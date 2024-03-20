В компании Ford хорошо знают рецепт возрождения старых легенд — нужно сохранить культовое имя, напомнить о богатом наследии, воссоздать привычный образ, сдобрив его новыми дизайнерскими элементами и современной техникой. Так в свое время освежили Ford Mustang, представив пятое поколение модели в ретростиле, и воскресили суперкар Ford GT. А пару лет назад в строй спустя четверть века вернулся внедорожник Bronco, вызвав нешуточный ажиотаж за океаном. Но почему его так ждали?

Классический Ford Bronco первого поколения появился в то время, когда сегмент компактных внедорожников в США стал нишевым уголком рынка для весьма узкой прослойки водителей. Середина 1960 х — и до появления первых кроссоверов еще целые десятилетия. Для компании Ford это золотые годы: в начале 1964 го зеленый свет проекту внедорожника для борьбы с Jeep давал Ли Якокка, который вот-вот должен был подарить миру безумно популярный Mustang.

Такие разные, казалось бы, модели Mustang и Bronco роднило многое: смелые визионеры, стоявшие за их созданием, высокий интерес со стороны покупателей, культовый статус (у каждой по-своему, разумеется), популяризация сегментов, в которые следом за ними со временем подтягивались новые конкуренты. И даже имена у них похожи, ведь Bronco назвали в честь полудикой, или необузданной лошади (именно так ее кличут в американском английском). К слову, следом продолжит «конную» тему Ford по имени Pinto («пегая лошадь») — еще один проект Якокки, который заслуживает отдельного рассказа.

Согласитесь, классный нейминг — дескать, Bronco попросту неукротим на бездорожье, как и брыкающийся на его собственном именном логотипе конь. Яркий имидж подтверждался делом: для Bronco было создано новое шасси, не имевшее аналогов в широком портфолио концерна Ford (да-да, в руководстве компании тогда уже успели увлечься корпоративным бейдж-инжинирингом и обжечься с запуском печально известной марки Edsel), но от привычного для тех же Jeep и его конкурентов в лице внедорожников Toyota Land Cruiser и International Harvester Scout аскетизма было решено сделать шаг в сторону спортивной элегантности. И в качестве альтернативы стандартной модели с трехдверным кузовом были предложены пикап и даже Bronco Roadster без дверей и крыши!

План сработал, на Bronco обращали внимание не только владельцы Jeep и других спартанских полноприводников, но и городские стиляги, жаждавшие приключений. Ford вновь оказался на коне, уж простите за каламбур, продажи пошли, в General Motors начали готовить свой ответ (Chevrolet Blazer, прародитель современного Tahoe), а через несколько лет Jeep бросится разрабатывать Cherokee, в брошюрах и рекламе которого начали мелькать слова sport utility vehicle. Неужто именно Bronco заварил всю эту кашу с вездесущими кроссоверами? Не совсем так. Но он внес важный штрих.

Несмотря на то что первые успехи Bronco во многом побудили других игроков войти во внедорожный сегмент, сам он далеко не всегда поспевал за веяниями рынка. Модель первого поколения задержалась на конвейере из-за нефтяного кризиса — ее выпуск продолжался долгие 12 лет, и в последние годы спрос на немолодой Ford Bronco был неважным. Появлялись новые соперники, а старые становились комфортнее, крупнее и солиднее. Фордовцы планировали пойти по тому же пути, но замешкались — новая модель, которая должна была выйти в непростом 1974 году, встала на конвейер только в 1977 м.

Не исключено, что в руководстве концерна Ford хотели избежать ошибок, допущенных с моделью Mustang, — машина первого поколения всего за несколько лет изменилась и выросла настолько, что практически растеряла весь свой шарм, превратившись из легкого компактного купе в перегруженную тяжелую баржу. А подготовленный ему на замену Mustang II, который старались вернуть к исходной концепции, покупатели невзлюбили на фоне слишком уж радикального даунсайзинга. Так как же быть с Bronco?

Упущенным временем фордовцы распорядились не лучшим образом, разрабатывать оригинальное шасси инженеры не стали. За основу взяли популярный пикап F-серии — легкий полноприводный Ford F-100, который слегка укоротили и дооснастили вторым рядом сидений на месте грузовой платформы, накрытой жестким верхом. С одной стороны, Bronco утратил свою самость и раздался в габаритах, хотя с другой — это дешево. И сердито. Гляньте на GM — они вон точно так же делают со своим Blazer!

