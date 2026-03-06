Автомобильный портал Motorpage
Эффективнее не бывает

Renault Filante Record 2025

Авангардный электрокар Renault Filante Record 2025 разработан специально для установления рекорда аэродинамической эффективности

В ходе создания экспериментального одноместного электромобиля французские разработчики ставили амбициозную цель — достичь максимальной дальности хода на одной зарядке, поддерживая достаточно высокую, шоссейную скорость (не менее 110 км/ч).

Для решения такой задачи понадобилось прежде всего добиться идеальной обтекаемости кузова. Дизайнерам в результате удалось совместить стиль ретроболида с современными аэродинамическими решениями. При этом разработчики ориентировались на гоночные модели, сконструированные в прошлом веке для установления рекордов скорости. Речь в первую очередь о Renault 40CV des Records (1925 год), Nervasport des Records (1934) и Etoile Filante (1956). Еще одним источником вдохновения стала авиация. Так, стеклянный купол кабины Renault Filante Record 2025 откидывается, как у истребителей. Дверей в автомобиле нет, для удобства посадки и высадки поднимается рулевая колонка, колеса прикрывают узкие крылья с колпаками.

Инженеры, в свою очередь, применили компьютерное моделирование и подсказки искусственного интеллекта. Однако этих ноу-хау оказалось недостаточно для создания прорывного продукта. Только после задействования классической «продувки» в аэродинамической трубе, отказа от светотехники и некоторых элементов обвеса удалось достичь достойного коэффициента аэродинамического сопротивления (Сх — 0,3).

Кузов автомобиля изготовлен из легких материалов — карбона и алюминиевых сплавов. Свою лепту привнесли особые шины Michelin со сниженным сопротивлением качению. Тяговая батарея при емкости 87 кВт‚ч аналогична тем, что устанавливаются на серийные модели, в частности на Renault Scenic E-Tech. Ее вес — не более 600 кг, а снаряженная масса всего автомобиля не превышает 1000 кг. Также для облегчения конструкции инженеры отказались от традиционных механических приводов, заменив их системами рулевого управления и тормозов с электронным управлением.

Испытания прошли 18 декабря 2025 года в Марокко на трассе UTAC. Renault Filante Record 2025 преодолел 239 кругов по трассе длиной 4,2 км за 9 часов 52 минуты без перерывов на подзарядку. Пилоты останавливались только для технических проверок и смены водителей. В результате автомобилю удалось преодолеть 1008 км со средней скоростью 102 км/ч — это уровень крейсерского движения на автострадах во многих странах.

Расход энергии составил 7,8 кВт·ч на 100 км. После финиша в батарее оставалось 11% заряда, что теоретически увеличивало общий запас хода до 1083 км. У некоторых экспертов, правда, возникли сомнения в установленном рекорде. Дело в том, что Mercedes-Benz Vision EQXX в 2024 году продемонстрировал расход меньший, чем у Renault Filante Record 2025 (7,4 кВт·ч на 100 км), преодолев 1010 км за 14 часов и 42 минуты со средней скоростью 79,4 км/ч. Как бы то ни было, соревновательный аспект здесь оставлен за скобками. Декларируемая цель проекта — изучение способов повышения эффективности электрокаров, особенно в поездках на большие расстояния. Полученные знания и технологии могут быть использованы в будущих моделях Renault, заявили представители французской марки.

06 марта 2026

