"Машина времени. 2003 год"

Громким и неожиданным для многих стал в 2003-м арест, казалось бы, всесильного главы нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Бурно обсуждалось и исключение из Уголовного кодекса положения о конфискации имущества, но еще больше – введение единых для физических и юридических лиц ставок импортных пошлин на ввоз легковушек в возрасте 3–7 лет. Впрочем, были и другие новости…

1. КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЗАВОД «АВТОТОР»,

уже известный сборкой машин KIA и BMW, начал выпуск малотоннажных грузовиков KIA моделей К2700, К3000 и К3600. Автомобили грузоподъемностью 1100 2700 кг предлагались с дизельными двигателями рабочим объемом 2,7, 3 и 3,3 л. Несмотря на то что корейские малотоннажники были заметно дороже самого популярного в этом классе игрока – «ГАЗели», спрос на них постепенно рос, поскольку иномарки оказались экономичнее, удобнее, а главное, надежнее.

2. ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВЛЕНО,

что компания Renault вкладывает 250 млн долларов в подготовку полноценного производства в Москве автомобиля под кодовым названием Х90. Совместное предприятие «Автофрамос», расположившееся на части территории завода «Москвич», организовано компанией Renault (62%) и правительством Москвы (38%). Пока шла подготовка производства Х90, завод понемногу собирал модель Symbol. Впоследствии проект Х90 превратился в модель Renault Logan, ставшую одной из самых массовых на российском рынке.

3. ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ФИРМА «ЛАДА-ТУЛ»

предложила двух-дверное купе ВАЗ-21106 на базе модели 2110 – развитие уже показанного ранее седана. Автомобиль оснастили 2-литровым двигателем Opel мощностью 136 л.с., иными импортными комплектующими. Максимальная скорость купе – 205 км/ч. Но спрос на столь дорогие тюнинговые варианты отечественных автомобилей был очень низкий. Постепенно это стали понимать и те, кто их разрабатывал и предлагал клиентам.

4. ПЕРВОГО ИЮЛЯ 2003 ГОДА В РОССИИ

для всех владельцев автомобилей и мотоциклов введено обязательное страхование гражданской ответственности – ОСАГО. Лицензию на продажу полисов получили около 100 страховых компаний. В Западной Европе такая практика действовала уже несколько десятков лет. В России принятие закона сопровождалось бурными дебатами и активным неприятием его многими автомобилистами. Впрочем, копья по этому поводу ломают до сих пор.

5. ВОЛЖСКИЙ АВТОЗАВОД

снял с производства ВАЗ-2108 – первый серийный отечественный переднеприводный автомобиль, известный сначала под именем «Спутник», а потом «Самара». Модель в разное время оснащали моторами рабочим объемом 1,1–1,6 л. Всего с 1985 года изготовили 884 370 экземпляров. Но и после «восьмерки» АвтоВАЗ не перестал делать трехдверные хэтчбеки – в небольших количествах продолжали выпускать рестайлинговый ВАЗ-2114 так называемого семейства «Самара-2».

6. ПРЕДСТАВЛЕН АВТОМОБИЛЬ

для кольцевых гонок Lada Revolution. Созданную в Тольятти новинку оснастили двигателем объемом 1,6 л, развивающим 147 л.с. при 8500 об/мин, гоночной 6-ступенчатой коробкой передач, шинами 255/40R18. Машина достигала 100 км/ч за 8,5 с, максимальная скорость составляла 260 км/ч. Первые годы гонки в моноклассе Lada Revolution были довольно популярны, но постепенно интерес к ним и команд, и зрителей сошел на нет.

7. СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ «ВОЛГИ»,

в основе которой конструкция 1968 года! ГАЗ-31105 получил новые передок кузова и ручки дверей, зеркала, некоторые другие детали. Коробку передач модернизировали, а базовым двигателем стал ЗМЗ-406 мощностью 130 л.с. Передняя подвеска наконец лишилась шкворней, чье место заняли шаровые опоры, в задней подвеске появился стабилизатор поперечной устойчивости. В таком виде автомобиль будут выпускать еще несколько лет.

8. УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОЗАВОД

объявил о выпуске последнего УАЗ 31512 и начале производства «Охотника», в соответствии с духом времени нареченного UAZ Hunter. По сути, это в очередной раз модернизированный УАЗ-469, чье производство начали еще в 1972-м. Двигатели «Хантера» – впрысковые ЗМЗ-409 (объемом 2,7 л) или УМЗ (2,9 л). Изменили элементы отделки и детали интерьера, но принципиально другим автомобилем хорошо известный «козлик» не стал. Тем не менее Hunter в версии со 128-сильным двигателем ЗМЗ выпускают до сих пор.

9. ПОКАЗАЛИ ОЧЕРЕДНОЙ ВАРИАНТ

прототипа внедорожника ГАЗ-3106. По сравнению с версией, представленной ранее, автомобиль внешне стал менее экстравагантным. Конструкция – рамная, с подключаемым полным приводом, понижающей передачей и межосевой блокировкой. Машину показали с бензиновым двигателем ЗМЗ-405 рабочим объемом 2,5 л и мощностью 147 л.с. Предполагали также ставить дизели IVECO и Steyr (ГАЗ-560). Все говорили о скором начале производства ГАЗ-3106, но постепенно все, как водится, затихло.