Bronco третьего поколения подоспел уже в 1979 году, но возвращать его к истокам создатели так и не решились — дебют отпраздновала очередная разновидность F-серии с трехдверным кузовом. Осторожно, спойлер: четвертое и пятое поколения были построены по той же формуле, пока Bronco не ушел в отставку в 1996 году после знаменитой погони со спортсменом О. Джеем Симпсоном в главной роли (он несколько часов уходил от полиции на белом Bronco XLT 1993 года). Правда, в период стагнации, начавшейся в 1980 х, у большого внедорожника появился «младший брат» — Ford Bronco II.

Трехдверный Bronco II выпускали параллельно с основной моделью, но именно он являлся своего рода идейным наследником исходного внедорожника середины 1960 х — компактный (всего четыре метра он носа до хвоста), недорогой и яркий. Да, для него тоже не стали городить новую платформу: Bronco-младший был построен на базе пикапа Ranger, стоявшего на ступеньку ниже F-серии. Зато после окончания семилетнего производственного цикла, который подошел к концу в 1990 году, Bronco II уступил место модели Explorer. А ее выпуск, напомним, не прерывали 25 лет. Что уже неплохо.

Получается, дух самого первого Bronco жив до сих пор: он занимает важное место в родословной современного кроссовера Ford Explorer, который и сам успел сменить несколько поколений. А большой Ford Bronco (его сняли с конвейера во второй половине 1990 х) погубило то, что он вновь не поспел за веяниями рынка, — трехдверные внедорожники уже много лет теряли покупателей, а место флагманской модели в конце концов занял Ford Expedition.

Стоп. Но ведь Expedition, как и Explorer, тоже до сих пор в строю, а значит, потомки классического Bronco все еще живы! Хотя без привязки к своему харизматичному предшественнику они совсем одомашнились. А вы помните, с чего все начиналось 60 лет назад? С перчатки, брошенной «Джипом»! И сегодня мы с вами наблюдаем очередной виток уже забытой истории, новое прочтение известного противостояния, которое подарило миру множество интересных машин.

Да, Jeep все эти годы был верным себе — пришедший на смену старым CJ-моделям Wrangler, став гламурным, он не перестал быть настоящим внедорожником. Даже трехдверная версия до сих пор с нами! И новый Bronco вновь дает бой заклятому сопернику (на сей раз — в компании кроссовера с приставкой Sport, который мимикрирует под внедорожник).

Любопытно наблюдать за тем, как возвращение фордовцев в старую нишу отразилось на сегменте. И как оживилось заскучавшее руководство бренда Jeep, которое уже принялось клепать кроссоверы для борьбы с массовыми моделями других компаний! Хотя Ford старался держать конкурентов в тонусе: в 2001 году был подготовлен проект модели шестого поколения под кодовым индексом U260 в нескольких модификациях, включая пятидверную модель, а в 2004 м был показан концепт-кар Bronco с дизайном в стиле классического внедорожника. Те автомобили в итоге не стали серийными, но Wrangler в ходе ближайшей смены поколения обзавелся пятидверной версией — как бы на всякий случай.

Несколько лет назад, когда слухи о возрождении Bronco опять начали поступать со всех сторон, Jeep вновь напрягся. И позже, аккурат к выходу долгожданной новинки под брендом Ford, представил не менее долгожданную версию своего внедорожника — Jeep Wrangler Rubicon 392 с двигателем V8. Можно с определенной долей уверенности сказать, что ее выходу мы обязаны возрождению модели Bronco. У нее-то восьмицилиндровых двигателей под капотом не ожидалось!

Так Jeep и Ford в борьбе за сердца покупателей помогали друг другу совершенствоваться. Но не поэтому Bronco ждали четверть века — 60 лет назад он повлиял на вектор развития внедорожного сегмента, сместив его в сторону формирования класса SUV, изменившего всю мировую автоиндустрию. Он стоял у истоков революции, расцвет которой сам пропустил — и теперь вернулся с новыми силами. Время покажет, станет ли это возвращение триумфальным, но что-то нам подсказывает — оно наверняка продлит жизнь всей нише традиционных рамных внедорожников.

Вот уж действительно, любите врагов ваших.