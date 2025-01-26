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BMW X3 (2025) салон
Баварская новинка кардинально отличается от предшественника и внутри, и снаружи
BMW X3 (2025) вид сзади

X3 давно является мировым бестселлером BMW, хотя в последние годы этот кроссовер немного сдал свои позиции конкурентам. Чем новое, четвертое поколение «икса», сможет привлечь к себе покупателей?

Похоже, в BMW не особо церемонятся с фанатами марки. В очередной раз ее дизайнеры прошли по опасной грани, влепив по центру передней части нового X3 большую решетку радиатора (с подсветкой!) и сделав нос в профиль чересчур плоским — словно машина впечаталась в стену. Нельзя сказать, что это изуродовало кроссовер, но его внешность определенно требует привыкания. Хотя вживую, а не на фото, новинка выглядит нет так уж плохо.

Новый X3 предлагается в бензиновом, подзаряжаемом гибридном и даже в дизельном вариантах. При этом любой из них имеет 8 ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод. Начальный двигатель — 20 xDrive (обратите внимание на отсутствие i в названии), 2,0 литровый бензиновый агрегат мощностью 205 л.с., за которым следует 20d xDrive, 194 сильный дизель того же объема. В BMW убрали дизели практически из всего модельного ряда в Великобритании, но X3 — популярный «тягач», а буксировать прицеп в 2,5 тонны можно только на версии, заправляемой топливом из черного пистолета.

Если вам по душе подзаряжаемые гибриды, обратите внимание на BMW X3?30e xDrive: он использует 2,0 литровый турбомотор и электродвигатель, чтобы вырабатывать в общей сложности 295 л.с. Он также оснащен более емкой, чем у предшественника, батареей на 19,7 кВт·ч, что в теории обеспечивает 90 электрических километров на одной зарядке. И, наконец, на вершине модельного ряда находится версия M50, которая заменяет предыдущую M40i. С 3,0 литровым рядным 6 цилиндровым бензиновым двигателем мощностью 393 л.с. она является самым быстрым X3 в истории!

BMW X3 всегда любили за то, как он едет. В нем было больше спортивности и азарта, чем в Audi Q5 и Mercedes-Benz GLC. Достигалось это, правда, в ущерб комфорту, но в Мюнхене, похоже, поняли, как это исправить. Нет, новый X3 не получил пневмоподвеску, но адаптивные амортизаторы, которые входят в стандартную комплектацию версии M50, позволили вывести ходовые качества кроссовера на новый уровень. Даже в «спортивном» режиме езда не становятся пыткой для пассажиров, а при переходе в «Комфорт» вы получите минимальную тряску в салоне, недосягаемую для этой модели ранее.

На ходу BMW X3 M50 просто великолепен. Шестицилиндровый двигатель работает плавно и обеспечивает впечатляющую динамику, позволяя разгоняться до сотни за 4,6 с. Проехав по автобану возле Мюнхена, я также могу поручиться за то, что кроссовер способен набрать 250 км/ч. И даже на таких скоростях X3 удивительно собран. Двигатель может быть шумным, когда вам хочется получить больше эмоций и поднять уровень адреналина, или тихим — когда вы этого не хотите. Правильный звуковой баланс здесь достигается за счет дополнительной озвучки через динамики. Но и свой голос у «шестерки» превосходный. Чтобы в этом убедиться, я специально вышел из машины и попросил своего напарника погазовать.

Внутри новый X3 разительно отличается от предшественника. На торпедо здесь доминирует изогнутый дисплей, состоящий из огромного 14,9 дюймового сенсорного экрана и 12,7 дюймовой приборной панели. Хотя «физических» кнопок не много, вы наверняка обрадуетесь, узнав, что в новинке сохранился поворотный контроллер iDrive. Это означает, что вам необязательно тыкать в экран, чтобы получить доступ к ключевым функциям, таким, например, как «климат». Но, как ни странно, за рулем я почти не пользовался контроллером: управление через сенсорный экран оказалось удобнее.

Светящаяся «панель взаимодействия», которая тянется через дверные карты, смотрится здорово. Боковые вентиляционные дефлекторы управляются при помощи сенсорных панелей здесь же на дверях — похоже на какой-то трюк, но на удивление хорошо работает. Однако материалы на дверных картах и под сенсорным экраном, с которыми вы тактильно взаимодействуете довольно часто, по качеству недотягивают до уровня кроссовера за 50?тыс. фунтов стерлингов. Уходящие Audi Q5 и Volvo XC60 в этом плане гораздо лучше.

Но чего у нового X3 не отнять, так это простора в салоне. Хотя он и недоступен с третьим рядом сидений (в этом классе такой есть только у Land Rover Discovery Sport), на стандартных двух рядах места хватит всем. При этом багажник стал немного просторнее, чем раньше, — сейчас он вмещает 570 л. А раздельно складывающиеся задние сиденья и рулонная шторка багажника, которая аккуратно убирается под пол, делают X3 еще более практичным, чем раньше.

Руль с толстым ободом удобно лежит в руке, и ощущения на нем совсем не выдают, что едешь в кроссовере. BMW X3 легко проходит повороты и даже готов с вами поиграть, если вы решите отключить систему DSC. После М50 я проехал всего около 15 мин. на обычном бензиновом 20 xDrive, и даже этого мне хватило, чтобы сделать выводы о машине. Стандартная версия сохранила в себе большинство черт своего более мощного «собрата», за исключением звука мотора, работы подвески и динамики разгона. Но, если вы можете себе позволить M50, берите его.

BMW X3 всегда был одним из самых приятных в управлении семейных кроссоверов. А изменения шасси и, в частности, стремление достичь большего комфорта, сделали его еще лучше. При этом в линейке сохранился широкий выбор силовых агрегатов, среди которых версия M50 является настоящей изюминкой. Баварская новинка может стать лучшим выбором в классе, если вы готовы смириться с ее внешностью и дешевыми материалами отделки.

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