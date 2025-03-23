Новый Bentley Continental GTC Speed — гимн гедонизму и скорости в чистом виде. Не было особой нужды прятать под капот почти 800 «лошадей», но этот кабриолет прекрасен своей избыточностью
Снаружи Continental GTC 2025 года выглядит практически так же, как в момент запуска модели 19 лет назад. Автомобиль (хотя и немного доработанный за прошедшие годы) состарился, как хорошее вино, поэтому команда дизайнеров Bentley не стала вносить в его внешность глобальные изменения. Новые передние фары с горизонтальной «бровью» — самое заметное новшество спереди, в то время как переработанная задняя часть демонстрирует новые задние фонари, бампер, крышку багажника и выхлопные трубы.
Главные же изменения произошли под капотом. Прежде Continental GTC Speed оснащался 6,0 литровым W12. Однако в новой модели силовой агрегат совершенно другой: 4,0 литровый V8 с двойным турбонаддувом и подзаряжаемым гибридным приводом — первым в истории кабриолетов Bentley. Выдавая суммарно 771 л.с., Continental GTC Speed является самым мощным серийным кабриолетом британской марки и умудряется разгоняться до сотни всего за 3,4 с. Твин-турбо V8 играет в этом действе основную роль (сам по себе он выдает 591 л.с.), но электродвигатель мощностью 140 кВт (расположенный в трансмиссии) также является важной его частью.
Подвеска кабриолета прошла небольшой апгрейд. Благодаря независимому управлению демпфированием сжатия и отбоя новые двухклапанные амортизаторы обещают меньше компромиссов между управляемостью и комфортом. А расположенная под полом багажника аккумуляторная батарея обеспечивает идеальное распределение веса между осями в пропорции 49:51, что позволяет системе активного полного привода передавать больше мощности на задние колеса.
«Побочка» всей этой гибридной истории — возросший вес автомобиля, составляющий 2,6 т. И, хотя на ходу вы вряд ли заметите увеличение массы по сравнению с прежней версией W12 Speed, на фоне обычного Continental V8 новинка, действительно, кажется тяжелее. Но все это становится неважным, когда вы ощутите на себе сокрушительную силу гибридного привода Continental GTC Speed: тяга бесподобная, и кажется, что ей нет конца.
Ну а самое удивительное, что этот тяжелый бензоэлектрический снаряд еще и отлично рулится. Полноуправляемое шасси и привод с векторизацией крутящего момента, а также с электронным дифференциалом повышенного трения наделяет Continental GTC Speed восхитительной маневренностью. Автомобиль входит в повороты быстро и уверенно, как тележка с «американских горок». Хотя обратная связь и точность рулевого управления могли бы быть лучше.
Если вам нравился интерьер прежнего Bentley Continental GTC Speed, то новинка вас точно не разочарует. Ведь, не ставя автомобили «спина к спине», заметить изменения почти невозможно. Очарование старой школы (между старой школой и устаревшей, как вы знаете, тонкая грань) Bentley никуда не делось. «Физических» кнопок и переключателей по-прежнему предостаточно (часть переключателей явно позаимствована у Audi), дерево, кожа и алькантара — все также высочайшего качества, а новые дополнения включают опциональные передние сиденья с массажем и «климатом». Поворачивающийся дисплей медиацентра Bentley остался на своем месте, но сама информационно-развлекательная система по сравнению с конкурентами выглядит устаревшей.
Если вы склоняетесь к покупке Bentley Continental GTC Speed из-за его характеристик, то имейте в виду, что с его крохотным багажником (который был урезан до 134 л из-за аккумуляторов) он не очень-то подходит на роль «Гран Туризмо». Но если вы думаете, что этому автомобилю заменили W12 на гибридную силовую установку V8 plug-in только ради заботы об экологии, то вы глубоко заблуждаетесь. Это лучшее решение в целом, наделившее кабриолет невероятной мощью и ураганной динамикой.
Что касается цены, то Continental GTC Speed стоит от 260 тыс. фунтов стерлингов. Дорого? На самом деле эта сумма может существенно увеличиться, поскольку у Bentley есть множество вариантов, как сделать автомобиль совершенно уникальным.
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