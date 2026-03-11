Чтобы сохранить статус европейского бестселлера и подняться на более высокий уровень, Renault Clio нового поколения стал крупнее в габаритах, смелее в дизайне и лучше оснащен, чем когда-либо

Clio всегда был типичным европейским супермини, за что его и любим. И вот теперь появилось шестое поколение модели. В Renault считают, что новинка способна предложить поклонникам больше машины за свои деньги, а также хотят переманить владельцев автомобилей C-сегмента. Но не означает ли появление более крупной и тяжелой модели конец веселому и озорному нраву французского хэтча?

С первого взгляда на новый Clio видно, что это никакой не рестайлинг, а полноценная смена поколений. Дизайн стал гораздо более выразительным: прищуренные фары, фактурные колесные арки и скульптурный капот придают модели очень серьезный вид. Автомобиль также увеличился в размерах, несмотря на то, что построен на той же платформе, прибавив 7 см в длину и 4 см — в ширину.

Силовые агрегаты стали больше и мощнее. Самая доступная версия Clio теперь оснащается 1,2 литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 115, пришедшим на смену литровому агрегату, который прежде был нашим фаворитом. Он идет в паре с 6 ступенчатой механической коробкой передач и предназначен для тех пуристов, кто смотрит не только на цену машины, но предпочитает легкость и простоту как с точки зрения конструкции, так и веса автомобиля. Однако на тест нам была предоставлена гибридная версия, которая теперь включает 1,8 литровый бензиновый агрегат вместо прежнего 1,6, два электромотора и батарею увеличенной емкости (1,4 против 1,2 кВт‚ч).

Новый гибридный мотор развивает 158 л.с. — на 15 л.с. больше, чем прежде. Увеличение мощности позволило сократить время разгона от 0 до 100 км/ч на секунду, до 8,3 с. Но, самое главное, эта гибридная силовая установка работает плавнее и отличается лучшей отзывчивостью, чем предыдущие версии E-Tech. Теперь вы меньше думаете о трансмиссии и больше наслаждаетесь вождением. Рулевое управление стало острее (всего 2,6 оборота от упора до упора), что, вопреки нашим опасениям, сделало новый Clio очень отзывчивым. Подвеска на 18 дюймовых колесах жесткая, но характерного стука при проезде через выбоины и трещины в асфальте нет. Таким образом, баланс между комфортом и управляемостью соблюден, несмотря на возросшие массу и габариты модели.

Салон — явный шаг вперед по сравнению с предыдущими моделями Clio. Два 10 дюймовых дисплея, расположенных на единой, немного повернутой к водителю панели, смотрятся современно. Интерфейс медиацентра с навигацией Google Maps великолепен, а в будущем обещана поддержка ИИ с возможностью отдавать команды голосом. При этом сохранилось много «физических» кнопок, что повышает удобство пользования, а материалы отделки определенно кажутся более премиальными. Руль массивный и приятный на ощупь, а сиденья обеспечивают хорошую поддержку в длительных поездках. Единственный минус — из-за множества мелких деталей, таких, как контрастная строчка, металлические акценты и подсвечиваемые дверные накладки, дизайн интерьера получился перегруженным.

В целом новый Renault Clio — это заметная эволюция любимого европейского супермини, которая пошла в правильном направлении. Он больше, умнее и изысканнее, чем раньше, с улучшенной гибридной системой и действительно премиальным интерьером. Да, дизайн способен вызвать неоднозначную реакцию, а опытные водители могут пожалеть об утраченной легкости и простоте, но в качестве автомобиля на каждый день он впечатляюще сбалансирован. Самая большая проблема нового Clio — задержка в поставках. На британский рынок гибрид выйдет только в 2027 году. Цена также будет объявлена ближе к запуску, но можно ожидать, что она будет выше, чем у модели текущего поколения.