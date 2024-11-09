Зачем Renault еще один кроссовер, когда в линейке уже имеются Captur, Austral и Arkana? Ответ есть: Symbioz будет прикрывать самый низ С-сегмента, оставаясь при этом полностью оригинальной моделью

Проектирование Renault Symbioz началось одновременно с работой по обновлению Captur. И то, что эти модели разрабатывались в тандеме, заметно невооруженным глазом. Они имеют схожий дизайн и одинаковый гибридный привод, но при стартовой цене менее 30?000 фунтов стерлингов более крупный Symbioz выглядит заманчивее. Когда садишься в него, сразу становится ясно, что он предназначен для семейного использования. В Renault обозначили новинку как одну из своих voitures à vivre («автомобилей для жизни»), в числе которых когда-то был Renault 16, а позднее компанию ему составил Espace.

Нам на тест досталась топовая версия Symbioz с длинным названием Iconic Esprit Alpine. Среди ее особенностей, в частности, был люк с автозатемнением. Нажатием кнопки или по голосовой команде его можно мгновенно сделать непрозрачным, а затем так же легко проделать обратную процедуру. При «открытой» стеклянной крыше салон кажется более просторным, чем есть на самом деле: трое взрослых разместятся на заднем сиденье с трудом.

Кстати, задний диван здесь установлен на направляющих, и его можно сдвинуть вперед на 16 см, чтобы максимально увеличить багажник, — в этом положении его объем составит 624 л. Отличный результат! Однако нужно учесть, что при таком раскладе пассажирам на втором ряду будет невыносимо тесно.

Качество отделки салона нашей версии порадовало. Жесткий пластик передней панели сочетается с мягкими цветными тканевыми вставками и полированной сталью. Дизайнеры Renault решили сохранить несколько «физических» кнопок (точнее, клавиш) под вертикальным центральным экраном – с их помощью можно управлять «климатом» без необходимости отвлекаться от дороги на поиски нужной иконки в меню.

10,4 дюймовый дисплей медиацентра выглядит как поддельный iPad, купленный на барахолке в центре Пекина, но его графика тем не менее четкая, а сенсор отзывчив. Встроенное ПО от Google открывает доступ к «навигации» и даже Spotify, но после минуты ковыряния в настройках системы я предпочел подключить свой телефон через Apple CarPlay. Извини, Renault...

В городе Symbioz чувствует себя как дома — плавный разгон сочетается с практически полным отсутствием шума от силового агрегата, а подвеска не пасует даже на крупных выбоинах. Гибридный привод мощностью 143 л.с. активно использует накопленную электроэнергию. Вы можете спокойно проехать несколько километров без каких-либо признаков того, что коленчатый вал двигателя вообще вращается. Но стоит нажать на педаль газа, как 1,6 литровый ДВС с раздраженным рычанием просыпается.

При выезде на автомагистраль силовой агрегат ведет себя немного странно. При разгоне он не сразу находит нужную передачу — идут задержки примерно на секунду или две, которых достаточно, чтобы испытать дискомфорт. А на скорости около 110 км/ч даже относительно легкое нажатие на педаль газа заставляет двигатель завывать на повышенных оборотах, словно кроссовер готовится к стремительному броску.

Если сравнивать новинку с Nissan Qashqai, Toyota CH-R или Kia Niro, то по сравнению с ними Symbioz выглядит проще, но и стоит дешевле. При этом он предлагает вторую по величине мощность в сегменте (его превосходит только 155 сильный Qashqai) и богатое оснащение, где есть даже электропривод кресла переднего пассажира, чего нет у конкурентов.

В целом Symbioz удобный, экономичный и легкий в управлении кроссовер. Да, на рынке есть более стильные варианты, но для семейных поездок Symbioz — один из лучших. Единственная проблема — оставшаяся часть кроссоверной линейки Renault… Зачем покупать Symbioz, когда можно немного доплатить и взять более крупный и роскошный Austral?

