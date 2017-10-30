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Кольцо удачи
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Многие новации, используемые в автоспорте, затем переходят на серийные модели LADA
Многие новации, используемые в автоспорте, затем переходят на серийные модели LADA
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Догнать LADA Vesta 1.6T в заездах класса «Суперпродакшн» удается далеко не всем
Михаил Митяев не понаслышке знает, как побеждать в гонках
Михаил Митяев не понаслышке знает, как побеждать в гонках
Два пилота LADA Sport ROSNEFT на пьедестале – дело привычное. Например, Владимир Шешенин (слева) и Кирилл Ладыгин
Два пилота LADA Sport ROSNEFT на пьедестале – дело привычное. Например, Владимир Шешенин (слева) и Кирилл Ладыгин
Еще год назад такого автомобиля, как LADA Vesta TCR, не было в принципе. А ныне он из раза в раз в призах
Еще год назад такого автомобиля, как LADA Vesta TCR, не было в принципе. А ныне он из раза в раз в призах

Финишировал очередной сезон в РСКГ – Российской серии кольцевых гонок. В отличие от предыдущих лет в 2017-м накал борьбы в этих состязаниях однозначно вырос, как, впрочем, и интерес публики к ним. Это можно объяснить тем, что в самые престижные классы отечественной гоночной серии пришла команда LADA Sport ROSNEFT

Новость, объявленная в конце прошлого года, буквально ошеломила всех, кто так или иначе причастен в России к автоспорту. Сильнейшая команда страны в туринговых гонках – LADA Sport ROSNEFT – покинула международную арену, где выступала в общем то успешно, и приняла решение поддержать отечественный спорт. Как сообщили тогда прессе, компания LADA Sport решила сконцентрировать свои усилия на российских автоспортивных программах: кольцевых гонках, ралли и картинге.

Такой поворот событий заставил сразу же напрячься конкурентов, участвующих в российских гонках, в то время как поклонникам отечественного автоспорта дал возможность в предвкушении интриги потирать руки – приход столь опытной и титулованной команды, представляющей крупнейшего автопроизводителя страны, обещал лихо закрученный сюжет чемпионата и Кубка России, объединенных в СМП РСКГ. Сегодня, подводя итоги сезона, можно сказать, что эти прогнозы полностью оправдались.

Наша справка

Чтобы оценить значимость Российской серии кольцевых гонок, следует немного «отыграть назад» и вспомнить, что они стали своего рода продолжением официальных состязаний в этом виде спорта, впервые проведенных в СССР еще в 1955 году. Увы, в начале 2000-х российский автоспорт почти зачах, и лишь в 2013-м кольцевые гонки получили новый импульс: РСКГ начали проводить в рамках партнерства Российской автомобильной федерации (РАФ) и SMP Racing – программы поддержки и развития автоспорта в России.

Гонки проводятся с мая по сентябрь на самых современных автодромах в различных регионах страны – в Казани, Сочи, Смоленске, Нижнем Новгороде, Грозном, в Подмосковье. На старт каждого из этапов, проходящих по уик-эндам, выходят несколько десятков спортсменов, которые с 2015 года соревнуются в пяти технических классах: «Туринг», «Туринг-Лайт», «Суперпродакшн», «Национальный» и юниорское первенство СМП РСКГ. В двух первых гонки идут в зачет чемпионата страны, в двух следующих классах разыгрываются Кубки России, в пятом, соответственно, «гоняет» молодежь.

Самыми зрелищными и престижными и сами спортсмены, и зрители называют классы «Туринг», «Суперпродакшн» и «Национальный». «Туринг» – наиболее быстрый, в нем соревнуются на автомобилях с определенным количеством инженерных изменений, оснащенных турбированными 2-литровыми моторами мощностью около 350 л.с. Класс «Суперпродакшн» пришел в российский автоспорт в 2005 году из международных гонок, и, несмотря на то, что машины в нем более приближены к «гражданским», также является чрезвычайно скоростным. Это обусловлено как минимум потенциалом двигателей – чаще всего турбированных, объемом до 2000 куб. см и развивающих, в нашем случае, 255 л.с. Наконец, класс «Национальный» считается и самым «горячим», и самым многочисленным по числу участников, поскольку наиболее доступен по уровню автомобилей, имеющих привод лишь на одну ось и силовые агрегаты объемом не более 1600 куб. см. Именно в эти три категории и заявилась в 2017 году команда LADA Sport ROSNEFT.

