Возрождение имен из прошлого поставлено у французского автоконцерна на поток. После того как улеглась шумиха вокруг нового Renault 5, пришло время реинкарнировать «четверку»...

Несмотря на меньший индекс, новинка крупнее Renault 5. И это кроссовер, которому уготована роль конкурента для Mini Aceman, а также Fiat 600e, Jeep Avenger и других моделей концерна Stellantis. Хотя внешне «четверка» уже не так сильно косит под ретро, покупателям придется отстегнуть больше денег только за один модный форм-фактор кузова. Цена Renault 4 E-Tech пока не озвучена, но ожидается, что стоить такой электромобиль будет около 25?000 фунтов стерлингов за базовую модель.

Новая «четверка» от Renault построена на той же платформе AmpR Small, что и «пятерка». Однако ее высота, колесная база и задний свес были увеличены. Длина кроссовера выросла до 4144 мм (+222 мм), при этом его вес остался ниже полутора тонн. И это очень мало, учитывая, что все версии электромобиля оснащены аккумулятором емкостью 52 кВт·ч и двигателем мощностью 148 л.с.

Разгон до сотни занимает у новинки 8,2 с, что лучше показателей любого компактного электрокроссовера от Stellantis. Да, Mini Aceman будет еще быстрее, но за него вы и заплатите гораздо больше. Заявленный запас хода Renault 4 составляет 400 км, что в реальности гарантирует автономность в 300 км летом. Во время теста наш электромобиль расходовал 1 кВт·ч на 6,4–7 км, с учетом поездок по скоростным магистралям это можно считать отличным результатом. Зимой, конечно, энергопотребление будет выше, но 240–250 км от розетки до розетки «четверка» должна осилить.

На ходу Renault 4 E-Tech очень похож на «пятерку». Хотя инженеры Renault подняли кузов и смягчили подвеску, кроссовер не превратился в «пудинг». Он отрабатывает неровности довольно жестко. С другой стороны, в сочетании с точным рулевым управлением это дает хороший контроль над машиной в поворотах. Водить «четверку» гораздо приятнее, чем кроссоверы Stellantis, за исключением Abarth 600e и Alfa Romeo Junior Veloce.

Не считая оригинальных вариантов тканевой обивки сидений, передней панели и дверей, салон у новинки почти такой же, как у Renault 5. И это хорошая новость, так как вы получите блок «физических» кнопок управления «климатом» и аналоговый регулятор громкости в верхней части экрана медиацентра. Из минусов Renault 4 E-Tech унаследовал не очень удобный селектор передач на руле, пользуясь которым вы обязательно случайно заденете дворники. А учитывая пульт управления аудиосистемой, справа на рулевой колонке торчит аж три рычага — это перебор.

Несмотря на вышеописанные недостатки, «четверка» гораздо удобнее для водителя, чем, например, Volvo EX30. Хотя медиацентры и электронные панели приборов обеих моделей работают на базе операционной системы от Google, пользоваться ими проще в Renault. И здесь нет раздражающей необходимости лезть за каждой регулировкой в экранное меню.

В отделке Renault 4 E-Tech много твердого пластика, но то же самое вы увидите в Mini Aceman и в большинстве конкурентов. А умелое использование тканей ярких расцветок делает интерьер «четверки» уютнее, чем у любого другого электрического кроссовера стоимостью меньше 30?000 фунтов стерлингов. Салон здесь выглядит даже лучше, чем у более дорогого Ford Puma Gen-E!

По сравнению с «пятеркой» у «четверки» больше места для ног у сидящих сзади, несмотря на то, что им мешает выступающий аккумулятор. Рослым пассажирам приходится просовывать ступни под кресла, так что сидящим спереди нужно иметь это в виду и подбирать соответствующую регулировку по высоте. Зато для коленей места достаточно, как и запаса пространства над головой, притом что задний диван установлен выше передних сидений.

Что касается перевозки грузов, то у Renault 4 E-Tech есть 420 л пространства под полкой, включая 55 литровый отсек в полу. Здесь также предусмотрены удобные ремни и ниши, чтобы содержимое багажника не болталось во время движения.

Не зная финальной цены, сложно делать какие-либо выводы, но если новинка будет не сильно дороже Renault 5, то переплата окупится с лихвой. Да, Opel Frontera или Citroen e-C3 Aircross стоят дешевле и у них больше запас пространства для ног на втором ряду, но они намного медленнее и не проедут так далеко на одной зарядке. При этом Ford Puma Gen-E и Mini Aceman на фоне Renault 4 E-Tech выглядят откровенно переоцененными, а все модели Stellantis, за исключением разве что Peugeot e-2008, недотягивают до него по ходовым качествам и отделке салона.