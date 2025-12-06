Micra кардинально изменилась: двигатель внутреннего сгорания уступил место электромотору, а бензобак — аккумулятору. Но самое главное, этот Nissan сделан на базе другой электрической новинки — Renault 5

Micra 6 го поколения базируется на платформе AmpR Small, которая также используется в Renault 5 и 4, но именно между «пятеркой» и «Микрой» различия чисто косметические. Один взгляд на линию крыши новинки Nissan сразу говорит о том, что она сделана из Renault 5 с несколькими стилистическими изменениями, которые сочетаются друг с другом не так гармонично, как могли бы.

Неудивительно, что Micra имеет практически идентичные технические характеристики с Renault 5. На выбор предлагаются два аккумулятора: никель-марганцево-кобальтовый емкостью 52 кВт·ч и литий-железо-фосфатный на 40 кВт·ч (он появится в конце года). Оба варианта имеют привод на передние колеса, но отличаются мощностью и динамикой: версия с большей батареей развивает 148 л.с. и разгоняется от 0 до 100 км/ч за 8 с, а с меньшей — выдает 121 л.с. и набирает сотню за 9 с.

За счет улучшенной аэродинамики кузова запас хода у Nissan немного больше, чем у Renault. По циклу WLTP автомобиль проезжает от 318 км (с меньшей батареей) до 422 км (с большей). В последнем случае это соответствует реальному запасу хода в 355 км, если вы едете по ровной дороге со скоростью не выше 100 км/ч.

В движении Micra ничем не отличается от Renault 5. Она радует бодрым ускорением с хорошим балансом комфорта и управляемости. Да, Citroen e-C3 едет мягче, однако Nissan более цепкий и отзывчивый в поворотах. В целом электрическая Micra — довольно легкая в управлении независимо от выбранного вами режима движения или настроек рекуперации тормозов.

На вопрос о том, планируется ли выпуск «горячей» Micra Nismo на базе Alpine A290, управляющий директор Nissan в Великобритании Джеймс Тейлор заявил, что такой автомобиль хорошо вписывается в планы бренда, но не стал ничего подтверждать. Готовы поспорить на 20 фунтов, что вскоре мы увидим спортивную версию.

Внутри Micra выглядит, как Renault 5 с новой обивкой. Материалы отделки салона — сочетание недорогого, но приятного на ощупь текстурированного пластика и мягкой искусственной кожи на дверях и панели приборов. Настраиваемая подсветка салона поднимает настроение, она есть в средней комплектации и выше.

Базовая версия оснащена 10,1 дюймовым экраном медиасистемы с Apple CarPlay и Android Auto, а также 7 дюймовой панелью приборов. В более дорогих комплектациях приборка увеличивается до размеров экрана медиацентра, а также добавляются сервисы Google. Информационно-развлекательные системы Nissan обычно кажутся устаревшими лет на десять, но Micra другая — у нее четкий дисплей, современная графика и быстрые отклики сенсорного экрана.

Благодаря хорошему запасу места над головой Micra обеспечивает передним пассажирам ощущение свободы. Сзади пространства над головой тоже достаточно, хотя места для ног катастрофически не хватает, особенно если передние сиденья опущены в самое нижнее положение. Объем багажника составляет 326 л, плюс есть отсек для зарядных проводов под полом. Исключение — топовая версия, где в подполье багажника находится сабвуфер.

Возможно, Micra не хватает комфорта, а если хорошенько поскрести, под ее «кожей» можно найти Renault, но это все равно отличный автомобиль. Пожалуй, среди всех шести поколений японской малолитражки вы не найдете машины более желанной, чем эта.

