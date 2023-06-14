Dark Horse – первая «горячая» модификация Mustang за последние два десятилетия. Этот дебют выглядит нелогичным на фоне ужесточения норм выбросов и растущего спроса на электромобили, но в компании Ford уверены в своей правоте

Если вы решите выбрать место, чтобы протестировать новый Mustang Dark Horse, Манхэттен точно не будет первым в вашем списке. Но мы оказались именно здесь, причем вместо водительского кресла мне пришлось занять пассажирское — таковы были условия теста машины, которую только что показали на подмостках Нью-Йоркского автосалона. Пасмурное небо, зимние шины и движение в час пик по центру «Большого яблока» означают, что мы сможем получить только общее представление о новом «жеребце» компании Ford.

Впервые за 21 год у Mustang появилась новая версия Dark Horse. Более резкая, громкая и значительно более агрессивная, чем и без того брутальный базовый автомобиль. Последний раз такое событие происходило в ДВС-дружественных нулевых, когда Ford расширил линейку «мустангов» версией Bullitt (электрический Mustang Mach-E не в счет — такой кроссовер не имеет никакого отношения к легендарному имени). Так почему он сделал это именно сейчас и, что более важно, как?

Чтобы сберечь в моторной гамме 5 литровый V8, в наши дни требуется невероятная изворотливость. Но в компании Ford все просчитали. Продвигая на рынок гибриды и электромобили, «Голубой овал» смог сбалансировать свои отчеты по выбросам парниковых газов и продлить жизнь легендарной «восьмерке». При этом, подняв цену новинки до 60 тыс. долларов (базовый Mustang EcoBoost стоит 32 тыс., а GT — 47 тыс. долларов), Ford выпустил не только более быстрый и эксклюзивный, но и более прибыльный продукт.

Недавний «фейслифтинг» добавил Mustang хищных черт, но Dark Horse выглядит еще агрессивнее. Причем на кузове изменился почти каждый кусок металла (за исключением крыши и части дверной конструкции, все новое). И что интересно, на этот раз дизайнеры Ford изменили переднюю часть для EcoBoost, GT и Dark Horse. Все трое спереди выглядят по-разному.

Mustang Dark Horse получил затемненные светодиодные фары и оригинальную решетку радиатора. Специальный аэродинамический пакет включает в себя более низкий передний сплиттер, глубокие боковые юбки и агрессивный задний диффузор с «четырехстволкой» глушителей.

Глядя поверх длинного капота на манхэттенское движение, наш водитель трогается с места и сразу же загоняет стрелку тахометра в красную зону. Он резко вклинивается в разрыв потока. На нашем автомобиле установлена 6 ступенчатая механическая коробка передач Tremec, способная мгновенно переварить всю мощь могучего 500 сильного V8 и обрушить ее на колеса. Но также доступен и классический 10 ступенчатый автомат.

Подвеска кажется жесткой, что ожидаемо для машины, ориентированной на гоночный трек. Здесь есть дополнительные распорки для передних и задних стоек, увеличенный стабилизатор поперечной устойчивости и новые амортизаторы. Установлены усиленные тормоза Brembo и дифференциал повышенного трения Torsen. Ознакомившись со спецификацией, можно предположить, что Mustang Dark Horse обладает ходовыми качествами скейтборда, хотя это не так. Активная подвеска Magneride делает автомобиль достаточно послушным, чтобы на нем можно было ездить не только на трек, но и в супермаркет.

Плотный трафик позволяет как следует изучить интерьер дебютанта, что вряд ли получилось бы сделать на гоночной трассе. Вся информация сгруппирована на двух экранах диагональю 12,4 и 13,4 дюйма, размещенных под единой стеклянной панелью. У водителя есть возможность выбрать режимы вождения Dragstrip, Track и Comfort, каждый из которых имеет свои собственные настройки рулевого управления, мотора и подвески, а также скины электронных приборов. Включен даже ретро-скин, который имитирует аналоговые циферблаты «олдскульного» Mustang, светясь тем же бледно-зеленым цветом, что и оригинал.

Цифровизация, добравшаяся и до легендарного пони-кара, не только позволяет менять характеристики машины, но и может стать новым источником дохода. Если раньше владельцы «мустангов» покупали для них фирменные аксессуары, то сейчас для компании открываются возможности по продаже дополнительных функций, уже «зашитых» в электронную начинку автомобиля, как это делают Tesla или BMW. Говоря компьютерным языком, теперь владельцы будут платить не за аппаратную часть, а за софт.

Конечно, мало что можно сказать про машину, проведя около 30 минут на пассажирском сиденье, большую часть из которых пришлось простоять в пробке. Но даже такая короткая поездка позволяет понять, что новый Mustang на всех парах тащит «Голубой овал» в мир дорогих спортивных автомобилей, где есть место только для избранных компаний с историей. И Ford — одна из них.