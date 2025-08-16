Nissan Leaf — живая легенда, крестный отец современных массовых электромобилей. В последние годы он подотстал от конкурентов, но модель третьего поколения должна наверстать упущенное

Новый Leaf построен на модифицированной платформе CMF-EV, которая лежит в основе Nissan Ariya и Renault Megane. Он получил возможность выбора из двух литий-ионных аккумуляторов емкостью 52 или 75 кВт·ч, которые обеспечивают запас хода по циклу WLTP в 435 и 600 км соответственно, что говорит о впечатляющей аэродинамической и силовой эффективности новинки.

Каплевидная форма кузова, активные закрылки, плоское днище, электродвигатели с постоянными магнитами, батарея с жидкостным охлаждением и «умное» управление температурой — все это призвано повысить экономичность модели. Дизайнеры также проделали хорошую работу, чтобы новый Leaf отличался от многочисленных конкурентов: он выглядит и ощущается как «настоящий» Nissan.

На данный момент автомобиль представлен только с передним приводом и моторами мощностью 174 или 215 л.с. (в зависимости от того, какую батарею вы выберете), время разгона до сотни составляет 8,6 или 7,6 с соответственно. И хотя платформа позволяет использовать полный привод, руководство Nissan заявило, что на данный момент планов по выпуску такой версии нет.

Nissan Leaf никогда не считался «автомобилем для водителя», но вы будете удивлены тем, как шустро, с приятным нарастанием усилия на руле, он проходит повороты. Можно включить «спортивный» режим, и руль станет еще тяжелее, но это не сделает вождение более захватывающим. У системы рекуперативного торможения есть четыре режима, которыми можно управлять с помощью подрулевых переключателей. Имеется также адаптивный режим e-Pedal для езды по городу «в одну педаль», без использования тормоза.

Наш тестовый автомобиль с батареей на 75 кВт·ч — самый тяжелый в линейке Leaf, он весит почти две тонны. Этот вес чувствуется в поворотах, хотя крен кузова незначительный, а подвеска обеспечивает приличный уровень комфорта. В Nissan признают, что данные запаса хода по WLTP чрезмерно оптимистичны и не отражают реальной картины, особенно при движении по автомагистрали. Так, на скорости 130 км/ч новый Leaf может проехать только 340 км, что почти вдвое меньше заявленного. Эта отрезвляющая информация будет полезна тем, кто все еще думает, что электромобили скоро заменят машины с ДВС.

В интерьере Leaf доминируют два 14,3 дюймовых дисплея. В медиасистеме есть все ожидаемые функции, включая настраиваемое главное меню и беспроводные Apple CarPlay с Android Auto. Она также радует четкой графикой и быстрыми реакциями на прикосновения к экрану. Встроенные карты Google работают хорошо. Да и в целом кажется, что эта система идет на световые годы впереди любой предыдущей «мультимедийки» Nissan.

В разноцветной отделке салона присутствуют очень красивые текстуры. На заказ можно установить массажное сиденье водителя, а топовые комплектации получат панорамную стеклянную крышу с электрохромным покрытием, которое позволяет менять ее прозрачность нажатием кнопки. На это стекло также нанесена надпись Leaf, которая в солнечный день отражается тенью в салоне — на случай если вы вдруг забудете, на чем едете.

Производство нового Nissan Leaf запустят на британском заводе в Сандерленде в конце этого года, а продажи стартуют в начале 2026 го. Батареи для него также планируется производить в Сандерленде на предприятии, которое находится прямо через дорогу от автозавода. Причем здесь будут делать сами аккумуляторные элементы, а не просто паковать батарейки сторонних производителей.

Цены пока не известны, но мы бы установили начальную планку в районе 35 000 фунтов стерлингов, а версию с большей батареей оценили примерно в 40?000. Это позволит навязать конкурентную борьбу моделям, которые заняли рынок электромобилей, пока Nissan решал свои финансовые проблемы. Впрочем, эти проблемы еще не решены, и инвестиции в производство новинки нужно отбивать. Так что у руководства компании есть соблазн завысить цену нового Leaf, и тогда шанс взять реванш будет упущен.

