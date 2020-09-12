Пошла ли на пользу английскому «аристократу» диета, благодаря которой он лишился четырех цилиндров?

Стоят два джентльмена на мосту Темзы и видят тонущего человека, который кричит: «Помогите, я не умею плавать!» Между джентльменами возникает разговор: «Джон, вы умеете плавать? – Нет, а вы, Дэвид? – Я тоже, но мы же с вами не кричим об этом на весь Лондон». Вот и этот Bentley Continental GT не афиширует, что вместо 12-цилиндрового мотора у него под капотом находится 8-цилиндровый двигатель. Разве что внимательный взгляд заметит маленькие шильдики V8 на передних крыльях и отсутствие цифр «12» на «жабрах», а также четыре круглых выхлопных патрубка вместо двух овальных.

Меньше – не хуже

Кстати, некоторые считают, что английский юмор понятен только острому уму, а остальные просто не видят в нем ничего смешного. Что же касается Bentley Continental GT с двигателем V8, то он очень серьезен. Его элегантное, мускулистое тело язык не поворачивается назвать кузовом. Уму непостижимо, как дизайнерам удалось совместить интеллигентность и спортивную агрессию. По всему видно, что этот «джентльмен» много времени проводит в спортзале. Видимо, похудел и решил, что тяжелый 12-цилиндровый агрегат под капотом ему больше не нужен.

Сменив V12 на V8, автомобиль сбросил в весе 80 кг, причем все эти килограммы ушли с передка, отчего способность заныривать в повороты должна значительно улучшиться. Лошадиных сил, правда, у нового мотора поменьше (550 против 635), как и крутящего момента (770 Нм против 900), зато за счет меньшей массы динамика почти не пострадала. Так, заметить потерю 0,3 с в разгоне до «сотни» (было 3,7 с – стало 4) практически нереально. Максимальная скорость уменьшилась с 333 км/ч до 318, но проверить это в российских условиях возможно, лишь рискуя лишиться прав.

В остальном это все тот же Bentley Continental GT с потрясающим качеством и огромным выбором материалов отделки салона, ограниченным, пожалуй, только фантазией его владельца. Есть здесь и трехкамерная пневматическая подвеска, и активные стабилизаторы поперечной устойчивости (опция), и рулевое управление с переменным передаточным отношением. Силовой агрегат имеет функцию Start/Stop и систему отключения половины цилиндров при частичной нагрузке, что позволяет более чем двухтонному купе преодолевать свыше 800 км на одном баке.

Новый двигатель, к слову, можно встретить на соплатформенном Porsche Panamera Turbo, которому он подходит идеально. Роботизированная 8-ступенчатая коробка передач с двумя сцеплениями тоже оттуда, следовательно, адаптировать ее к мотору не нужно, как в случае с агрегатом V12. Помнится, когда я тестировал год назад «старшую» модификацию, «робот» не всегда находил общий язык с ее силовым агрегатом, да и подвеска периодически совсем не по-джентльменски несла тяжесть мотора-монстра. Поглядим, как будет теперь.

Найти баланс

Звук стартера у новой модификации такой же породистый, как и у версии с двигателем V12, да и по тембру «голоса» V8 ни капли не уступает. Пожалуй, 8-цилиндровый агрегат звучит чуть более агрессивно, хотя аристократических манер не теряет. Это значит, что он выдает ровно столько децибел, сколько требуется, чтобы их было отчетливо слышно, но при этом ни в коем случае не напрягало слух.

Тяги – сколько душа пожелает! На любых оборотах и любой передаче двигатель обеспечивает лавинообразное ускорение под басовитый аккомпанемент выхлопа, и купе буквально прошивает транспортный поток, словно все остальные машины вдруг кто-то поставил на паузу с помощью фантастического пульта управления. А как ведет себя коробка передач? Великолепно! Ни рывков, ни запаздываний, в отличие от модификации с двигателем V12, не наблюдается.

Управляемость же с новым силовым агрегатом только выиграла. На прямой автомобиль все так же стабилен, словно монолит, а в повороты заезжает легче, чем «старшая» модификация. Впрочем, версия с мотором V12 тоже управляется отлично, просто она, я бы сказал, в поведении более прямолинейна. То есть посещение спортзала явно прибавило «британцу» живости в поведении. При этом обязательно стоит отметить, что он умудрился остаться абсолютно невозмутимым.

И плавность хода улучшилась. Если прошлогоднее купе «брыкалось» тяжелыми колесами на резких неровностях, то сейчас ничего подобного не наблюдается, хотя размер колес такой же – максимальные для этой модели 22 дюйма, устанавливаемые в качестве опции. Подвеска плотно и округло преодолевает неровности практически любого типа и калибра, совершенно не доставляя дискомфорта.

Получается, что модификация с двигателем V8 почти во всем лучше более мощной и дорогой версии с 12-цилиндровым силовым агрегатом? Я бы не спешил с выводами. Дело в том, что уважающие себя автопроизводители, к которым, без сомнения, относится Bentley, постоянно вносят в конструкцию своих моделей улучшения, и я не удивлюсь, если у варианта с V12 коробка и подвеска тоже заработали отлично. Надо будет как-нибудь проверить.

Наконец, осталось рассказать про цены. Новая 8-цилиндровая модификация стоит не менее 14 248 000 рублей, в то время как 12-цилиндровая примерно на полтора миллиона дороже – от 15 725 000. И английский юмор тут совершенно ни при чем.