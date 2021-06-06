Кросс-купе Mitsubishi Eclipse Cross в нашей стране с самого начала был признан «не таким, как все» – автомобилем стильным и оригинальным, заставляющим обращать внимание на своего владельца. Теперь, после рестайлинга, он стал еще более привлекательным и разносторонним

На российский рынок Eclipse Cross пришел в 2018-м, и его сразу оценили те, кому хотелось приобрести практичный и маневренный городской кроссовер, но вместе с тем машину небанальную, в потоке выделяющуюся. И в первый же год владельцами такого SUV стали почти 3 тыс. человек. Еще через пару лет их число удвоилось, причем тот факт, что в масштабах страны эта цифра вроде не слишком велика, лишь повышал ценность модели – сформировался своего рода эксклюзивный клуб. Однако, судя по всему, с появлением существенно обновленного автомобиля круг его почитателей расширится.

Глаз не отвести

Одно из ключевых достоинств этого кросс-купе – дизайн. Так что вполне логично, что в ходе модернизации модели японцы уделили особое внимание экстерьеру. В основу изменений лег встреченный на ура в 2017 году один из концепт-каров Mitsubishi. Именно от него обновленный Eclipse Cross получил полностью переработанную переднюю часть кузова в фирменной стилистике Dynamic Shield – тут и решетка радиатора с оригинальной сотовой структурой, и современный дизайн дневных ходовых огней с указателями поворота, и измененный блок фар ближнего и дальнего света, включающий также «противотуманки» (причем эта оптика во всех комплектациях светодиодная).

Значительные изменения коснулись и кормовой части. Важнейшее из них состоит в том, что на пятой двери теперь не два стекла, ранее разделенных спойлером, а одно большое. Тем самым компания отреагировала на пожелания владельцев, которые просили увеличить зону обзора назад. Кстати, за счет этого теперь кроссовер имеет лучшую обзорность в своем классе, чему способствуют тонкие стойки кузова и большие окна, а также крупные внешние зеркала и, разумеется, система кругового обзора, использующая четыре камеры. Кроме того, сзади был изменен дизайн фонарей (тоже использующих LED-технологию), и появилась оригинальная шестиугольная выштамповка крышки багажника.

При взгляде же на кроссовер сбоку заметно, что его пропорции стали более сбалансированными. И это не случайно: в длину кузов увеличили сразу на 140 мм, а дорожному просвету добавили 16 мм, доведя величину клиренса до внушительных 199 мм. Нужно упомянуть и новые колесные диски, которые отныне на всех версиях модели исключительно 18-дюймовые.

Богатый внутренний мир

Есть изменения и внутри машины. В первую очередь здесь следует отметить мультимедийную систему Mitsubishi Connect с новым, более крупным 8-дюймовым сенсорным экраном. Сам монитор придвинут ближе к водителю и пассажиру, благодаря чему к нему не приходится тянуться. К тому же этот тачпад быстрее реагирует на прикосновения и выдает более яркую (на 54%) и четкую картинку. Сис­темой можно управлять тремя способами (кнопками с руля, голосом и тактильно – как смартфоном), она взаимодействует с Apple CarPlay и Android Auto, воспроизводит видео с USB-носителя и поставляет­ся с премиум-акустикой, включающей 8 динамиков и 510-ваттный усилитель.

Важно и то, что Eclipse Cross получил совершенно новые передние кресла с увеличенной до 500 мм длиной подушек и выраженными боковыми и плечевыми упорами. На задних же сиденьях, по прежнему имеющих регулируемые по наклону спинки, сделали чуть более крупные подголовники (с расчетом на детей). Оба ряда кресел уже по традиции имеют подогрев (как, впрочем, и руль с лобовым стеклом). А вот обивка новая, в зависимости от комплектации она может быть тканевой или комбинированной (кожа с алькантарой).

К числу других хороших новостей следует отнести увеличение багажника – за счет прироста габаритов кузова он стал длиннее на 113 мм и дополнительно обрел 21 л объема (до 331 л). Это значит, что в отсек можно загрузить сразу четыре чемодана – два средних (75-литровых) и пару небольших (на 40 л). К тому же на российский рынок вновь начали поставлять автомобили с панорамной крышей, имеющей сдвижной люк и шторку на электроприводе. Эту опцию, какое-то время назад снятую, просили восстановить клиенты марки. А еще владельцы такого автомобиля (в том числе и женщины) наверняка отметят необычайно большой (75°) угол открытия задних дверей, благодаря чему легко, в частности, крепить на втором ряду детские кресла, а также оценят малую величину выступа порогов, которые к тому же полностью закрывают двери (удобно выходить из автомобиля, да и одежда остается чистой).

Два лучше, чем один

Японские автомобили (да еще и японской сборки) имеют заслуженную репутацию надежных и технически продвинутых продуктов. С этой точки зрения Mitsubishi Eclipse Cross не исключение.

Так, кузов RISE обновленного кроссовера на 55% состоит из высокопрочных сталей, а в соединениях его элементов широко используются клеевые швы, что обеспечивает более высокий уровень жесткости конструкции и снижает уровень вибраций. Помимо этого SUV оснащен множеством современных систем активной и пассивной безопаснос­ти. В их числе, к примеру, адаптивный круиз-контроль (ACC), система смягчения последствий лобового столкновения (FCM), система мониторинга слепых зон (BSW), дополненная функцией помощи при смене полосы (LCA) и автоматическим дальним светом (AHB). Все это в сочетании с фронтальными и боковыми подушками безопасности, а также боковыми шторками и подушкой безопасности для коленей водителя обеспечивает высочайший уровень безопасности автомобиля как для водителя, так и для пассажиров.

Более высокой безопасности и лучшей управляемости служит также интеллектуальная система полного привода S-AWC. На Eclipse Cross она доступна в «верхней» комплектации Ultimate, имеет три режима (в том числе «Снег» и «Гравий») и позволяет вполне уверенно ездить за пределами асфальта. Ездовому комфорту способствуют и изменения, внесенные инженерами в шасси обновленного кроссовера, – тут основательно поработали с обеими подвесками.

Что же касается агрегатной базы, то главная новация состоит в том, что на российском рынке теперь доступны сразу два мотора: кроме уже знакомого владельцам такого автомобиля 1,5-литрового 150-сильного турбированного двигателя клиентам предлагается еще и 2-литровый «атмосферник» той же мощности, отлично зарекомендовавший себя на некоторых других моделях. И тот, и другой мотор сочетаются с коробкой передач CVT8 от Jatco, оба двигателя настроены на бензин Аи-92.

Модернизированный Mitsubishi Eclipse Cross в нашей стране доступен в трех комплектациях, «верхняя» из которых оснащена полным приводом. Диапазон цен – от 2 413 000 до 2 753 000 рублей.