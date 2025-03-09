Volvo EX90 должен получить приз за самое долгое время ожидания старта продаж: его показали более двух лет назад, и только сейчас первые автомобили добрались до Великобритании. Напрашивается вопрос — а оно того стоило?

EX90 — это электрический ответ Volvo на XC90 с двигателем внутреннего сгорания, предлагающий практичный и безопасный транспорт в минималистском дизайне с большим количеством технологий на борту. Правда, его цена на данный момент превышает 100?000 фунтов стерлингов — для Volvo! Но позже должна появиться более дешевая версия с задним приводом.

Все знают, как щепетильно относятся в Volvo к вопросам безопасности. У компании есть доступ к данным о более чем 50 тыс. ДТП, что позволяет ей продолжать совершенствовать конструкцию своих автомобилей. Причем сейчас на первый план выходит активная безопасность — с новым лидаром на крыше (это та самая шишка, из-за которой машину можно принять за такси) Volvo EX90 способен обнаруживать объекты на расстоянии до 250 м. Пока лидар только собирает данные, но уже с этого года он будет включен для полноценной работы.

На момент старта продаж для Volvo EX90 доступны два варианта силовых агрегатов — Twin Motor (402 л.с.) и Twin Motor Performance (510 л.с.). Более мощный из них ускоряет кроссовер до сотни всего за 4,9 с, а тот, что послабее, делает это на секунду дольше. Все EX90 оснащены батареей на 111 кВт·ч (полезная емкость 107 кВт·ч), одной из самых больших среди всех электромобилей, продаваемых в Европе. Volvo заявляет о запасе хода в 600 км для обеих версий, что несколько оптимистично, поскольку наш тест-драйв показал пробег менее 480 км без подзарядки.

Езда на EX90 — удивительно «дзенский» способ передвижения, в котором отсекаются практически все внешние шумы, независимо от того, едете ли вы по автомагистрали или не спеша передвигаетесь по городу. А с камерами кругового обзора и превосходной видимостью ехать оказывается намного проще, чем вы ожидаете от машины шириной более двух метров.

Благодаря двухкамерной пневматической подвеске кроссовер буквально парит над дорогой, и даже 22 дюймовые колеса не доставляют неудобств, если асфальт оказывается не лучшего качества. Но законы физики не обмануть: если быстро покрутить рулем вправо-влево, кузов кренится больше, чем того бы хотелось. Да и сам руль не имеет обратной связи с колесами, поэтому дополнительные 100 л.с. версии Performance для такого шасси кажутся совершенно излишними, тем более что и стандартный Twin Motor обеспечивает отличную динамику.

Качество отделки? Оно превосходное, а дизайн, как во всех последних моделях Volvo, источает скандинавский колорит и заботу об экологии — только в салоне использовано 50 кг переработанного пластика и другого вторсырья. Но выбирайте обивку внимательно: салон в черной искусственной коже, как у нашего тестового кроссовера, выглядит не так интересно, как в светло-коричневом цвете. Ну а если вы не беспокоитесь о том, что дети испачкают сиденья шоколадом, выбирайте шерстяную обивку.

Главный минус — в салоне практически нет «физических» кнопок. Хотите включить режим антизапотевания стекол? Для этого нужно коснуться того места, где вы обычно включаете внутреннее освещение, а регулировка зеркал и даже руля выполняется с помощью сенсорного экрана. Как нам кажется, это немного противоречит идеологии Volvo о безопасности.

К счастью, экран довольно отзывчивый, а мощный медиацентр оснащен множеством встроенных функций Google, включая карты, которые работают просто блестяще. Задержка старта продаж EX90 в основном была связана как раз с выходом нового ПО, так что ожидание оказалось не напрасным. И то, что Apple CarPlay и Android Auto пока недоступны и появятся позднее, не доставляет каких-либо неудобств.

EX90 имеет семь сидений и отлично справляется с ролью «электрического XC90». Если вы пересядете с одного кроссовера на другой, то не будете разочарованы. Каждое сиденье среднего ряда сдвигается и складывается по отдельности, а доступ к третьему ряду достаточно прост. Правда, взрослым на «галерке» будет тесновато, так что лучше возить там детей. Задние сиденья складываются с помощью электропривода вровень с полом. Но и когда все спинки находятся в вертикальном положении, все еще остается место для пары больших чемоданов.

Текущая стартовая цена EX90 составляет 96?255 фунтов стерлингов за версию Twin Motor и 100?555 — за Twin Motor Performance. Впрочем, есть и хорошая новость: в эту цену уже входят все возможные опции, включая превосходную аудиосистему Bowers & Wilkins с 25 динамиками и передние массажные кресла.

Конкурентов у шведской новинки немного. Ближайший, Mercedes EQS, проигрывает в динамике и вместительности, а его внешний вид оставляет вопросы и не вызывает массового наплыва покупателей. В этом плане Volvo EX90 здорово его превзошел.