Люди и техника

По-настоящему большой спорт (а СМП РСКГ, вне всяких сомнений, относится именно к нему) подразумевает и чрезвычайно серьезный уровень подготовки, и нередко – крупные инвестиции. При этом автоспорт стоит особняком: помимо мастерства спортсменов конечный результат зависит и от техники – машин, с которыми должна работать слаженная, грамотная команда механиков и инженеров. И в этом смысле LADA Sport ROSNEFT вывела российские соревнования на новый, более высокий уровень.

Прежде всего, в преддверии сезона была проведена огромная работа по подготовке машин к соревнованиям. По сути, речь идет о создании нескольких новых гоночных автомобилей, причем всего за четыре месяца!

Так, для гонок в «Туринге» специалисты из Тольятти построили первый отечественный седан, отвечающий международному классу TCR International series – LADA Vesta TCR. За агрессивным экстерьером в нем прячется целый сонм новейших технологий, используемых в глобальном автоспорте. Переднеприводный автомобиль получил 350-сильный двигатель, 6-ступенчатую секвентальную коробку передач, усиленные элементы шасси, руль с множеством функций (вплоть до включения «дворников» и рации пилота), специальные педали с балансиром для тонкого дозирования усилий. Показательно, что, оценив эту новинку, инженеры из французской команды ORECA, партнера LADA Sport ROSNEFT, заявили: машина надежная и ничем не уступает конкурентам по российскому чемпионату. Тут надо понимать, что состязаться в СМП РСКГ тольяттинской разработке предстояло с моделями Audi и Seat.

Еще две гоночные машины – LADA Vesta 1.6T – команда подготовила для класса «Суперпродакшн». Над их аэродинамическим обвесом активно поработал в том числе Стив Маттин, директор по дизайну LADA. Затем автомобиль продули в аэродинамической трубе АВТОВАЗа, благодаря чему убедились, что ни с подъемной силой, ни с сопротивлением, ни с охлаждением узлов и агрегатов проблем нет. А под капотом этой новинки находится 1,6-литровый турбированный мотор, способный развивать 255 л.с. и свыше 300 Нм крутящего момента! В его основе – серийный двигатель ВАЗ 21126, доработанный инженерами команды. Важно, что и коленвал, и масляный насос точно такие же, как на моделях LADA, сходящих с конвейера. Зато трансмиссия – собственная разработка специалистов LADA Sport. Это 6-ступенчатая секвентальная коробка передач с последовательной схемой переключения и возможностью адаптации под полный привод. Она производится в Тольятти и почти вдвое дешевле, чем аналогичные агрегаты западных фирм.

Что же касается класса «Национальный», то в нем команда решила выступать на LADA Kalina NFR R1. По мнению экспертов, такое решение обосновано – автомобили проверены кольцевыми гонками и отличаются высокой надежностью. Что, собственно, и подтвердило развитие событий в течение сезона.

Другой ключевой фактор, влияющий на выступление любой команды, ее состав. И в этом компоненте LADA Sport ROSNEFT вновь стала образцом: пилоты, заявленные в каждый из трех классов, в большинстве своем известны как внутри страны, так и на международном уровне.

В частности, в «Туринг» за команду LADA выступали Кирилл Ладыгин, 14-кратный чемпион России по автоспорту, и призер многих чемпионатов и Кубка России по кольцевым гонкам Владимир Шешенин. В классе «Суперпродакшн» за руль сел генеральный директор LADA Sport Владислав Незванкин и не менее опытный гонщик Михаил Митяев.

А вот в «Национальном» ставку сделали на молодежь, что уже по ходу сезона вынудило вносить коррективы. Дело в том, что Владислав Устюгов, успешно проведший несколько первых этапов, был призван на службу в армию, и его заменил другой гонщик – Всеволод Гаген, которому пришлось включаться в борьбу «с нуля». Впрочем, его поддержал Егор Санин, уже побеждавший в этом классе три года назад, будучи 14-летним юниором, а теперь влившийся во взрослую команду.

Быстро и еще быстрее!

Грамотный подбор спортсменов и их расстановка по позициям сразу обеспечили нужный результат. Уже на первом этапе СМП РСКГ 2017, который состоялся в середине мая в Грозном, команда LADA Sport ROSNEFT «сделала» победный дубль и два подиума. Две желтые Vesta TCR в «Туринге», ведомые Кириллом Ладыгиным и Владимиром Шешениным, уверенно финишировали первыми и принесли команде максимальное количество очков. На пьедестал почета в конце первого дня состязаний взошли и два других представителя команды – Владислав Незванкин в «Суперпродакшне» и Егор Санин в «Национальном». А спустя сутки тольяттинский коллектив праздновал уже второй победный дубль, на этот раз в классе «Суперпродакшн», где первое и второе места заняли Михаил Митяев и Владислав Незванкин – их Vesta 1.6T в этот день были вне конкуренции.

