В 20-х годах прошлого века трудно было найти человека, не слышавшего о Жорже-Мари Хаардте, руководителе самых протяженных и трудных автомобильных экспедиций своего времени – «Черного» и «Желтого» рейдов, организованных компанией Citroen. Ровно 85 лет назад Хаардт ушел из жизни

Родился Жорж-Мари 12 июля 1884 года в Неаполе в семье бельгийцев Рафаэля и Мари Хаардт, владевших большим магазином готового платья. Семейство Хаардтов было богатым, предприимчивым и мобильным. Родившись в Италии, Жорж-Мари жил и учился в Бельгии и Швейцарии. В 1911 году он приехал в Париж к дяде, надеясь подлечить одолевавшую его астму. В Париже уже жили двое из трех братьев Жоржа-Мари – Марсель и Робер. Оба художники-постимпрессионисты. Третий брат – Гастон – проживал в Бельгии, он был одним из основателей и управляющих железнодорожной компанией «Сантраль-Лиль-Рубе-Туркуен».

Чтобы обеспечить сыну «кусок хлеба» в Париже, мать дала Жоржу-Мари денег на покупку гаража марки Itala – второго по величине (после Fiat) итальянского автопроизводителя. Как и многие люди его круга, Хаардт любил автогонки и вскоре близко сошелся с гонщиками и механиками. Среди его знакомых был знаменитый спортсмен Анри Фурнье, выигравший в 1901 году гонку «Париж – Берлин». Экс-гонщику понравился всегда безукоризненно одетый и учтивый молодой бельгиец. Именно Фурнье познакомил Хаардта и Ситроена, вскоре ставших друзьями.

Современники отмечали, что эти люди были настолько разными по характеру и мировосприятию, что не конкурировали, а дополняли друг друга: полноватый, лысеющий, деятельный Ситроен и высоченный, погруженный в себя Хаардт. В шутку их даже называли Дон Кихот и Санчо Панса.

Когда в 1912 году Ситроен набирал людей для реорганизации компании «Братья Морс», он пригласил Жоржа-Мари войти в совет директоров. «Свойственные ему выдержка, методичный ум, неукротимая воля делают его моей самой надежной опорой», – говорил Андре Ситроен о своем друге. По рекомендации Ситроена Хаардта принимают в Автомобильный клуб Франции, что дает ему статус человека, принадлежащего к элите французского автомобильного бизнеса.

В 1914 году разразилась Первая мировая война, за годы которой Андре Ситроен вырос как предприниматель, а после ее окончания выбрал одно из самых перспективных направлений бизнеса – производство автомобилей. И все это время Хаардт работал с ним бок о бок.

В Африке

После войны французские колонии в Африке начали быстро развиваться. Для поддержки этого процесса требовалось наладить коммуникации через Сахару и связать «арабскую» Африку с «черной». В 1922–1923 годах прошел автомобильный рейд, в задачи которого входило построение маршрутов будущих дорог, составление карт и т.п. В нем, наряду другими марками, участвовал и Citroen, команду которого возглавляли Жорж-Мари Хаардт и его помощник Луи Одуен-Дюбрей.

Поскольку компания Citroen больше всех вложилась в этот рейд, то и львиная доля славы выпала ей. По случаю завершения миссии устраивались пресс-конференции, собрания и приемы. Газеты писали об успехе французских автомобилей и героях, его обеспечивших.

Хаардт был награжден Орденом Почетного легиона, а издательство «Плон» выпустило его совместную с Одуен-Дюбреем книгу «Пересечение Сахары на автомобиле». В январском номере National Geographic за 1924 год вышла его статья «Через Сахару на моторе». Тогда же Хаардт отбыл в США, чтобы выполнить ряд поручений компании и договориться об освещении в прессе еще более грандиозного мероприятия, задуманного Ситроеном, – «Черного рейда».

Вернувшись из Америки, Хаардт приступил к подготовке рейда. Он пригласил известного кинематографиста Леона Пуарье снять фильм о путешествии, этнографические зарисовки делал художник Александр Яковлев. В состав экспедиции входили также таксидермист, инженер, механики-водители и другие специалисты – всего 16 человек и 8 машин. Маршрут общей протяженностью 20 тыс. км проходил через пустыни, саванны и джунгли.

Самому Хаардту нравилось чувствовать себя первопроходцем. Он гордился своей миссией, собирал фольклор, коллекционировал предметы искусства и быта, описывал обычаи, устанавливал связи с правителями племен. Но какова цель новой и весьма недешевой экспедиции Хаардта? Прорекламировать качество техники Citroen?

