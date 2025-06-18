Шестьдесят лет назад, в июне 1965 года, состоялся коммерческий дебют Renault 16. Этот «ромбоносец», на счету которого множество открытий, оставил след и в истории нашей страны

Кто открыл Америку? Спросите что-нибудь полегче! В рядах претендентов и финикийцы, и древние египтяне, и викинг Эрик Рыжий. Но всех их затмил Колумб. А названа новая часть света вообще в честь другого мореплавателя — Америго Веспуччи. Что-то похожее с историей появления автомобильного кузова хэтчбек. Пожалуй, можно говорить лишь о том, что первыми модель с откидывающейся вверх вместе с остеклением дверью на покатой «корме» запустили в серию французы. Речь о дебютировавшей в 1938 году версии Commerciale знаменитого Citroen Traction Avant, целевой аудиторией которой, как сказали бы сейчас маркетологи, являлись торговцы габаритным товаром. Но это событие потерялось на фоне движухи, начавшейся в мире годом позже и продлившейся до 1945 го. После окончания Второй мировой марка двух шевронов перезапустила Commerciale, а по другую сторону Атлантики компания Kaiser-Frazer предложила Vagabond и Traveler, являвшиеся, по сути, предками лифтбеков, хэтчей с выраженной «филейной» частью. В 1950 е в Британии появилось несколько моделей, которые также можно было бы назвать хэтчбеками. Однако лавры первооткрывателя нового типа кузова не достались и им — одним из-за непримечательной внешности, другим из-за мизерного тиража. Так в массовом сознании на верхней ступени исторического подиума освободилось место для Renault. Хотя, как говорится, ничто не предвещало.

Сменщик модели Frégate, известный под кодовым обозначением Проект 114, мыслился как седан с классической компоновкой, но в 1961 м, после трех лет работ, патрон Renault Пьер Дрейфус смешал все карты, заявив, что «автомобиль не может больше оставаться комбинацией четырех сидений и багажника, ему требуется большой внутренний объем». Собственно, к тому моменту эту идею уже реализовали в компактном Renault R4 (см. «Автопанорама» № 6?2024). Теперь впервые в мире ставилась задача перенести те же принципы на более крупную семейную модель.

В инженерном плане разработчики Проекта 115 (будущая Renault 16) не стали изобретать велосипед и в увеличенном масштабе воспроизвели концепцию R4: позволявший получить ровный пол передний привод, коробка передач перед продольно расположенным двигателем, смещенным в «базу» для лучшей управляемости, независимая торсионная подвеска всех колес, сочетавшая комфорт и выносливость. Появились и новшества. Спереди сразу установили диско­вые тормоза, что еще не было общим местом для массовых моделей середины 1960 х. Помимо этого на Renault 16 дебютировала полностью алюминиевая бензиновая «четверка» рабочим объемом 1470 см3, являвшаяся «конверсией» 2,2 литрового рядного 6 цилиндрового мотора, который разрабатывался для забракованной модели 114 го проекта. Главным достоинством двигателя, получившего во Франции прозвище Cléon-Alu (по месту производства на новом заводе в нормандском городке Клеон и основному конструкционному материалу), была не мощность в 55 «лошадок», а тяговитость. Нелишнее качество для автомобиля, способного превращаться при сложенном заднем диване в грузо-пассажирский с объемом отсека для поклажи в солидные 1190 л. В такой конфигурации получившаяся площадка могла использоваться и как два спальных места. Более того, задний диван имел продольную регулировку, а при необходимости извлекался из салона. Подобными возможностями трансформации «жилой зоны» не обладал ни один из конкурентов.

И, конечно, внимание сразу привлекала необычная внешность Renault 16. В отличие от R4, остановившегося на полпути между универсалом и хэтч­беком, у «шестнадцатой» «корма» получила выраженный наклон. Но не только из-за стремительного профиля новинку не сравнивали с чемоданом и мыльницей. Выразительная передняя часть кузова с входившими в моду прямоугольными фарами, плоские боковины, изящные дверные ручки, частично прикрытые ниши задних колес и, разумеется, своеобразный желоб, переходящий с капота на крышу, — стиль Renault 16 был

по-настоящему авангардным. Результат таков, каковы авторы произведения, особенно если им не связывать руки. А Гастон Жюше и Филипп Шарбонно были безмерно талантливыми людьми. Первый, специалист в области аэродинамики, занимался также живописью и фотографией, а в 1970 х, уже на посту шеф-дизайнера Renault, продвигал методы компьютерного проектирования. Второй, также отдавший дань изящным искусствам, не замыкался в рамках автомобильного дизайна, создавая внешность различной бытовой техники вплоть до пылесосов и вентиляторов. Впрочем, автотематика оставалась приоритетной. Примечательно: в 1949 м Шарбонно провел полгода в дизайн-студии GM, где рисовал скетчи спортивных авто, и его необычная для американской школы дизайна того периода идея передних крыльев, возвышающихся над плоским капотом, как считается, была взята на карандаш, а позже использована при проектировании первого Chevrolet Corvette (C1).

