Финишировал очередной сезон в РСКГ – Российской серии кольцевых гонок. В отличие от предыдущих лет в 2017-м накал борьбы в этих состязаниях однозначно вырос, как, впрочем, и интерес публики к ним. Это можно объяснить тем, что в самые престижные классы отечественной гоночной серии пришла команда LADA Sport ROSNEFT
Новость, объявленная в конце прошлого года, буквально ошеломила всех, кто так или иначе причастен в России к автоспорту. Сильнейшая команда страны в туринговых гонках – LADA Sport ROSNEFT – покинула международную арену, где выступала в общем то успешно, и приняла решение поддержать отечественный спорт. Как сообщили тогда прессе, компания LADA Sport решила сконцентрировать свои усилия на российских автоспортивных программах: кольцевых гонках, ралли и картинге.
Такой поворот событий заставил сразу же напрячься конкурентов, участвующих в российских гонках, в то время как поклонникам отечественного автоспорта дал возможность в предвкушении интриги потирать руки – приход столь опытной и титулованной команды, представляющей крупнейшего автопроизводителя страны, обещал лихо закрученный сюжет чемпионата и Кубка России, объединенных в СМП РСКГ. Сегодня, подводя итоги сезона, можно сказать, что эти прогнозы полностью оправдались.
Чтобы оценить значимость Российской серии кольцевых гонок, следует немного «отыграть назад» и вспомнить, что они стали своего рода продолжением официальных состязаний в этом виде спорта, впервые проведенных в СССР еще в 1955 году. Увы, в начале 2000-х российский автоспорт почти зачах, и лишь в 2013-м кольцевые гонки получили новый импульс: РСКГ начали проводить в рамках партнерства Российской автомобильной федерации (РАФ) и SMP Racing – программы поддержки и развития автоспорта в России.
Самыми зрелищными и престижными и сами спортсмены, и зрители называют классы «Туринг», «Суперпродакшн» и «Национальный». «Туринг» – наиболее быстрый, в нем соревнуются на автомобилях с определенным количеством инженерных изменений, оснащенных турбированными 2-литровыми моторами мощностью около 350 л.с. Класс «Суперпродакшн» пришел в российский автоспорт в 2005 году из международных гонок, и, несмотря на то, что машины в нем более приближены к «гражданским», также является чрезвычайно скоростным. Это обусловлено как минимум потенциалом двигателей – чаще всего турбированных, объемом до 2000 куб. см и развивающих, в нашем случае, 255 л.с. Наконец, класс «Национальный» считается и самым «горячим», и самым многочисленным по числу участников, поскольку наиболее доступен по уровню автомобилей, имеющих привод лишь на одну ось и силовые агрегаты объемом не более 1600 куб. см. Именно в эти три категории и заявилась в 2017 году команда LADA Sport ROSNEFT.
По-настоящему большой спорт (а СМП РСКГ, вне всяких сомнений, относится именно к нему) подразумевает и чрезвычайно серьезный уровень подготовки, и нередко – крупные инвестиции. При этом автоспорт стоит особняком: помимо мастерства спортсменов конечный результат зависит и от техники – машин, с которыми должна работать слаженная, грамотная команда механиков и инженеров. И в этом смысле LADA Sport ROSNEFT вывела российские соревнования на новый, более высокий уровень.
Прежде всего, в преддверии сезона была проведена огромная работа по подготовке машин к соревнованиям. По сути, речь идет о создании нескольких новых гоночных автомобилей, причем всего за четыре месяца!
Так, для гонок в «Туринге» специалисты из Тольятти построили первый отечественный седан, отвечающий международному классу TCR International series – LADA Vesta TCR. За агрессивным экстерьером в нем прячется целый сонм новейших технологий, используемых в глобальном автоспорте. Переднеприводный автомобиль получил 350-сильный двигатель, 6-ступенчатую секвентальную коробку передач, усиленные элементы шасси, руль с множеством функций (вплоть до включения «дворников» и рации пилота), специальные педали с балансиром для тонкого дозирования усилий. Показательно, что, оценив эту новинку, инженеры из французской команды ORECA, партнера LADA Sport ROSNEFT, заявили: машина надежная и ничем не уступает конкурентам по российскому чемпионату. Тут надо понимать, что состязаться в СМП РСКГ тольяттинской разработке предстояло с моделями Audi и Seat.