Благодаря такому старту сезона гоночная команда из Тольятти вышла в лидеры всей серии СМП РСКГ. Хотя впоследствии, увы, не обошлось и без осечек: сказывались то недостаточно продолжительная обкатка новых машин, то неизбежные в автомобильных гонках столкновения и вылеты, то корректировка правил, вносимая по требованиям отстающих конкурентов. Но всякий раз коллектив быстро приходил в себя – автомобили восстанавливали или доводили в считаные часы, а гонщики, стартовавшие в заведомо невыгодных условиях (с дальних позиций, с искусственным утяжелением машин), все равно выходили на ведущие места. В итоге и после четвертого – казанского – этапа команда LADA Sport ROSNEFT оставалась лидером и в классе «Суперпродакшн», и в «Туринге».

Именно в этом статусе тольяттинские гонщики ушли на летние каникулы в серии. А месяц спустя, уже на трассе «Смоленское кольцо», тольяттинцы не просто подтвердили свое превосходство, но и оторвались от соперников. Важно, что старших партнеров здесь поддержала молодежь – Егор Санин и Всеволод Гаген обеспечили команде победный дубль в классе «Национальный». В свою очередь, уверенно выступили пилоты и в двух других классах. Благодаря этому LADA Sport ROSNEFT на тот момент возглавила командный зачет во всех трех классах, в которых выставила свои автомобили.

Подводим итоги

Сегодня, когда заключительный гоночный день финального этапа Чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам (серии СМП РСКГ) позади, и впереди у спортсменов длительные зимние каникулы, самое время подвести его итоги.

В классе «Национальный» у пилота Kalina NFR – Егора Санина, «золото» в финальной гонке и, как результат, уверенная «бронза» по итогам всего сезона. А в командном зачете LADA Sport ROSNEFT заняла второе место.

Егор Санин (пилот класса «Национальный», бронза в Чемпионате России):
«Рад? Конечно, я рад! Обидно, что немного не хватило очков на предыдущих этапах, и я не смог бороться за золото. Но и бронза – неплохо! Спасибо команде, инженерам, механикам – всем тем, с кем мы работали в этом сезоне! Спасибо, что поверили в меня, предложили стать членом команды и основным пилотом. Этот сезон для нас получился насыщенным – победа в Гонке Звезд «За рулем», бронза в Кубке России! Будем стараться, чтобы дальше все было лучше и лучше!»

Продолжая говорить о Кубке России – порадовать своих болельщиков получилось у пилотов LADA Vesta 1.6Т выступавших в классе «Супер продакшн». Набранных по итогам сезона очков хватило Михаилу Митяеву, чтобы стать обладателем Кубка России! А Владислав Незванкин – пятый, и вновь «серебро» в командном зачете!

В самом быстром и мощном классе «Туринг» Владимир Шешенин становится серебряным призером Чемпионата России, а его партнер по каоманде Кирилл Ладыгин – пятый. В итоге, в командном зачете дебютанты сезона LADA Sport ROSNEFT на абсолютно новых машинах класса LADA Vesta TCR стали Чемпионами России!

Кирилл Ладыгин (пилот класса «Туринг», золото в командном зачёте Чемпионата России):
«Я давно не гонялся в России – могу сказать одно: здесь у соперников весьма высокий уровень. Да, не скрою, некоторым из них стоит быть внимательнее: у меня были обидные сходы из-за контактной борьбы. Поздравляю своего напарника по команде с серебром в Личном зачете! А также выражаю огромную благодарность всем механикам, инженерам, всем членам команды! Это первоклассные ребята с высоким уровнем подготовки! С ними приятно работать! И да, именно вместе мы смогли стать Чемпионами в командном зачете!»

Такой результат, конечно же, не мог не порадовать Николя Мора, президента ПАО «АВТОВАЗ». Повышенное внимание главы компании к автомобильному спорту объяснимо: успешное участие бренда LADA в гонках позитивно сказывается на бизнесе. Тысячи посетителей российских автодромов и еще больше телезрителей, следящих за состязаниями СМП РСКГ в прямом эфире, становятся свидетелями превосходства тольяттинских моделей над европейскими и азиатскими соперниками. Как следствие, растет спрос на серийную продукцию отечественной марки. Так, за девять первых месяцев 2017 года продажи новых LADA в России выросли более чем на 14% (в сравнении с тем же периодом года предыдущего), а доля рынка бренда достигла 19,7%, что стало лучшим показателем за шесть последних лет. Есть все основания считать, что по итогам года эти цифры станут еще выше. В том числе благодаря успехам заводской команды LADA Sport ROSNEFT в Российской серии кольцевых гонок. 

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