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Установленный на гоночный симулятор универсальный руль будет обладать силовой обратной связью
Установленный на гоночный симулятор универсальный руль будет обладать силовой обратной связью
Руль двойного назначения c окантовкой дисплея из штампованного карбона и фирменной рифленой гравировкой на поворотных регуляторах – образец спортивности и стиля Bentley
Руль двойного назначения c окантовкой дисплея из штампованного карбона и фирменной рифленой гравировкой на поворотных регуляторах – образец спортивности и стиля Bentley
Continental GT3 Pikes Peak – один из самых быстрых автомобилей в истории компании
Continental GT3 Pikes Peak – один из самых быстрых автомобилей в истории компании

Вся наша жизнь – игра. Вопрос лишь в том, до какой степени. Компания Bentley нашла способ напрямую превратить пилота своего мощнейшего Continental GT3 Pikes Peak в геймера. И наоборот

Полноразмерные макеты фантастических гиперкаров, становящихся героями электронных игр, уже далеко не новость. Так, компания Bugatti пошла даже дальше и внешность своего серийного Chiron выполнила по мотивам виртуального Vision Gran Turismo, материализовавшегося на Франкфуртском автосалоне в 2015 году. А теперь в Bentley решили вообще стереть грань между онлайн- и офлайн-мирами подчистую!

Рекорд, еще рекорд…

Мелочиться не стали. В качестве носителя технологий двойного назначения избрали «кольцевое» заднеприводное купе Continental GT3. Да не простое, а в «термоядерном» исполнении Pikes Peak с форсированным до 760+ л.с. и 1000 Нм 4-литровым битурбо V8. Прибавка примерно в 210 «лошадей» относительно базовой версии не покажется чрезмерной, учитывая сложность задачи, поставленной перед новичком. Ему предстоит установить новый рекорд 19,99-километровой трассы Pikes Peak в американском штате Колорадо. Если задуманное станет явью, Bentley за три года сделает хет-трик в этом легендарном состязании. Действующими чемпионами среди SUV и гражданских легковых моделей уже являются модели этой марки – Bentayga и Continental GT.

Казалось бы, в таком серьезном деле не до игрушек. Но, если Пол Уильямс, директор автоспортивного подразделения Bentley «по совместительству» является еще и фанатом гоночных симуляторов, это уже многое меняет, не правда ли? А если в партнерах у Bentley еще и немецкая Endor AG, то тем более. Без устройств, созданных компанией Fanatec из состава Endor AG, не обходятся киберспортивные состязания F1 Esports Pro Series, eSport WRC Championship и SRO E-Sport GT Series. Таким профессионалам и карты – нет, руль от Bentley Continental GT3 Pikes Peak – в руки!

Гимн технологиям

Однако Fanatec не была бы самой собой, если бы не постаралась превратить «штурвал» офлайнового гоночного монстра еще и в аксессуар для геймеров. И вот такой универсальный руль впервые стал реальностью! Разумеется, тут и речи не идет о каких-то упрощениях, скидках на возможное игровое применение девайса. Напротив, все по-взрослому. «Это самое продвинутое рулевое колесо из тех, что мы когда-либо делали», – не скромничает Томас Джекермейер, генеральный директор Endor AG.

Руль двойного назначения выполнен из легких и прочных магниевого сплава и углеволокна. В сердцевине расположился цифровой дисплей, на который выводятся актуальные данные телеметрии и информация о ходе заезда. Имеются два 7-позиционных переключателя FunkySwitch с возможностью кодирования, пара алюминиевых ручек с оптическими датчиками и сразу четыре магниевых подрулевых «лепестка», два из которых используются для переключения передач, а другие выполняют вспомогательные функции. Не забыт и механизм Quick Release для быстрой замены руля.

Ну а чтобы геймеры, решившие использовать «штурвал» совместной разработки Bentley и Fanatec в качестве аксессуара для игровых приставок, в полной мере смогли ощутить связь с реальностью, стоимость универсального руля наверняка окажется зубодробительной. Полный контакт – чего же вы хотели? 

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