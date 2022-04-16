В апреле 2022 года исполняется 95 лет со дня появления на свет серийного автомобиля Volvo ÖV4 – первенца знаменитой сегодня на весь мир шведской марки

Предыстория же компании началась на несколько лет раньше – в День Святого Якоба (25 июля) в 1924 году. Именно тогда в стокгольмском ресторане Sturehof встретились два приятеля – Густав Ларсон и Ассар Габриэльссон. Последний был одержим идеей создания шведского предприятия по выпуску автомобилей. На ужин они заказали большое блюдо вареных раков и, поглощая национальный деликатес, занялись обсуждением планов на будущее.

Два энтузиаста

Эрик Густав Ларсон родился 8 июля 1887 года. Родители будущего предпринимателя – Ларс Ларсон и его жена Хильда Магнессон – владели фермой в деревне Винтросе, что неподалеку от города Эребру. Дела шли неплохо, и они смогли дать сыну инженерное образование. В 1911 году молодой человек окончил Технологическую школу в Эребру и получил приглашение поработать в британской фирме White and Poppe из Ковентри, выпускавшей машины под маркой Morris. Именно там Ларсон и познакомился с автомобильным производством. Уже тогда Густав считался подающим надежды специалистом и мог сделать неплохую карьеру в Англии, но, когда срок контракта истек, он вернулся на родину и продолжил образование в Королевском технологическом институте в Стокгольме. В 1917 году Ларсон получил диплом и нанялся в фирму SKF, выпускавшую подшипники.

Определившись с работой, молодой специалист в 1918 году женился. Его избранницей стала Элин Октавия Акёберг. Впоследствии у пары родилось четверо детей – Эрик, Андерс, Гюннел и Бритт.

В SKF Густав начинал менеджером, но всего за пару лет сумел стать главным инженером трансмиссионного отдела компании в Гетеборге и Катринхолме. Там он, вероятно, и познакомился с Ассаром Габриэльс­соном, также служившим в SKF. В 1920-м Ларсон перешел на более престижную должность управляющего в компанию Nya AB Galco, производившую изделия из листового металла.

Наш второй герой – Ассар Торвальд Натаниэл Габриэльссон – появился на свет 13 августа 1891 года в семье предпринимателя Габриэла Натаниэля Габриэльссона и его жены Анны Хельмины Ларссон, проживавших в местечке Косберга рядом с городом Тидахольмом. Он был старшим из троих детей. Известно, что одно время родители Ассара вели дела по закупке сельхозпродукции в России. Учился Габриэльссон в Высшей латинской школе Нора в Стокгольме, которую окончил в 1909 году. Два года спустя он получил степень бакалавра в Стокгольмской школе экономики.

Предание гласит, что поначалу Габ­риэльссон собирался продолжить семейный бизнес и даже изучал русский язык. Но судьба распорядилась иначе. Некоторое время молодой человек служил стенографистом в нижней палате Шведского парламента, а в 1916 году получил место менеджера по продажам в фирме SKF, где со временем сделал неплохую карьеру. В том же году Ассар женился на Анне Терезии Андреассон, которая родила ему четверых детей: Ларса, Барбро, Яна и Бо.

Несколько следующих лет Габриэльссон проработал представителем SKF во Франции. Пребывание там, скорее всего, и навело его на мысль о необходимости развития национальной автомобильной промышленности, которую Ассар настойчиво пытался донести до своего начальства.

В 1923 году Габриэльссону оказали высокое доверие, включив в состав делегации, выезжавшей в Москву для переговоров о налаживании производства подшипников в СССР. Правда, признавая и высоко ценя заслуги своего менеджера, руководст­во компании не спешило с реализацией его идей, касавшихся автостроения.

Первый шаг к осуществлению мечты был сделан 25 июля 1924 года, когда Габриэльссон встретил в Стокгольме старого знакомого Густава Ларсона и договорился поужинать с ним в ресторане. Подробности их разговора неизвестны, но сошлись они на том, что неплохо было бы создать в Швеции предприятие по выпуску автомобилей. В итоге Ларсон взялся за разработку соответствующего проекта.

Грандиозным планам приятелей мешал недостаток средств, поскольку даже совместных капиталов для столь серьезного дела было мало. Поправить положение решили за счет привлечения инвесторов, главным из которых оба видели SKF. Но для этого руководству фирмы требовалось представить чрезвычайно весомые аргументы. А что может агитировать за автомобиль больше, чем он сам? Именно поэтому решено было сначала построить машину, а затем продемонстрировать ее потенциальным инвесторам в качестве основного аргумента.

И они покатились

Пишут, что работа над автомобилем началась прямо в стокгольмской квартире Ларсона. Общий проект поручили сделать инженеру Яну Густаву Смиту, много лет протрудившемуся на американских автозаводах. Мотор Ларсон разработал сам, а изготовили его на заводе судовых двигателей Pentavercen. Мосты заказали фирме Bofors. Дизайном кузова занялся художник Эрик Хелмер МасОлле – большой любитель машин, а заодно и зять одного из руководителей SKF. За воплощение в жизнь его идей отвечал стокгольмский кузовщик Адольф Фрейшасс. Иными словами, автомобиль получался целиком шведским.

Первый прототип появился в июне 1926 года. Машину собрали в Стокгольме, а заседание совета директоров SKF, на котором ее хотели показать, проходило в Гетеборге. Ларсон и Габриэльссон прибыли туда на новенькой машине своим ходом. И автомобиль, и сам факт поездки произвели на руководство компании должное впечатление. Деньги выделили, и уже к концу года было построено девять экземпляров с кузовом кабриолет и один седан.

Говорят, что автомобили из опытной партии были окрашены в самые разные цвета – синий, черный, зеленый и даже красный. При этом каждая машина получила имя собственное, однако до нас история донесла только одно из десятка – Jacob. Разумеется, всю партию подвергли весьма жестким и разносторонним испытаниям, в ходе которых выявили ряд недоработок, устраненных при запуске в серию. В целом же автомобиль оказался надежным, так как в конструкцию изначально заложили солидный запас прочности. Модель получила индекс ÖV4.

Было решено, что новые транспортные средства будут выпускаться под маркой Volvo (принято переводить как «я качусь»), которая с 1915 года числилась за SKF, но не использовалась. Эмблему марки – круг, пересеченный стрелой, придумал все тот же МасОлле. И вот 14 апреля 1927 года из ворот завода выкатился первый серийный легковой автомобиль Volvo. Стоила новинка 4800 шведских крон. Увы, спрос на подобную продукцию в стране оказался мизерный. Только спустя два года фирма смогла получить прибыль и продолжить свое развитие.

Что касается отцов-основателей, то под их руководством Volvo добилась известности и завоевала безупречную репутацию. Ларсон покинул фирму в 1952 году, а Габриэльссон – в 1956-м. Но корпоративные принципы, заложенные ими, до сих пор остаются незыблемыми.