Пазл сложился, и в 1966 м Renault 16 получил титул «Европейский автомобиль года», заметно опередив таких грозных соперников, как роскошные Rolls-Royce Silver Shadow и Oldsmobile Toronado. Так был открыт счет победам французских моделей в престижном конкурсе. Но создатели «шестнадцатой» не почивали на лаврах. В течение полутора десятков лет жизни на конвейере «француженка» постоянно «омолаживалась». Единственное, что оставалось неизменным, — тип кузова: разработанные варианты седана и купе-кабриолета так и не превратились в серийные образцы.

Другое дело — двигатели. Проблему ограниченной мощности решили уже в 1968 м, когда появилась версия TS. Ее Cléon-Alu с увеличенным до 1,6 л рабочим объемом, полусферическими камерами сгорания и сдвоенным карбюратором выдавал уже 85 л.с. Годом позже доработанная TS даже выиграла ралли австралийской провинции Виктория, хотя Renault 16 никогда не метил в «спортсмены». А в 1973 м дебютировала топовая ТХ с 93 сильным мотором все того же семейства и «пятиступкой» вместо МКП4.

С разгоном с места до сотни за 12 с и «максималкой» в 175 км/ч это уже была темпераментная штучка для своего времени! Чем пару раз воспользовались, чтобы уйти от полицейской погони, террористы из леворадикальной организации «Фракция Красной армии» (RAF), действовавшей в ФРГ и Западном Берлине.

Кроме того, Renault 16 — первый французский автомобиль, на котором появились передние электростеклоподъемники и центральный замок. Оснащение передними ремнями безопасности и включение в список опций кондиционера — тоже нерядовое событие для массовой модели в первой половине 1970 х. Новинка мирового уровня, связанная с «шестнадцатой», — подсветка кнопок на торпедо. Во время ночной поездки в дождь эту идею подала сидевшему за рулем отцу одна из дочерей Кристиана Беллака, который тогда занимал пост генерального директора Renault по производству. Удачно получилось.

А в 1969 м в серию пошла версия 16 ТА с трехдиапазонным автоматом. Это открыло дорогу Renault 16 в США, где тип кузова модели официально назывался sedan-wagon («седан-универсал»). Но уже в 1970 м в словаре американского издательства Merriam-Webster появляется — наконец — термин «хэтчбек», что дословно означает «задний люк/дверца». Все же для рынка Штатов, где «шестнадцатая» продавалась до 1972 года, модель была слишком европейской. Зато в Канаде «француженке» оказали куда более теплый прием, тем более что сборку хэтчбека из машинокомплектов освоили на совместном предприятии SOMA-Renault в пригороде Монреаля. За пределами Франции Renault 16 выпускали также в Алжире, Марокко, Югославии. Локализованный «французский Колумб» проник даже в Австралию! К моменту снятия с производства в 1980 м почти половина из без малого 1,9 млн выпущенных «шестнадцатых» была реализована на внешних рынках.

Мечта Пьера Дрейфуса о создании модели, которая, как джинсы, завоевала бы все возрастные группы и социальные классы на планете, могла сбыться полностью. Renault 16 имел серьезные шансы прорваться сквозь железный занавес на территорию СССР, встав на конвейер нового завода-гиганта, будущего ВАЗа. Во всяком случае, именно хэтчбек-«ромбоносец» виделся фаворитом после сравнительных испытаний пяти иномарок, проведенных НАМИ в 1965 году. Но и когда чаша весов склонилась в пользу заднеприводного седана Fiat 124, еще не все было потеряно. Идеей выпускать Renault 16, да еще с коробкой-автоматом, загорелись в начале 1970 х на ижевском автозаводе, который за несколько лет до этого освоил выпуск «Москвичей» 408 й, а затем и 412 й серии. Предприятие, находившееся во времена СССР в ведении Министерства обороны, могло позволить себе такую рокировку. Однако руководство АЗЛК, смотревшее на завод в Удмуртии как на свою вотчину, торпедировало эти планы. В ход пошли самые разные аргументы — от надуманных (якобы через торцевую дверь зимой салон быстрее выстуживается) до имеющих реальную подоплеку. Скажем, системы переднего привода на тот момент действительно не отличались долговечностью, а компоновка с «перевернутым» силовым агрегатом затрудняла обслуживание двигателя. Итог известен: советским покупателям пришлось ждать первой переднеприводной модели в стране ВАЗ-2108 еще почти 15 лет.

И все же Renault 16 стал частью нашей истории: хэтчбек серии TS считается первой иномаркой Владимира Высоцкого. Автомобиль светло-серого цвета, ввезенный в СССР в 1971 году женой поэта Мариной Влади, всенародный бард быстро разбил в аварии, долго восстанавливал, а в 1973 м отправился на нем вместе с супругой в свою первую зарубежную поездку. В Париже хэтчбек продали. Круг замкнулся: «французский Колумб» после долгих нелегких странствий вернулся на родину.