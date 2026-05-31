Очаровательный Twingo E-Tech — очередной этап ретро-возрождения марки Renault. Этот электромобиль предлагает погрузиться в детство и почувствовать азарт вождения за удивительно скромную цену

Большинство производителей, увы, забыли, как создавать компактные автомобили, но только не Renault! Новый Twingo построен на упрощенной версии архитектуры AmpR Small от Renault 5, и инженеры бренда были буквально одержимы «оптимальным размером» при переработке платформы. В результате получился автомобиль скромных габаритов, который тем не менее вмещает в себя все необходимое.

Ради этого пришлось пойти на некоторые жертвы, что ожидаемо, когда речь идет о дешевом электрокаре. Но инженеры Renault убрали «лишнее» в основном там, где это наименее заметно. Возьмем, к примеру, заднюю подвеску. Вместо того чтобы просто позаимствовать «многорычажку» у Renault 5, для Twingo адаптировали торсионную балку от Captur. Это сделало модель дешевле в производстве, быстрее в сборке и на 7 кг легче. При этом упрощенная конструкция не оказала существенного влияния на комфорт или управляемость электромобиля.

Благодаря тому что конструкторы сэкономили массу времени, используя и адаптируя существующие компоненты, от концепции до запуска Twingo в серийное производство прошло менее двух лет. Это невероятно быстро для цикла разработки нового автомобиля! И это также позволило Renault снизить стартовую цену машины за счет экономии на зарплате.

Дополнительным преимуществом такой инженерной эффективности является то, что дизайнеры Renault смогли уделить больше времени проработке деталей Twingo. Эта маленькая «коробочка» вживую выглядит даже красивее, чем на фото. И, когда она появится в Великобритании в начале 2027 года, ее ретро-стиль может вызвать такой же ажиотаж, какой в 2007 году произвел возрожденный Fiat 500.

Характеристики Twingo не впечатляют. Электродвигатель на передней оси развивает 80 л.с., ускоряя «малыша» от 0 до 100 км/ч за 12,1 с при «максималке» в 130 км/ч. Однако цифры не отражают всей картины. За счет того, что максимальная отдача мотора идет сразу после нажатия на педаль газа, на светофоре Twingo может оставить позади большинство бензиновых хэтчбеков. После 80 км/ч он начинает терять темп разгона, но вполне уверенно держит крейсерские 110 км/ч (если у вас хватит терпения дождаться, когда автомобиль их наберет).

Все версии Twingo оснащены одинаковой батареей емкостью 27,5 кВт⋅ч, которая, по заявлению Renault, обеспечивает запас хода в 260 км. Наш опыт говорит о том, что реальные показатели несильно отстанут от этой оценки. На тест-драйве на 1 кВт⋅ч можно было проехать в среднем 8 км, что гарантирует пробег в 220 км между зарядками. И у маленькой батареи есть важный плюс: при использовании быстрой зарядной станции постоянного тока на 100 кВт запас энергии можно восполнить с 10 до 80% всего за 30 мин.

На дороге автомобиль великолепен. У него много общего с превосходным супермини Renault 5, и при этом Twingo примерно на 200 кг легче (в снаряженном состоянии он весит всего 1200 кг, что ничтожно мало по меркам электромобилей), за счет чего он гораздо более маневренный. Даже маленькие электромобили могут ощущаться, как будто они в свинцовых ботинках. У них заметно больше инерция и хуже управляемость, чем у аналогов с бензиновыми моторами. Но Twingo — не такой. Он невероятно легкий на ходу. Из-за крошечной батареи фактор избыточной инерции нивелирован, и водителю гораздо легче контролировать автомобиль.

Сбросьте газ на входе в поворот — и задняя часть Twingo пойдет в занос, как у старого-доброго Renault Clio 182. Но в отличие от последнего у вас не получится ехать на Twingo так быстро, чтобы сбросить его в кювет. И вы можете быстро вернуть автомобиль в нормальное положение, просто слегка повернув руль в противоположном направлении и используя мгновенную отдачу электродвигателя.

Поскольку Twingo очень легкий, конструкторы смогли установить более мягкие пружины и амортизаторы, и это заметно улучшило качество езды по сравнению с Renault 5. Тормоза настроены отменно. У большинства электромобилей (включая последние разработки Renault) они работают ступенчато, переключаясь с рекуперативного торможения на фрикционное. Но у Twingo они кажутся абсолютно линейными. И если уж придираться к ходовым качествам «малыша», стоит отметить легкий руль, из-за которого вождение на скоростных трассах становится немного нервным.

Несмотря на то что Twingo имеет длину менее 3,8 м, у него невероятно просторный для таких габаритов салон. И он полон продуманных практичных решений — таких, например, как пара задних сидений, которые можно двигать по отдельности, что позволяет высвободить пространство для пассажиров или багажа. При сдвинутых назад сиденьях второго ряда места для ног здесь более чем достаточно для взрослого человека ростом 183 см. Пространства над головой немного недостает, но то же самое можно сказать и о конкурентах, скажем, как Dacia Spring. Если сдвинуть задние сиденья до упора вперед, объем багажника увеличится с 260 до 360 л, что больше, чем у любого автомобиля в этом классе.

Компоновка салона Twingo — это классика. Вы получаете «физические» регуляторы климат-контроля, медиасистему, которая так же проста в использовании, как телефон, и кнопку возле руля для отключения любых раздражающих систем безопасности одним нажатием. Дизайнеры добавили несколько забавных деталей в интерьер — таких, как коврики Fisher Price, мультяшные рисунки на рычаге переключения передач и дизайн приборной панели в стиле Lego Duplo. Это пробуждает в вас внутреннего ребенка и заставляет улыбнуться. Естественно, Renault пришлось поступиться некоторыми деталями, чтобы снизить цену Twingo. Например, винты, крепящие дверные карты, открыты, а пластик отделки немного тоньше, чем у Renault 5, но это не портит впечатление от новинки.

В компании Renault еще не утвердили прайс-лист на новый Twingo в Великобритании, но обещают, что электромобиль в начальной комплектации будет стоить около 20?000 фунтов стерлингов (примерно 2 млн рублей). И это без учета госсубсидий, которые доходят до 3750 фунтов стерлингов: с ними стартовая цена новинки может составить менее 17?000 фунтов стерлингов. Это достаточно дешево, чтобы полностью списать со счетов китайских конкурентов, особенно если учесть, насколько лучше Twingo управляется.