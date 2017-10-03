"Машина времени. 2003 год"

Громким и неожиданным для многих стал в 2003-м арест, казалось бы, всесильного главы нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Бурно обсуждалось и исключение из Уголовного кодекса положения о конфискации имущества, но еще больше – введение единых для физических и юридических лиц ставок импортных пошлин на ввоз легковушек в возрасте 3–7 лет. Впрочем, были и другие новости…
1. КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЗАВОД «АВТОТОР»,
уже известный сборкой машин KIA и BMW, начал выпуск малотоннажных грузовиков KIA моделей К2700, К3000 и К3600. Автомобили грузоподъемностью 1100 2700 кг предлагались с дизельными двигателями рабочим объемом 2,7, 3 и 3,3 л. Несмотря на то что корейские малотоннажники были заметно дороже самого популярного в этом классе игрока – «ГАЗели», спрос на них постепенно рос, поскольку иномарки оказались экономичнее, удобнее, а главное, надежнее.
2. ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВЛЕНО,
что компания Renault вкладывает 250 млн долларов в подготовку полноценного производства в Москве автомобиля под кодовым названием Х90. Совместное предприятие «Автофрамос», расположившееся на части территории завода «Москвич», организовано компанией Renault (62%) и правительством Москвы (38%). Пока шла подготовка производства Х90, завод понемногу собирал модель Symbol. Впоследствии проект Х90 превратился в модель Renault Logan, ставшую одной из самых массовых на российском рынке.
3. ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ФИРМА «ЛАДА-ТУЛ»
предложила двух-дверное купе ВАЗ-21106 на базе модели 2110 – развитие уже показанного ранее седана. Автомобиль оснастили 2-литровым двигателем Opel мощностью 136 л.с., иными импортными комплектующими. Максимальная скорость купе – 205 км/ч. Но спрос на столь дорогие тюнинговые варианты отечественных автомобилей был очень низкий. Постепенно это стали понимать и те, кто их разрабатывал и предлагал клиентам.
4. ПЕРВОГО ИЮЛЯ 2003 ГОДА В РОССИИ
для всех владельцев автомобилей и мотоциклов введено обязательное страхование гражданской ответственности – ОСАГО. Лицензию на продажу полисов получили около 100 страховых компаний. В Западной Европе такая практика действовала уже несколько десятков лет. В России принятие закона сопровождалось бурными дебатами и активным неприятием его многими автомобилистами. Впрочем, копья по этому поводу ломают до сих пор.
5. ВОЛЖСКИЙ АВТОЗАВОД
снял с производства ВАЗ-2108 – первый серийный отечественный переднеприводный автомобиль, известный сначала под именем «Спутник», а потом «Самара». Модель в разное время оснащали моторами рабочим объемом 1,1–1,6 л. Всего с 1985 года изготовили 884 370 экземпляров. Но и после «восьмерки» АвтоВАЗ не перестал делать трехдверные хэтчбеки – в небольших количествах продолжали выпускать рестайлинговый ВАЗ-2114 так называемого семейства «Самара-2».
6. ПРЕДСТАВЛЕН АВТОМОБИЛЬ
для кольцевых гонок Lada Revolution. Созданную в Тольятти новинку оснастили двигателем объемом 1,6 л, развивающим 147 л.с. при 8500 об/мин, гоночной 6-ступенчатой коробкой передач, шинами 255/40R18. Машина достигала 100 км/ч за 8,5 с, максимальная скорость составляла 260 км/ч. Первые годы гонки в моноклассе Lada Revolution были довольно популярны, но постепенно интерес к ним и команд, и зрителей сошел на нет.
7. СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ «ВОЛГИ»,
в основе которой конструкция 1968 года! ГАЗ-31105 получил новые передок кузова и ручки дверей, зеркала, некоторые другие детали. Коробку передач модернизировали, а базовым двигателем стал ЗМЗ-406 мощностью 130 л.с. Передняя подвеска наконец лишилась шкворней, чье место заняли шаровые опоры, в задней подвеске появился стабилизатор поперечной устойчивости. В таком виде автомобиль будут выпускать еще несколько лет.
8. УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОЗАВОД
объявил о выпуске последнего УАЗ 31512 и начале производства «Охотника», в соответствии с духом времени нареченного UAZ Hunter. По сути, это в очередной раз модернизированный УАЗ-469, чье производство начали еще в 1972-м. Двигатели «Хантера» – впрысковые ЗМЗ-409 (объемом 2,7 л) или УМЗ (2,9 л). Изменили элементы отделки и детали интерьера, но принципиально другим автомобилем хорошо известный «козлик» не стал. Тем не менее Hunter в версии со 128-сильным двигателем ЗМЗ выпускают до сих пор.
9. ПОКАЗАЛИ ОЧЕРЕДНОЙ ВАРИАНТ
прототипа внедорожника ГАЗ-3106. По сравнению с версией, представленной ранее, автомобиль внешне стал менее экстравагантным. Конструкция – рамная, с подключаемым полным приводом, понижающей передачей и межосевой блокировкой. Машину показали с бензиновым двигателем ЗМЗ-405 рабочим объемом 2,5 л и мощностью 147 л.с. Предполагали также ставить дизели IVECO и Steyr (ГАЗ-560). Все говорили о скором начале производства ГАЗ-3106, но постепенно все, как водится, затихло.
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках
Kia прекратит производство компактвэна Venga
Европейский завод Hyundai-Kia готовится к тому, чтобы прекратить производство компактвэнов Kia Venga. Эта модель, созданная специально для жителей Старого Света, так и не прижилась: ее продажи в три раза ниже, чем у семейства cee'd или кроссовера Sportage
Китайская Geely приобретает доли в Proton и Lotus
Китайская компания Geely сообщила о том, что достигла договоренности о покупке доли в размере 49,9% малазийского производителя автомобилей Proton. Доля будет куплена у местного конгломерата DRB-Hicom. Также Geely получит контроль (долю в 51%) в британском производителе спортивных автомобилей Lotus, которым владеет Proton
Коцнерн PSA вовзращается на рынок Северной Америки
Концерн PSA Peugeot Citroen намерен вернуться на рынок Северной Америки. Французы признали это, после того как стало известно о назначении бывшего топ-менеджера Nissan Ларри Доминика на должность вице-президента PSA по Северной Америке
Российский автопром может начать восстанавливаться уже в будущем году
Российский автопром может восстановиться благодаря экспорту
Buick Eclave, Chevrolet Traverse и GMC Acadia названы самыми американскими машинами года
Американские эксперты вычислили истинный уровень локализации автомобилей из США
Динамика падения петербургского автопрома замедлилась
Объем выпуска новых автомобилей на территории Санкт-Петербурга за первые пару месяцев текущего года упал почти на четверть
Honda планирует прекратить производство компактвэна Mobilio
Из-за низкого спроса Honda может заменить Mobilio на BR-V в Индии