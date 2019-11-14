Привычные понятия «рестайлинг» и «фейслифт» в случае с модернизированным Mitsubishi ASX неуместны – новая версия этого популярного кроссовера всех очень удивит
Японцы, как известно, удивительным образом умеют сочетать традиционализм и новаторство. Такая способность была подтверждена и в случае с Mitsubishi ASX следующего, 2020 модельного года. Это проявилось в том, что после девяти лет успешного присутствия компакт-кроссовера на более чем 90 рынках компания решила сделать не просто плановый рестайлинг, стабильно осуществляемый каждые три года, а провести куда более серьезное обновление модели. В проект руководство бренда инвестировало весьма значительные средства, и вот теперь мы можем оценить, что из такой идеи вышло.
Любой топ-менеджер любой автомобильной корпорации скажет вам, что ключевой фактор восприятия клиентами той или иной модели – ее внешний вид. Да-да, в случае с машинами вполне уместна поговорка: «Встречают по одежке». И с этой точки зрения новый ASX действительно хорош: эпитеты «модный», «современный», «элегантный» подходят ему в полной мере. Вместе с тем SUV от Mitsubishi однозначно узнаваем – его не спутаешь ни с какой другой моделью. Как видим, ставка на эволюцию фирменной стилистики Dynamic Shield себя оправдала в полной мере.
В 2019 году автомобиль получил полностью переработанный в этой стилистике дизайн передней части кузова. В отличие от версии 2016 года (и уж тем более 2013-го) кроссовер выглядит куда динамичнее, мощнее. Свой вклад в такое восприятие машины вносит и более высоко расположенный капот, и светодиодная головная оптика (одни только двухъярусные блоки с «противотуманками» чего стоят!), и крылья измененной формы, и тщательно продуманное сочетание вертикальных и горизонтальных линий (включая утонченные выштамповки на капоте). В том же ключе выполнена кормовая часть этого SUV, где мы видим узкие, объединенные в одну линию блоки опять-таки светодиодных фонарей, а также бампер нового дизайна с накладками и внушительной защитой снизу.
Все это вместе взятое делает автомобиль визуально более устойчивым, широким, выразительным. Впрочем, именно к тому стилисты и стремились, ведь примененная тут дизайнерская идея сформулирована как «Прочность и оригинальность».
Следующий этап знакомства с обновленным ASX – его интерьер. И вновь кроссоверу есть что показать. Прежде всего, при сохраненных внешних габаритах (4355 мм в длину и 1810 мм в ширину) салон автомобиля стал просторнее – видно, что компоновщики поработали на славу, отыскивая дополнительные сантиметры (а то и миллиметры) там, где только возможно. Да и багажник по-прежнему удобен и вместителен.
Кроме того, сразу бросаются в глаза более качественные и разнообразные материалы интерьера. Так, кресла предлагаются и с тканевой, и с кожаной обивкой, а потолок обшит черным материалом, традиционно применяемым в спорткарах и «горячих» версиях машин. Если учесть, что еще раньше здесь появились металлизированные элементы (в частности, накладки по бокам и в нижней части центральной консоли), то такой шаг выглядит абсолютно верным – салон стал более цельным, уютным и одновременно технологичным.
Последнему способствуют новые возможности усовершенствованной мультимедиасистемы Smartphone-link Display Audio (SDA). Во-первых, ее монитор стал больше: диагональ составляет 8 дюймов вместо 7 прежних, что ощутимо. Во вторых, на этом же дисплее можно воспроизводить видео с USB. В-третьих, система запускается быстрее прежнего. В-четвертых, автомобилисты смогут пользоваться новым информационным приложением, отображающим спидометр, одометр, ряд контрольных ламп и прочую информацию о машине. Благодаря этому можно легко контролировать оставшийся запас хода, отслеживать интервалы выполнения проверок и ТО, прокладывать кратчайший путь к АЗС.
Будучи одним из «младших» SUV в линейке Mitsubishi Motors, кроссовер ASX позиционируется в качестве активного городского автомобиля. И у него действительно есть все, что требуется для энергичных горожан: достаточно компактные внешние размеры, комфортабельный салон, тщательно настроенное шасси, пакет продвинутых электронных ассистентов. Плюс, разумеется, надежные современные силовые агрегаты, полный привод и 190 мм дорожного просвета.
Уже знакомый по этой модели бензиновый 2-литровый двигатель развивает 150 л.с. и 195 Нм крутящего момента, а также способен буксировать прицеп массой до 1300 кг. С ним сочетается бесступенчатая коробка передач INVECS-III, имеющая «спортивный» режим с возможностью ручного переключения фиксированных передач. Еще один козырь – фирменный полный привод AWC (All Wheel Control), работающий в трех режимах: 2WD с приводом на передние колеса, 4WD AUTO, когда на заднюю ось может быть переброшено до 50% тяги и, наконец, 4WD LOCK, включаемый для улучшения тяги на совсем плохих покрытиях или когда автомобиль застрял. Причем переходить из одного режима в другой просто: водителю достаточно нажать на кнопку управления «4WD», которая находится буквально под рукой (между передними сиденьями), да еще и подсвечена.
Ну а «на десерт» о безопасности. Уже имевший системы снижения последствий лобового столкновения, индикатор пересечения дорожной разметки, систему помощи при трогании на подъеме, Mitsubishi ASX 2020 модельного года снова расширил арсенал электронных ассистентов. Новая – лазерная – система предотвращения столкновений при парковке (RMS) работает на скорости до 10 км/ч и обнаруживает препятствие или другое транспортное средство на расстоянии до 4 м. Кроме того, она обучена срабатывать в тех случаях, когда водитель чересчур быстро и резко нажал на педаль «газа» или ничего не делает с рулем, чтобы избежать препятствий.
Что ж, следует признать: план руководства Mitsubishi Motors сработал – ASX практически по всем параметрам сделал существенный рывок вперед. Причем этот «японец» стал очень европейским – и внешне, и по своей философии. Неудивительно, что обновленная модель с первых дней продаж в Старом Свете набирает популярность. В Россию автомобиль придет в 2020 году. И тем, кто запланировал приобрести компактный SUV, его наверняка стоит дождаться.
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