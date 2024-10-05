EX90 — это электрическая ответка тем, кто грустит по ушедшему Volvo XC90. Новый кроссовер еще больше, комфортабельнее, безопаснее и роскошнее, но у него есть один серьезный недостаток — цена

Девяносто шесть тысяч фунтов стерлингов, вы серьезно?! Мощность свыше 500 сил и разгон до сотни быстрее, чем у Honda Civic Type R, в данном случае звучит как слабое оправдание, учитывая, что речь идет о семейном кроссовере. За такие деньги Volvo EX90 должен предложить нечто большее…

Безопасность? Она у Volvo, как всегда, на первом плане. С новым лидаром на крыше (шишка, похожая на лампу такси, выглядит весьма странно) машина способна обнаруживать объекты на расстоянии до 250 м. На данный момент эта система только обрабатывает данные, но со следующего года она начнет полноценно функционировать и вместе с остальными электронными няньками поведет шведскую компанию к безоблачному будущему с нулевой смертностью на дорогах.

На старте продаж покупателям Volvo EX90 доступны два варианта силовых агрегатов — Twin Motor (402 л.с.) и Twin Motor Performance (501 л.с.). С последним кроссовер набирает первую сотню всего за 4,9 с. Запас хода впечатляет — благодаря аккумулятору емкостью 107 кВт·ч теоретический максимум составляет 600 км (в реальном мире это гарантированные 450 км летом и 300 — зимой), что выгодно отличает шведскую новинку от Mercedes-Benz EQS.

Обратная сторона большого запаса хода — избыточная масса автомобиля. Volvo весит почти три тонны, так что семерых пассажиров и их багажа будет достаточно, чтобы приблизиться к максимально допустимой грузоподъемности легковушки в 3500 кг. Объем багажника варьируется от 1915 л при сложенных сиденьях второго и третьего рядов, до скромных 310 л при полной рассадке.

Несмотря на вес, едет Volvo EX90 с комфортом и изысканностью, которые еще нужно поискать. Сильнее всего на ходу впечатляет практически полное отсутствие в салоне шума ветра, но и другие внешние раздражители отсекаются весьма эффективно.

Несмотря на 22 дюймовые колеса, оснащенный пневмоподвеской кроссовер мягко скользит по дороге, не замечая легкую «рябь» залитых гудроном стыков асфальта. Контроль кузова в поворотах — отменный до тех пор, пока не начинают преобладать законы физики: трехтонный автомобиль ведет себя иначе, чем большинство протестированных нами «электричек». Ощущение положения колес у водителя полностью отсутствует, но при этом Volvo EX90 едет лучше, чем Mercedes-Benz EQS.

Интерьер превосходен, начиная от дизайна и заканчивая качеством материалов. В тестовой машине была белая деревянная отделка и сиденья аналогичного цвета без натуральной кожи. Также доступен темный салон с обивкой сидений из серой ткани с примесью натуральной шерсти, которая выглядит отлично, но вызывает кожный зуд, если вы в шортах.

Все семь сидений легко складываются: средние — с помощью механического рычага, задние — за счет электропривода. Они образуют ровный пол, что, по-видимому, является сложным инженерным решением, учитывая аккумулятор в стиле скейтборда под ними.

На среднем ряду очень просторно: вы сидите выше водителя и переднего пассажира, благодаря чему получаете хороший обзор, и при этом у вас остается много места для ног и головы. Доступ к третьему ряду прост: достаточно повернуть рычаг — и, наклонившись, сиденье сдвигается вперед. Подвижные сиденья второго ряда также решают проблему с пространством для ног тех, кто сидит в багажнике. Так что автомобиль легко вместит шесть человек, а при необходимости перевезет и семерых.

Стандартное оснащение Volvo EX90 вполне соответствует его цене. Сюда входит отличная аудиосистема B&W с 25 динамиками, медиацентр с шустрым процессором Qualcomm и «навигацией» на базе Google Maps, Apple CarPlay, передние сиденья с массажем и так далее.

Конкурентов у шведской новинки, как ни странно, не много, и они далеки друг от друга. В первую очередь это Mercedes-Benz EQS, о котором уже говорилось выше. Но, учитывая слабую динамику и невыразительный внешний вид немецкого кроссовера, который не вызовет эмоций даже у фанатов марки, EX90 здесь смотрится на голову выше.

На другом полюсе находится Kia EV9. Он почти такой же большой, как EX90, но едет лучше и стоит значительно дешевле. Единственное но — это не премиум. Да и в плане комфорта, а также качества отделки Kia еще очень далека от Volvo.

Да, EX90 удобен, изыскан, практичен и напичкан достаточным количеством систем безопасности, дабы развеять любое беспокойство мамочек. Главное, чтобы вы были готовы за это заплатить.