Еще две гоночные машины – LADA Vesta 1.6T – команда подготовила для класса «Суперпродакшн». Над их аэродинамическим обвесом активно поработал в том числе Стив Маттин, директор по дизайну LADA. Затем автомобиль продули в аэродинамической трубе АВТОВАЗа, благодаря чему убедились, что ни с подъемной силой, ни с сопротивлением, ни с охлаждением узлов и агрегатов проблем нет. А под капотом этой новинки находится 1,6-литровый турбированный мотор, способный развивать 255 л.с. и свыше 300 Нм крутящего момента! В его основе – серийный двигатель ВАЗ 21126, доработанный инженерами команды. Важно, что и коленвал, и масляный насос точно такие же, как на моделях LADA, сходящих с конвейера. Зато трансмиссия – собственная разработка специалистов LADA Sport. Это 6-ступенчатая секвентальная коробка передач с последовательной схемой переключения и возможностью адаптации под полный привод. Она производится в Тольятти и почти вдвое дешевле, чем аналогичные агрегаты западных фирм.
Что же касается класса «Национальный», то в нем команда решила выступать на LADA Kalina NFR R1. По мнению экспертов, такое решение обосновано – автомобили проверены кольцевыми гонками и отличаются высокой надежностью. Что, собственно, и подтвердило развитие событий в течение сезона.
Другой ключевой фактор, влияющий на выступление любой команды, ее состав. И в этом компоненте LADA Sport ROSNEFT вновь стала образцом: пилоты, заявленные в каждый из трех классов, в большинстве своем известны как внутри страны, так и на международном уровне.
В частности, в «Туринг» за команду LADA выступали Кирилл Ладыгин, 14-кратный чемпион России по автоспорту, и призер многих чемпионатов и Кубка России по кольцевым гонкам Владимир Шешенин. В классе «Суперпродакшн» за руль сел генеральный директор LADA Sport Владислав Незванкин и не менее опытный гонщик Михаил Митяев.
А вот в «Национальном» ставку сделали на молодежь, что уже по ходу сезона вынудило вносить коррективы. Дело в том, что Владислав Устюгов, успешно проведший несколько первых этапов, был призван на службу в армию, и его заменил другой гонщик – Всеволод Гаген, которому пришлось включаться в борьбу «с нуля». Впрочем, его поддержал Егор Санин, уже побеждавший в этом классе три года назад, будучи 14-летним юниором, а теперь влившийся во взрослую команду.
Грамотный подбор спортсменов и их расстановка по позициям сразу обеспечили нужный результат. Уже на первом этапе СМП РСКГ 2017, который состоялся в середине мая в Грозном, команда LADA Sport ROSNEFT «сделала» победный дубль и два подиума. Две желтые Vesta TCR в «Туринге», ведомые Кириллом Ладыгиным и Владимиром Шешениным, уверенно финишировали первыми и принесли команде максимальное количество очков. На пьедестал почета в конце первого дня состязаний взошли и два других представителя команды – Владислав Незванкин в «Суперпродакшне» и Егор Санин в «Национальном». А спустя сутки тольяттинский коллектив праздновал уже второй победный дубль, на этот раз в классе «Суперпродакшн», где первое и второе места заняли Михаил Митяев и Владислав Незванкин – их Vesta 1.6T в этот день были вне конкуренции.
Благодаря такому старту сезона гоночная команда из Тольятти вышла в лидеры всей серии СМП РСКГ. Хотя впоследствии, увы, не обошлось и без осечек: сказывались то недостаточно продолжительная обкатка новых машин, то неизбежные в автомобильных гонках столкновения и вылеты, то корректировка правил, вносимая по требованиям отстающих конкурентов. Но всякий раз коллектив быстро приходил в себя – автомобили восстанавливали или доводили в считаные часы, а гонщики, стартовавшие в заведомо невыгодных условиях (с дальних позиций, с искусственным утяжелением машин), все равно выходили на ведущие места. В итоге и после четвертого – казанского – этапа команда LADA Sport ROSNEFT оставалась лидером и в классе «Суперпродакшн», и в «Туринге».
