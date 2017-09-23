"Машина времени. 2002 год"

Увы, 2002-й жителям России запомнился чередой трагических событий. Сначала были погромы на Манежной площади после поражения российской сборной от японцев на чемпионате мира по футболу, затем страшное наводнение на юге страны, унесшее 114 человеческих жизней, и, наконец, захват террористами мюзикла «Норд Ост» с гибелью 117 человек. И лишь в мире автомобилей таких потрясений не было

1. УФИМСКИЙ ЗАВОД АВТОМОБИЛЬНЫХ МОТОРОВ (УЗАМ)

рапортовал о намерении увеличить производство в три-четыре раза. Были представлены двигатели объемом 1,8 и 2 л, созданные на основе конструкции мотора «Москвич-412» 1967 года (самый мощный вариант развивает 115 л.с.). Поскольку «Москвич» – главный потребитель уфимских двигателей – фактически прекратил производство, моторостроители ориентировались на Ижевский завод и даже на АвтоВАЗ, который рассматривал вопрос установки 2-литровых агрегатов на «Ниву». Однако этого не случилось, ижевцы вскоре тоже прекратили закупку уфимских двигателей, и их выпуск логично прекратили.

2. ХОЛДИНГ ИНДИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ AMTEL,

объединяющий Кировский и Красноярский шинные заводы, а также украинское предприятие «Росава», наладил совместно с финской компанией Nokian Tyres производство покрышек под маркой Nordman. Начав с зимних моделей, позднее развернули выпуск и летних. Бренд Nordman в России известен и ныне, но эти шины производят уже на заводе Nokian во Всеволожске Ленинградской области.

3. ДЕБЮТИРОВАЛ ГРУЗОВИЧОК ВИС-2347,

созданный тольяттинской компанией «ВАЗИнтерсервис», которая уже известна аналогичной моделью на базе ВАЗ-2105. Однако ВИС-2347 – более современный, переднеприводный вариант на базе «Самары». Грузоподъемность автомобиля с жестким колпаком над кузовом – 490 кг. Поначалу на более дорогие пикапы на базе переднеприводного семейства потребители смотрели скептически, но спрос постепенно рос. А позже выпуск версий классической компоновки, как и машин, на основе которых их сделали, просто прекратили.

4. КОМПАНИЯ «РОЛЬФ»,

официальный дистрибьютор Mitsubishi – реализовала 25 000-й автомобиль в России. Им стал популярный седан модели Carisma. Для реализации такого количества машин «Рольфу» понадобилось 10 лет. Первым официально проданным автомобилем тогда стал полноприводный Mitsubishi Pajero. После седана Carisma хорошо продавалась модель Lancer. Правда, после ее снятия с производства продажи несколько упали, однако кроссоверы японской марки и сегодня имеют хорошую репутацию.

5. ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ

Ленинградской области начато производство автомобилей Ford Focus. Этот завод оказался одним из первых в России, где иномарки стали собирать на настоящем конвейере с полным циклом производства. Предлагали седаны, универсалы и хэтчбеки с гаммой моторов 1,6–2 л в разных комплектациях. Учитывая масштабы производства, пуск завода стал эпохальным для страны событием. Автомобили Ford (в том числе позднее и Mondeo), выпущенные этим предприятием, и ныне популярны в своих классах.

6. ЗАВОЛЖСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД (ЗМЗ)

самостоятельно начал в своем техцентре установку дизеля ЗМЗ-514 на автомобили «Газель» и УАЗ-3160. Новый мотор объемом 2,24 л, развивающий 98 л.с., создан на основе бензинового ЗМЗ-406. Завод объявил о подготовке вариантов мощностью 110 и даже 130 л.с. Интерес к мотору был, но и опасений по поводу надежности незнакомого агрегата тоже хватало. Мотор и в самом деле еще долго доводили до ума, а потом понемногу стали ставить на серийные УАЗы уже в Ульяновске. Но спрос на такие машины оказался мал, и постепенно они исчезли из производственной программы.

7. АВТОВАЗ

показал прототип универсала классической компоновки. ВАЗ 2151 вызвал повышенный интерес у тех, кто привык к самым дешевым тольяттинским моделям. Симпатичная машина была больше и просторнее привычной «четверки», ее оснастили двигателем 1,8 л и вентилируемыми дисковыми тормозами спереди. Завод, разумеется, не мог вести сразу несколько крупных проектов – на конвейер до сих пор не поставили показанную уже не раз «Калину». А вскоре вопрос тольяттинских автомобилей классической компоновки отпал сам собой.

8. ВПЕРВЫЕ

отечественная конструкция получила марку, известную и уважаемую во всем мире. В Тольятти открылся завод по производству Chevrolet Niva – в прошлом ВАЗ-2123. Внедорожник с новым пятидверным кузовом сразу же стал пользоваться отличным спросом. Несмотря на устаревшие агрегаты и их невысокую надежность, самый дешевый в классе автомобиль и ныне, спустя 15 лет, остается весьма востребованным.

9. В РОССИИ

начались официальные продажи британских моделей Rover и MG. Появились дилеры в Москве и Санкт-Петербурге, а грандиозные планы включали создание дилерской сети в 17 городах. Элегантные изящные машины (особенно Rover 75) с неплохими ездовыми характеристиками вызвали законный интерес зажиточной части населения. Однако британские автомобили причудливо сочетали довольно высокую цену с низкой надежностью. В 2005 году фирма стала банкротом, а техническую документацию на модель «75» передали в Китай.