Да!

Получить опыт ее эксплуатации в суровых условиях?

Разумеется!

Засветиться в заголовках мировых новостей?

Бесспорно!

Но это еще и научный проект: были собраны богатейшие зоологические коллекции, отснято 10 тыс. фотоснимков и 27 км кинопленки.

Франция чествовала героев: впервые в ее истории ордена Почетного легиона вручали простым механикам. Хаардт же получил Офицерский крест ордена. Снова появились статья в National Geographic и очередная совместная книга «Ночи Хоггара» (сборник народных песен туарегов). Позже выходит книга «Черный рейд», переведенная на несколько языков, в том числе и на русский. Классикой документального кино стал фильм «Черное крейсерство», кадры из которого до сих пор используют кинематографисты всего мира, когда хотят показать жизнь старой колониальной Африки.

У Хаардта же впечатление о рейде было двояким, он испытывал гордость за содеянное и сожаление: «Прекрасные часы, которых мы никогда не забудем и не переживем вновь: черный континент с каждым днем все больше уступает натиску прогресса. От тайн Африки скоро не останется и следа… Старый мир задыхается; чтобы завоевать пространство, он уничтожает расстояние и очарование неизвестности».

В поисках себя

Карьера Хаардта круто шла вверх – в фирме он второй человек после самого Ситроена. В 1929 году получено французское гражданство. Устроена и личная жизнь: жена и сын дают возможность насладиться теплом семейного очага. Но, похоже, этого было уже мало, он жаждал новых впечатлений.

Тем временем Ситроен задумал грандиозную экспедицию в Азию, названную «Желтым рейдом». Маршрут проложили по традиционному пути в Китай – через Сирию, Ирак, Персию и русский Туркестан. Затем выход к китайской границе, далее Великим Шелковым путем в Пекин, а оттуда в Индокитай.

Во главе рейда встали Жорж-Мари Хаардт, Одуен-Дюбрей и моряк Виктор Пуен, великолепно говоривший по-китайски. Хаардт, как всегда, оказался на высоте, он привлек к делу директора музея «Гиме» Жозефа Окено и авторитетнейшего ученого-богослова Пьера Тейяра де Шардена. Художественную часть вновь возложили на Яковлева, летописцем рейда стал писатель Жорж Лефевр.

Однако когда все было почти готово, СССР отказал в визах. Пришлось наспех перекраивать маршрут. В итоге решили, что навстречу друг другу выйдут две группы из Бейрута и Китая. Определили и место их встречи. Названия группам выбрали соответствующие – «Памир» и «Китай». Но и этот план пришлось менять, поскольку отряд «Китай» вскоре после старта попал в плен к одному из мятежных китайских военачальников.

Пока дипломаты вели переговоры об освобождении, группа «Памир» во главе с Хаардтом пробивалась через перевалы в Афганистане, перетаскивала автомобили на руках по горным тропам Гималаев. И все это напрасно, поскольку оказалось, что переправить все машины через знаменитый перевал Бурзиль физически невозможно! Но для Хаардта такого понятия не существовало, он решил разобрать два автомобиля и переправить их на плечах носильщиков…

Наконец в Кашгаре китайская и памирская части объединились и направились в Пекин. Но из-за отвратительной погоды вместо запланированных полутора месяцев на это понадобились целых три – в Пекин прибыли только 12 февраля.

Немного отдохнув, Хаардт выехал в Гонконг – хлопотать о продолжении экспедиции. Увы, там болезнь попросту свалила его, медики диагностировали повторное двустороннее воспаление легких.

Хаардт понимал, что обречен. Он отдал последние распоряжения по экспедиции и написал прощальное письмо жене: «Позволю себе еще раз повториться, не ищите в прошлом Жоржа-Мари, не ищите его ни в Африке, ни в Азии, ни в дорогих Вашему сердцу предметах. Его здесь больше нет… Что бы там ни было, умоляю, не отчаивайтесь... Не уходите в себя, не погружайтесь в свои переживания… Вы станете свободной и сильной…»

В ночь с 15 на 16 марта 1932 года Жоржа-Мари Хаардта не стало. Сам рейд тоже пришлось прервать из-за начавшейся в регионе войны. Экспедиция с трудом добралась пароходом до Хайфона и оттуда вернулась во Францию.