Именно в этом статусе тольяттинские гонщики ушли на летние каникулы в серии. А месяц спустя, уже на трассе «Смоленское кольцо», тольяттинцы не просто подтвердили свое превосходство, но и оторвались от соперников. Важно, что старших партнеров здесь поддержала молодежь – Егор Санин и Всеволод Гаген обеспечили команде победный дубль в классе «Национальный». В свою очередь, уверенно выступили пилоты и в двух других классах. Благодаря этому LADA Sport ROSNEFT на тот момент возглавила командный зачет во всех трех классах, в которых выставила свои автомобили.
Сегодня, когда заключительный гоночный день финального этапа Чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам (серии СМП РСКГ) позади, и впереди у спортсменов длительные зимние каникулы, самое время подвести его итоги.
В классе «Национальный» у пилота Kalina NFR – Егора Санина, «золото» в финальной гонке и, как результат, уверенная «бронза» по итогам всего сезона. А в командном зачете LADA Sport ROSNEFT заняла второе место.
Продолжая говорить о Кубке России – порадовать своих болельщиков получилось у пилотов LADA Vesta 1.6Т выступавших в классе «Супер продакшн». Набранных по итогам сезона очков хватило Михаилу Митяеву, чтобы стать обладателем Кубка России! А Владислав Незванкин – пятый, и вновь «серебро» в командном зачете!
В самом быстром и мощном классе «Туринг» Владимир Шешенин становится серебряным призером Чемпионата России, а его партнер по каоманде Кирилл Ладыгин – пятый. В итоге, в командном зачете дебютанты сезона LADA Sport ROSNEFT на абсолютно новых машинах класса LADA Vesta TCR стали Чемпионами России!
Такой результат, конечно же, не мог не порадовать Николя Мора, президента ПАО «АВТОВАЗ». Повышенное внимание главы компании к автомобильному спорту объяснимо: успешное участие бренда LADA в гонках позитивно сказывается на бизнесе. Тысячи посетителей российских автодромов и еще больше телезрителей, следящих за состязаниями СМП РСКГ в прямом эфире, становятся свидетелями превосходства тольяттинских моделей над европейскими и азиатскими соперниками. Как следствие, растет спрос на серийную продукцию отечественной марки. Так, за девять первых месяцев 2017 года продажи новых LADA в России выросли более чем на 14% (в сравнении с тем же периодом года предыдущего), а доля рынка бренда достигла 19,7%, что стало лучшим показателем за шесть последних лет. Есть все основания считать, что по итогам года эти цифры станут еще выше. В том числе благодаря успехам заводской команды LADA Sport ROSNEFT в Российской серии кольцевых гонок.
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках
Начались продажи универсалов Lada Vesta SW и SW Cross
Официальные дилеры АвтоВАЗа начали продажи универсала Lada Vesta SW и SW Cross. Причем, на модели уже возник ажиотажный спрос
АвтоВАЗ до 2026 года выведет на рынок 12 новых моделей
АвтоВАЗ раскрыл планы стратегического развития до 2026 года. За девять лет компания намерена серьезно обновить свой модельный ряд
Volkswagen сделает электрический спорткар
После Дизельгейта Volkswagen активно показывает, как он заботится об экологии. Компания даже решила вернуться в гонку на Пайкс Пик. Причем с электрическим спорткаром
В России отзывают Lada XRAY
У приподнятых хэтчбеков Lada XRAY обнаружен первый производственный дефект: АвтоВАЗ объявил о сервисной кампании в отношении этой модели
Lada Largus получила двигатель от Vesta
Все версии универсала и фургона Lada Largus в октябре получили 1,6-литровый двигатель собственной разработки АвтоВАЗа
Автомобилями Lada можно будет управлять со смартфона
В следующем году для Lada Vesta и XRAY будет предложена новая опция — система дистанционного управления Лада Коннект
Гоночная Lada Kalina NFR Turbo выйдет в 2016 году
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» готовится выпустить на рынок «спортивную» версию модели Lada Kalina - Kalina NFR Turbo
2015 - сегодня
≈ 514 000 руб.Технические характеристики