилась. Сначала появилась его более комфортабельная 7-местная модификация в кузове универсал, очень хорошо принятая в самых разных странах. В 1950 году конструкторы заменили постоянный полный привод на привычный для клиентов – подключаемый, а еще через пару лет не слишком мощный двигатель сменил более солидный 2-литровый.
Дальнейшее развитие модели было связано с выходом на рынок ее очередных поколений. Так, спустя 10 лет после рождения «первенца» Land Rover Series 1, выпущенного тиражом более 200 тыс. экземпляров, клиенты с удовольствием встретили вторую генерацию автомобиля – Series 2. Имея обновленный, но узнаваемый дизайн, этот внедорожник получил еще более мощный 2,25-литровый бензиновый мотор, к которому в 1961-м присоединился заново сконструированный дизель. А в 1971 году компания представила и модернизированную Series 3, запомнившуюся тем, что именно такой автомобиль стал миллионным Land Rover, выпущенным в 1976 году.
А вот в 1990-м название модели трансформировалось в бренд. Толчком к этому послужил запуск третьего автомобиля компании – Discovery, примкнувшего к моделям Series 3 и Range Rover, появившемуся в 1970-м. Поняв, что словосочетание Land Rover за эти годы стало чем-то большим, чем просто надежный и многофункциональный внедорожник, владельцы фирмы превратили его в марку, в то время как первый автомобиль получил новое собственное имя – Defender. Под ним он выпускался еще более четверти века и лишь в 2016 году был снят с производства. Однако история модели не закончилась: скоро компания представит новое поколение машины-легенды.
Discovery (ныне представленный уже пятой генерацией), в свою очередь, открыл новую главу в истории Land Rover – благодаря этой модели началось развитие полновесной гаммы бренда. Впоследствии ее расширили Freelander (1997 год), Range Rover Sport (2005), Range Rover Evoque (2010), Discovery Sport (2014), Range Rover Velar (2017). Все они нацелены на свою аудиторию – мужчин и женщин, людей молодых и в зрелом возрасте, желающих настоящей роскоши и ищущих в транспортном средстве максимальную универсальность, стремящихся к наивысшему комфорту на городских улицах и не признающих компромиссов, когда нужно забыть об асфальте. При этом весь модельный ряд компании сегодня делится на три семейства: Range Rover, Discovery и Defender, последнее из которых ныне как раз формируется.
Каким будет наследник родоначальника легендарной марки? Пока это интрига, раскрыть которую не удается даже журналистам. Зато уверенно можно говорить о том, как в целом развивается продуктовый ряд компании. Прежде всего, любой Land Rover способен предложить солидный пакет современных благ – многочисленные электронные ассистенты, функции комфорта, возможности новейших мультимедиа, выверенную эргономику, мощные, но экономичные моторы… Кроме того, идет активное внедрение различных инноваций – от электрических и гибридных приводов до автопилотов. И вместе с тем каждый автомобиль сохраняет качества, свойственные настоящим внедорожникам: практичность и способность перевозить грузы, умение преодолевать самые серьезные препятствия, будь то раскисшая глиняная колея, глубокий брод, песчаные барханы, снежные сугробы, лесная чаща или горный склон.
Как минимум, к этому обязывает репутация. На протяжении десятилетий внедорожники Land Rover становились настоящими героями экстремальных испытаний в самых отдаленных и труднодоступных уголках планеты – от покорения горных вершин до преодоления, казалось бы, непроходимых джунглей; участвовали в тяжелейших ралли-рейдах; активно использовались в миротворческих и гуманитарных миссиях. Судя по всему, отказывать себе в подобных «удовольствиях» британская компания не планирует и впредь.
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках
Land Rover сделает конкурента Mercedes-Benz X-класса
Land Rover готовит к премьере новое поколение внедорожника Defender. Британцы подтвердили, что и у нового поколения останется в гамме грузовая версия, причем вариантов пикапа будет несколько
Land Rover хочет возродить Freelander
В компании Land Rover задумались над созданием нового компактного кроссовера. Причем он может получить уже подзабытое имя Freelander
Land Rover решил собрать еще немного Defender
Компания Land Rover прекратила производство внедорожников Defender еще два года назад. Но в честь 70-летия модели все же решилась выпустить крайне ограниченную и эксклюзивную серию машин
Land Rover Defender получит полностью электрическую версию
Новое поколение Land Rover Defender будет представлено в конце следующего года. Примерно через год после этого события британцы представят его полностью электрическую версию
Китайцы клонировали Land Rover Discovery
Китайская компания Changan представила свой новый кроссовер, который получил индекс X70A. Машина поразительно напоминает внедорожник Land Rover Discovery предыдущего поколения
Jaguar Land Rover меняет индексацию своих моделей
Следом за Mercedes-Benz и Audi компания Jaguar Land Rover решила изменить индекс своих моделей. Теперь в них будет зашифрован тип силовой установки и ее мощность
Jaguar Land Rover в 2019 году представит большой электрически седан
Компания Jaguar Land Rover по примеру Volkswagen и Daimler AG создаст суббренд для электрических моделей. Он получит имя Road Rover, а первой моделью станет большой представительский седан