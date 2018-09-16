Флагманское семейство Range Rover бренда Land Rover вступает в 2019 модельный год еще более инновационным и технически продвинутым – каждый из его четырех автомобилей готов предложить небывалый для компании уровень комфорта и инженерии

Систематизировав несколько лет тому назад весь свой модельный ряд по семействам, компания Land Rover начала планомерно развивать каж-дое из них. Как результат, все представители флагманской линейки Range Rover ныне, с одной стороны, четко сориентированы на свои клиентские сегменты, с другой же – друг друга дополняют и демонстрируют высочайший уровень технической вооруженности. Какую модель ни возьми – Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar или Range Rover Evoque, – вы обнаружите едва ли не беспрецедентный комплекс самых передовых решений, будь то новейшие моторы, шасси, системы безопасности или комфорта. На наш взгляд, есть смысл хотя бы вкратце остановиться на самых любопытных и значимых из них.

Ключ на старт!

Как бы банально это ни звучало, сердцем автомобиля остается двигатель. И тут любой из представителей Range Rover способен дать фору своим соперникам. Прежде всего следует сказать о гамме 2-литровых 4-цилиндровых силовых агрегатов Ingenium. Они разработаны британскими инженерами с использованием новейших технологий, и более того, компания даже построила в Англии для выпуска этих моторов собственный завод. В линейку входят как бензиновые, так и дизельные двигатели мощностью от 150 до 300 л.с., крутящий момент которых варьируется от 340 до 500 Нм.

Понятно, что при таком многообразии автомобилист легко подберет для себя наиболее подходящую модель в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации – преимущественно городской трафик или маршруты по грунтовкам и пересеченной местности, езда по скоростным шоссе или регулярные вылазки на жесткое бездорожье, поездки в одиночку или транспортировка лодочных прицепов да кемперов… При этом и дизельные, и бензиновые Ingenium отличаются экономичностью и соответствуют самым строгим экологическим стандартам.

Тем же, кому нужны еще более выдающиеся мощностные и динамические характеристики, британский бренд предлагает ряд других моторов. К примеру, Range Rover Velar 2019 модельного года дополнительно получил два новых силовых агрегата – 3-литровый дизельный V6 мощностью 275 л.с. (625 Нм крутящего момента) и тоже 3-литровый V6 с нагнетателем, но уже бензиновый, который 340 «лошадей» и 450 Нм момента.

Понятно, что еще более весомым потенциалом обладают «старшие» представители семейства – Range Rover и Range Rover Sport. Так, первый из них может быть оснащен одним из шести дизельных и бензиновых моторов мощностью от 249 до 565 л.с., второй в своем арсенале имеет семь двигателей, где бензиновый 5-литровый V8 развивает умопомрачительные 575 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Но кроме этого оба внедорожника выпускаются еще и в гибридных модификациях PHEV. Такие автомобили могут преодолеть только на электричестве до 51 км, в то время как комбинированный расход топлива составляет лишь 2,8 л на «сотню». При этом суммарная мощность ДВС и электромотора достигает 404 л.с. и 640 Нм крутящего момента.

Придумают же…

Конечно же, возглавляющие семейство Range Rover и Range Rover Sport готовы предложить и наиболее широкий перечень всевозможных электронных ассистентов, различных функций в области обеспечения комфорта и безопасности. Так, пиксельные светодиодные фары с дополнительной лазерной секцией не только обеспечивают яркое освещение дороги, но и умеют выборочно активировать отдельные секции световой оптики, дабы не ослеплять других водителей. А вот система ионизации воздуха в салоне заботится уже о тех, кто путешествует внутри одного из таких Range Rover: она использует наночастицы, чтобы очистить воздух и тем самым свести к минимуму воздействие вредных веществ на пассажиров и водителя.

Наверняка понравится всем и шторка панорамной крыши, которой можно управлять… жестами: провел рукой перед зеркалом заднего вида в одну сторону – она открылась, махнул в другую – закрылась. И никаких кнопок под потолком, на которые нужно отвлекаться! Система же Activity Key позволяет оставлять ключ от автомобиля внутри салона, когда есть риск, к примеру, потерять его. Скажем, вы собрались нырять с аквалангом или осуществить экстремальный сплав на плоту, оставив свой автомобиль на берегу. Тогда просто прячете ключ от машины где-нибудь внутри нее и надеваете специальный водонепроницаемый браслет, который, если поднести его к двери багажника, откроет или же закроет все замки.

Само собой, любой Range Rover, будучи представителем премиум-сегмента, тщательно продуман для удобства путешествий. К примеру, на Range Rover Sport имеется 14 (!) точек подзарядки, причем даже для таких устройств, как ноутбуки (хотя во флагманском Range Rover их может быть еще больше – 17 или 18, в зависимости от колесной базы). Способен впечатлить (а главное – помочь в дороге) и 12-дюймовый интерактивный дисплей высокого разрешения с двойным циферблатом и настраиваемым внешним видом. Весьма достойный уровень оснащенности демонстрируют и «младшие» представители семейства – модели Range Rover Velar и Range Rover Evoque, чья функциональность по-прежнему одна из лучших в своих классах.

На шаг впереди

Это относится и к таким параметрам, как внедорожные возможности «британцев», их ездовые характеристики, уровень пассивной и активной безопасности. Тот же Range Rover Velar 2019 модельного года получил адаптивный круиз-контроль с функцией рулевого управления (который работает в диапазоне скоростей от 0 до 180 км/ч и использует функционал существующего адаптивного круиз-контроля с функцией удержания полосы движения и поддержания дистанции до впереди идущей машины), а также систему Stop & Go, действующую в связке с этим самым адаптивным «круизом». При этом автомобиль помимо многих иных преимуществ перед соперниками обладает самым большим в своем классе клиренсом (до 251 мм) и превосходит конкурентов по допустимой глубине брода (до 650 мм).

И даже самый компактный член этого семейства – Range Rover Evoque – имеет в своем арсенале внушительный перечень электронных ассистентов. В их числе, в частности, системы автономного экстренного торможения Autonomous Emergency Braking, оценки уровня внимания Attention Assist Estimation, удержания автомобиля в полосе движения Lane-Keeping Assist, адаптации к дорожным условиям All-Terrain Progress Control, функция дистанционного привода двери багажника Hands-Free Tailgate и многое другое.

Кроме того, компания продолжает активно развивать свое внедорожно-премиальное семейство, и в 2018 году была представлена новая модель Range Rover SV Coupe – двухдверный четырехместный внедорожник, который, по словам Джерри МакГоверна, директора Land Rover по дизайну, «станет самым роскошным, изысканным и желанным Range Rover за всю историю бренда». Действительно, таких автомобилей для клиентов произведут всего 999 штук, при этом каждый экземпляр будет собран исходя из личных предпочтений будущего владельца. В России такой автомобиль будет доступен уже в 2019 году, но вполне возможно, что даже раньше мы увидим и еще что-нибудь новенькое от британской марки.

