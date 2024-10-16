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Renault Scenic E-Tech (2024) салон
Новый Scenic — уже не минивэн, а кроссовер. Хотя представители марки этого не признают
Renault Scenic E-Tech (2024) вид сзади

Электрический Renault Scenic выиграл титул «Автомобиль 2024 года» в Европе. Попробуем разобраться, что позволило ему обойти других участников Car of the Year

По сути, Scenic 2024 года — это «старший брат» Megane E-Tech с дополнительным пространством в салоне и опциональным аккумулятором увеличенной емкости. Для новинки доступно два варианта батарей: на 60 и 87 кВт·ч. Аккумулятор начального уровня имеет ту же емкость, что и у топового Megane E-Tech, но в Renault утверждают, что новая химия ячеек никель-марганцево-кобальтового (NMC) состава в Scenic повышает плотность энергии на 6%. Кроме того, каждый из 12 модулей аккумулятора можно заменить по отдельности в случае выхода из строя, что делает батарею пригодной для обслуживания.

Официальный запас хода базовой версии Scenic составляет 418 км по циклу WLTP, в то время как версия с батареей на 87 кВт·ч проезжает 610 км — больше, чем Skoda Enyaq или Tesla Model Y. Привод у Scenic строго передний, а синхронный двигатель с электрическим возбуждением (EESM) выдает пиковую мощность в зависимости от размера батареи — 168 или 215 л.с. Ротор EESM, плотно обмотанный медью, не нуждается в постоянном магните, что позволяет повысить эффективность работы электромотора, например, во время установившегося движения по автомагистрали.

Французы не забыли задобрить и экологов. Помимо того, что в двигателе не используются редкоземельные металлы, 24% деталей интерьера выполнено из переработанных материалов. И даже в топовых комплектациях вы не найдете в отделке шкуры мертвых коров: только ткань или кожзам, изготовленные из переработанных пластиковых бутылок. Но благодаря правильному сочетанию материалов (в «топе» есть вставки из дерева) интерьер не выглядит дешево.

При нажатии на кнопку запуска 12 дюймовая панель приборов взрывается гиперактивной анимацией (фирменная черта Google OS) с озвучкой легендарного электронщика 1970 х годов Жан-Мишеля Жарра (представители поколения Z, погуглите, кто это такой). Но не только те, кто находится внутри Scenic, получают удовольствие от музыкального французского гения. В качестве звукового предупреждения для пешеходов, которое включается на низкой скорости, вы также можете выбрать захватывающий электронный аккорд.

Салонное зеркало заднего вида можно превратить в экран, чтобы транслировать картинку с камеры. Это полезная помощь, когда ваш багаж занимает все пространство до потолка, но есть проблема: видеоизображение не дает той перспективы, которую обеспечивает обычное зеркало. Да, кстати, заднее стекло здесь крошечное. Не «щель для почтового ящика», как в Megane, но обзорность назад — учитывая широкие задние стойки — все равно никудышная. Хорошо, что в стандартной комплектации есть парковочные датчики и обычная камера заднего вида.

В городе автомобиль радует прогрессивной настройкой чувствительности акселератора — дозирование ускорения происходит легко и плавно. Тормоза не испорчены рекуперацией, так что вы можете остановить Scenic, не ударив пассажира лицом о переднюю панель, хотя в Tesla Model Y дозировать усилие все равно проще. У машины четыре ступени рекуперации, которые доступны по щелчку лепестка на тыльной стороне руля.

Как и в Megane E-Tech, передаточное отношение руля здесь — 12:1, а от упора до упора он делает всего 2,34 оборота. Радиус поворота тоже мал — 10,9 м. В режиме Сomfort руль ожидаемо легок, и, если хочется большего усилия, стоит включить режим Sport: он добавляет тяжести и информативности рулевому управлению, так что на грубом асфальте вы даже почувствуете текстуру дороги.

Несмотря на передний привод, автомобиль достаточно хорошо держится в поворотах, хотя поиграть в спорткар не получится при всем желании. Разгон до сотни занимает у Scenic от 7,9 до 8,6 с — в зависимости от батареи. На городских скоростях динамики вам будет достаточно.

Настройки подвески хорошо подобраны для разных типов дорог. Это, безусловно, более комфортабельная и приятная в управлении машина, чем чрезмерно жесткий Peugeot e-3008, хотя и не настолько хороша, как Skoda Enyaq. Превосходство над e-3008 может быть отчасти обусловлено массой автомобиля: Peugeot весит 2114 кг, в то время как Renault — 1853 кг. Для электромобиля с батареей такой емкости это настоящее достижение.

Важно, что тепловой насос здесь входит в стандартную комплектацию. Он поддерживает оптимальный температурный режим аккумулятора, нагревая или охлаждая его, чтобы обеспечить максимальную эффективность отдачи энергии и зарядки. Система, завязанная на сервисы Google, даже учитывает погоду, чтобы точно предсказать запас хода. А наличие дома настенного зарядного блока от Renault Mobilize позволяет не только получать электричество, но и отдавать его обратно в сеть в часы пик, получая за это деньги.

Если вы раскошелитесь на комплектацию Iconic, то во время зарядки сможете включить режим «Релакс»: он откидывает водительское кресло и делает массаж, пока вы ждете. Детям наверняка понравится панорамная крыша без шторки: она покрыта специальной полимерной пленкой, которая позволяет нажатием кнопки сделать все стекло или отдельные его участки непрозрачными. Еще одним интересным элементом является подсветка салона, которую можно настроить в соответствии с циркадными ритмами человека.

Независимо от того, ребенок вы или взрослый, задний диван определенно вас устроит. Здесь достаточно места для головы и ног для людей ростом выше 180 см, причем его подушка не установлена слишком низко (как в некоторых электромобилях). Также по всей ширине автомобиля — ровный пол. В задний подлокотник интегрировано несколько лотков и пара USB-зарядок. Вроде ничего особенного, но хитрость связана с подстаканниками: они поворачиваются, превращаясь в держатель для планшета или смартфона.

Задний диван не двигается, однако нужно понимать, что эта функция увеличила бы его вес и подняла подушку, потребовав изменения высоты крыши и приземистых пропорций модели. Спинки складываются в пропорции 40/20/40. Откинув их, вы получаете грузовой отсек на 1670 л против стандартных 545 л. Но, чтобы убрать большую ступеньку на стыке с багажником, придется заказать опциональный регулируемый пол.

Хотя маркетологи Renault всячески пытаются откреститься от сравнения Scenic E-Tech electric с кроссовером, делать это бесполезно. Перед нами еще один электрический SUV, как бы французы ни хотели убедить нас в обратном. Да, он просторный и верный оригинальной философии Scenic — заботиться о безопасности и комфорте тех, кто находится на борту. Плюс он относительно легкий для электромобиля с большой батареей, а показатели запаса хода просто потрясающие. Конечно, это не спорткар, зато в нем достаточно духа, чтобы порадовать азартных водителей.

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