Электромобиль, который стильно выглядит, хорошо едет и при этом не стоит целое состояние, — такое вообще возможно? В Renault считают, что да

«Пятерка» в цвете Pop Yellow смотрится свежо и ярко. Дизайнеры продумали все до мелочей, оставив неожиданные «пасхалки» вроде французских флагов в фарах, отображаемого на капоте уровня зарядки... Это лучшая малолитражка со времен появления Fiat 500!

Новинка разработана с нуля на платформе AmpR Small, которая в будущем станет основой для целой линейки электромобилей французской марки, включая Renault 4. Новая платформа обещает много интересного, в том числе возможность подключения автомобиля к домашней электросети и работы в качестве резервного блока питания. Впрочем, гораздо важнее то, что заложено в новую «тележку» с точки зрения ходовых качеств модели, ведь на ней же будет построена «зажигалка» Alpine A290!

Renault 5 — это ни разу не «горячий» хэтчбек. Его электромотор способен выдать максимум 148 л.с. Тем не менее за счет относительно небольшой массы (менее 1,5 т) от 0 до 100 км/ч новинка ускоряется за 8,0 с — лишь немногим медленнее легендарного Renault 5 GT Turbo из 1990 х. Добавьте к этому «острый» руль, который делает всего 2,6 оборота от упора до упора, и вы получите довольно резвый автомобиль, обладающий к тому же неплохим комфортом.

Да, рулевое управление в «спортивном» режиме может показаться резковатым, а тонкие шины теряют сцепление с асфальтом слишком рано, если вы входите в поворот с излишним энтузиазмом. Но «пятерка» интуитивно понятна и легка в управлении и при этом способна доставить удовольствие от вождения. Единственное, чем новинка разочаровывает, — запас хода. С аккумулятором на 52 кВт·ч в хорошую погоду и на умеренных скоростях нам удалось проехать всего около 290 км. Впрочем, запас хода у конкурентов тоже невелик.

Внутри хэтчбек выглядит довольно эксцентрично, особенно с ретро-обивкой цвета «желтого вереска». Но его дизайн сделан с душой — это видно, когда обращаешь внимание на детали вроде выгравированной надписи Renault 5 на лотке беспроводной зарядки. Причем «пятерка» еще и удобна: диапазона простой ручной регулировки хватит, чтобы большинство водителей могли легко найти комфортное положение за рулем.

Аналоговый блок управления кондиционером, «физическая» кнопка, мгновенно активирующая настройки, которые вы сохранили для водительских ассистентов, и селектор на верхней части корпуса сенсорного экрана для управления громкостью являются огромным бонусом. Добавим сюда простое ПО от Google и отзывчивый экран медиацентра, поддерживающего Apple CarPlay и Android Auto. Разве нужно что-то еще?

Пожалуй, единственное, к чему можно придраться, это количество рычагов, сгруппированных в одном месте, справа от руля. И переключение в режим «паркинг» кажется немного нелогичным: перемещая рычаг, вы на самом деле включите «нейтраль». И приходится полагаться на автоматический ручной тормоз, чтобы удержать автомобиль на месте.

На втором ряду достаточно места для человека среднего роста, и даже имеется центральный откидной подлокотник. Однако высокие люди могут столкнуться с трудностями, особенно если сядут позади рослого водителя. Что касается багажника, то он совсем неплох для автомобиля таких размеров. Его объем составляет 326 л, плюс отсек под полом для хранения зарядного кабеля.

Конечно, в этом классе есть более практичные модели, благо выбор электромобилей с каждым годом становится все шире. Но вряд ли вы найдете машину, в которой теплые ностальгические нотки сочетались бы с яркой внешностью, азартным характером и привлекательной ценой.

