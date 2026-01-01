Посторонись! Bentley выкатила адскую, самую необузданную версию Continental GT. И в ней нет ничего «зеленого». Ужас!

Чувствуете запах серы? Это дыхание рвущихся из преисподней 666 чистокровных бензиновых «лошадей» 4,0 литрового битурбо-V8. В столь малоприятное место Bentley Supersports заточили поклоняющиеся «зеленому» идолу. Заключение длилось семь лет, с момента дебюта в 2018 м купе Continental GT третьего поколения. Предыдущим двум не возбранялось иметь экстремальный вариант с «историческим» именем. И вот с новой генерацией Continental GT в год векового юбилея родоначальника линейки Supersports, первого Bentley, который преодолел знаковый скоростной рубеж в 100 миль/ч (161 км/ч), все вернулось на круги своя. Не просто так.

Карта ускоренной электрификации с переходом на гибридные силовые установки на базе легкотопливного V8 оказалась битой. За последние два года продажи Bentley рухнули на треть после отправки в отставку топ-версий с 6,0 литровым битурбо-W12. Возобновлять их выпуск марка не рискнула, опасаясь обвинений в экологическом терроризме, но нашла другой способ вернуть расположение поклонников традиционных автомобильных ценностей. Заход был сделан с неожиданной стороны. Bentley давно и прочно ассоциируется с роскошью и мощью. Теперь же из тени этих двух столпов имиджа марки выведена управляемость. Понятно почему.

Нет, теоретически возможно выжать из битурбо-V8, лишенного электрического «довеска», больше мощности, чем из гибридной силовой установки (782 л.с.) новейшего Continental GT, но это значило бы собственноручно расписаться в надуманности «электрической» стратегии Beyond100+, которой британская марка — пусть и в скорректированном виде — продолжает придерживаться. Кроме того, предельная форсировка ДВС снизила бы его надежность, потребовала бы массу времени и влетела бы в гору фунтов стерлингов, не говоря уже о пенсах... чтобы в конечном итоге оказаться бессмысленной. Гигантский табун механических «лошадей» пришлось бы принудительно обуздывать. Все потому, что новый Supersports не про рекордную скорость на прямиках. Модель должна быть быстрой везде, в том числе и в затычных шпильках, а эта задачка не решается в лоб.

Тут требуется пуститься во все тяжкие, которые на самом деле легкие. Впервые в более чем двадцатилетней истории Continental GT модель обменяла полный привод на драйверский задний! Вместе с упразднением тяговой батареи, висевшей гирей в «корме», и прочих электрических элементов силовой установки это дало искомый результат: вес купе радикально снизился. Но этим дело не ограничилось. Титановая выхлопная система от компании Akrapovic, партнера Bentley, замена алюминиевой крыши на карбоновую, установка облегченной решетки радиатора, отказ от сидений второго ряда вместе с обивкой кузовных панелей и динамиков аудиосистемы в задней части салона, а также (страшно сказать!) от некоторых ассистентов водителя — все это вместе позволило облегчить Supersports на полтонны по сравнению с исходником и достичь целевого показателя снаряженной массы менее двух тонн.

Но трансформация сверхбыстрого «грузовика» в спорткупе была бы неполной без заточки шасси под требования по управляемости нового уровня. Для этого колею задних подруливающих колес расширили на 16 мм, перенастроили рулевое управление, пневмоподвеску, трекшн-контроль и систему стабилизации с регулируемой степенью вмешательства. А чтобы в полной мере насладиться управляемыми заносами, ESC можно и полностью отключить. Наконец, лишь для Supersports, помимо покрышек Pirelli P Zero с 22 м посадочным диаметром, доступны суперспортивные P Zero Trofeo RS от того же знаменитого итальянского «обувщика». Тюнингеров кусать локти от зависти заставит качество исполнения и эффективность выполненного Bentley аэродинамического обвеса нового Supersports. Выраженная внешняя агрессивность без намека на вульгарность вместе с приростом прижимной силы более чем на 300 кг — это высший пилотаж! В итоге, как заявлено, Supersports способен без срыва выдерживать боковые перегрузки в 1,3 g и почти на треть проворнее в виражах обычного Continental GT.

Однако, сделав акцент на управляемость, Bentley все же не отказала себе в удовольствии «докрутить» силовой агрегат и его «противовес», чтобы сделать топ-версию своего купе драйверской на все 200%. Робот ZF, передающий усилие на заднюю ось через дифференциал с «умной» блокировкой, теперь шустрее перебирает свои восемь передач, а справляться с возросшими нагрузками коробке помогают новые сцепления. V8, получив усиленный картер, прибавил в выносливости и стал марочным рекордсменом по литровой мощности (166,5 л.с.) благодаря более эффективным турбокомпрессорам и доработанным головкам цилиндров. Спурт 0–100 км/ч за 3,7 с и «максималка» в 310 км/ч — тоже достойные показатели. Сверхмощные тормозные механизмы с 10 поршневыми суппортами и карбон-керамическими дисками диаметром 440 мм спереди (сзади — 410 мм и 4 поршневые суппорты) тут явно не лишние. А то, что количество «лошадей» оказалось адским, так пребывание в преисподней даром не прошло. Милдред Мэри Петре, знаменитая британская гонщица 1920–1930 х на автомобилях, катерах и самолетах, в честь которой проект нового Supersports получил кодовое обозначение Mildred, оценила бы такой немного инфернальный юмор.