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Меньше цилиндров, больше драйва

Bentley Continental GTC Speed (2025) вид сверху
Bentley Continental GTC Speed (2025) салон
За рулем этого мощного кабриолета быстро забываешь, что он весит как небольшой грузовик
Bentley Continental GTC Speed (2025) задние фонариBentley Continental GTC Speed (2025) вид сзади

Новый Bentley Continental GTC Speed — гимн гедонизму и скорости в чистом виде. Не было особой нужды прятать под капот почти 800 «лошадей», но этот кабриолет прекрасен своей избыточностью

Снаружи Continental GTC 2025 года выглядит практически так же, как в момент запуска модели 19 лет назад. Автомобиль (хотя и немного доработанный за прошедшие годы) состарился, как хорошее вино, поэтому команда дизайнеров Bentley не стала вносить в его внешность глобальные изменения. Новые передние фары с горизонтальной «бровью» — самое заметное новшество спереди, в то время как переработанная задняя часть демонстрирует новые задние фонари, бампер, крышку багажника и выхлопные трубы.

Главные же изменения произошли под капотом. Прежде Continental GTC Speed оснащался 6,0 литровым W12. Однако в новой модели силовой агрегат совершенно другой: 4,0 литровый V8 с двойным турбонаддувом и подзаряжаемым гибридным приводом — первым в истории кабриолетов Bentley. Выдавая суммарно 771 л.с., Continental GTC Speed является самым мощным серийным кабриолетом британской марки и умудряется разгоняться до сотни всего за 3,4 с. Твин-турбо V8 играет в этом действе основную роль (сам по себе он выдает 591 л.с.), но электродвигатель мощностью 140 кВт (расположенный в трансмиссии) также является важной его частью.

Подвеска кабриолета прошла небольшой апгрейд. Благодаря независимому управлению демпфированием сжатия и отбоя новые двухклапанные амортизаторы обещают меньше компромиссов между управляемостью и комфортом. А расположенная под полом багажника аккумуляторная батарея обеспечивает идеальное распределение веса между осями в пропорции 49:51, что позволяет системе активного полного привода передавать больше мощности на задние колеса.

«Побочка» всей этой гибридной истории — возросший вес автомобиля, составляющий 2,6 т. И, хотя на ходу вы вряд ли заметите увеличение массы по сравнению с прежней версией W12 Speed, на фоне обычного Continental V8 новинка, действительно, кажется тяжелее. Но все это становится неважным, когда вы ощутите на себе сокрушительную силу гибридного привода Continental GTC Speed: тяга бесподобная, и кажется, что ей нет конца.

Ну а самое удивительное, что этот тяжелый бензоэлектрический снаряд еще и отлично рулится. Полноуправляемое шасси и привод с векторизацией крутящего момента, а также с электронным дифференциалом повышенного трения наделяет Continental GTC Speed восхитительной маневренностью. Автомобиль входит в повороты быстро и уверенно, как тележка с «американских горок». Хотя обратная связь и точность рулевого управления могли бы быть лучше.

Если вам нравился интерьер прежнего Bentley Continental GTC Speed, то новинка вас точно не разочарует. Ведь, не ставя автомобили «спина к спине», заметить изменения почти невозможно. Очарование старой школы (между старой школой и устаревшей, как вы знаете, тонкая грань) Bentley никуда не делось. «Физических» кнопок и переключателей по-прежнему предостаточно (часть переключателей явно позаимствована у Audi), дерево, кожа и алькантара — все также высочайшего качества, а новые дополнения включают опциональные передние сиденья с массажем и «климатом». Поворачивающийся дисплей медиацентра Bentley остался на своем месте, но сама информационно-развлекательная система по сравнению с конкурентами выглядит устаревшей.

Если вы склоняетесь к покупке Bentley Continental GTC Speed из-за его характеристик, то имейте в виду, что с его крохотным багажником (который был урезан до 134 л из-за аккумуляторов) он не очень-то подходит на роль «Гран Туризмо». Но если вы думаете, что этому автомобилю заменили W12 на гибридную силовую установку V8 plug-in только ради заботы об экологии, то вы глубоко заблуждаетесь. Это лучшее решение в целом, наделившее кабриолет невероятной мощью и ураганной динамикой.

Что касается цены, то Continental GTC Speed стоит от 260 тыс. фунтов стерлингов. Дорого? На самом деле эта сумма может существенно увеличиться, поскольку у Bentley есть множество вариантов, как сделать автомобиль совершенно уникальным.

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