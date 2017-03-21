Мы и не подозреваем, как незаметно и стремительно уходят в прошлое такие незыблемые, казалось бы, понятия, как «мой автомобиль», «любимая машина». Еще чуть-чуть, и все они станут общими – к этому уже почти готовы даже многие автопроизводители

Мой сосед на старости лет решил купить машину и начал с… поиска гаража. Нашел: всего 15 минут на маршрутке, потом еще 10 минут пешком. Удобно! Ведь в гараже можно хранить покрышки, гаечные ключи (на всякий случай), на стены обязательно будут наклеены постеры с броскими женщинами. В общем, классика жанра.

Его наследник сорока пяти лет от роду – совсем другой. Машина есть, но он паркует ее во дворе, а ремонтирует на сервисе. Причем автомобилем пользуется редко, предпочитая ездить на работу на метро, ведь так быстрее и дешевле. А личный транспорт требуется лишь для дачи, да в выходные прокатиться в гипермаркет.

Еще в этой семье есть отпрыск, которому исполнилось 16. Учится в английской школе, изучает программирование, ходит в наушниках и постоянно рассылает сообщения в мессенджерах. Так вот, можете не сомневаться, что он будет относиться к автомобилю еще проще, чем его отец, не говоря уже о дедушке. Для нынешнего юноши машина превратится лишь в средство передвижения.

Это не только мое мнение. Большинство футурологов уверены, что в ближайшие 10–20 лет изменятся и автомобили, и отношение к ним. «Мы с позиции автопроизводителя понимаем, что масштабы частного владения будут сокращаться, и – что более важно – характер владения автомобилем будет меняться». Это сказал Хокан Самуэльссон, президент и генеральный директор Volvo Cars. Его поддерживает Дитер Цетше, глава концерна Daimler AG. По его мнению, совместное владение является одной из четырех тенденций, которая будет характерна для развития автопрома в ближайшие пару десятилетий (вместе с автономностью, электрификацией и коммуникацией).

О чем же речь? В первую очередь – о каршеринге. Эта система позволяет вам арендовать машину именно тогда, когда она требуется: вышел из дома, за 5–6 минут дошел до нее, приехал куда нужно и… попросту забыл про автомобиль. В Москве есть уже несколько компаний, которые предоставляют такой сервис. В Европе же каршерингом давно заинтересовались крупнейшие автопроизводители и даже придумывают специально для него «фишки». Например, делают автомобили без… ключей: машину можно открыть с помощью приложения в смартфоне.

Nissan экспериментирует с другой схемой владения, которая может понравиться небогатой молодежи или, скажем, пенсионерам. Им зачастую и не нужен автомобиль на каждый день, хотя «колеса» иногда требуются для путешествий или разовых поездок в магазин. Nissan же предлагает покупать транспортное средство вскладчину, на группу из 3–5 человек. Тогда каждый из собственников получит автомобиль один раз в неделю в рабочий день и еще на пару выходных в месяц. При этом все страховки, техническое обслуживание и прочие заботы автопроизводитель берет на себя! В итоге получается, что и машина у вас есть, и платите вы за нее в несколько раз меньше. К тому же никто не мешает совмещать подобное «групповое владение» и каршеринг (если понадобится вдруг куда-то срочно съездить).

Но что если вы привыкли иметь автомобиль под боком? Есть вариант и для таких – покупка не конкретной модели, а… целого бренда. Пока подобный сервис есть только у Cadillac, но потенциал «фишки» огромный. Судите сами, американцам предлагают платить в месяц по 1500 долларов и ездить на любой модели марки. Зимой можно взять полноприводный кроссовер, летом покататься на седане, а за город отправиться семьей в гигантском Escalade. И здесь тоже налоги, страховки и ТО включены в стоимость абонемента. Подобная форма владения позволяет вам прилететь в другой город и там сесть в… конечно, Cadillac. Надо лишь забронировать машину.

А теперь представим, что подобную услугу предлагают и другие марки. Это же будет как абонемент в спортклуб – вместо того чтобы записываться в секцию бокса или волейбола, вы ходите в одно место, где все есть («качалка», йога, бассейн, тренажеры). При этом плата будет не намного больше, чем траты на стандартное содержание авто. Более того, можно экономить. Сидите летом на даче? Замечательно – просто приостановили «членство в марке». За «семейный» абонемент – скидки. А прилетев на отдых, прямо в аэропорту сели в машину своей марки. И никакой дорогостоящей аренды! А если уж влюбились в какую-то конкретную модель, то ведь ее и купить можно, верно?

А вот еще один сервис, способный в будущем изменить наши привычки, – аренда автомобилей не у компаний, а у частных лиц. Кто-то вздрогнет: пустить незнакомца за руль своей «ласточки»? Но ведь после появления сервисов по аренде квартир многие без смущения пускают в свои дома приезжих. И здесь будет то же самое. Пока будете пару недель в отпуске, сможете сдавать свое авто в аренду, при этом еще и покрывая часть затрат на отдых. Думается, жители курортных городов будут довольны, да и цены на аренду машин могут пойти вниз.

Если вы считаете, что все эти сказочки вовсе не про нас, не про россиян, то ошибаетесь. Современная молодежь (имею в виду тех, кто думает о своем будущем) меняется невероятно быстро. И наши 15–18-летние ребята, как губка, впитывают все новые идеи и тенденции, идущие из других стран. А порой даже формируют их.