Болеть Средней Азией я начал едва ли не раньше, чем внедорожниками, – есть в тамошней красоте нечто, чего нет больше нигде. Вот только добраться до отдаленных уголков этого удивительного региона и покорить его вершины под силу далеко не каждому. Впрочем, Volkswagen Amarok в число таких «слабаков» не входит…

В августовском номере мы рассказали про Всероссийский конкурс мужественности, победителям которого выпадает честь представлять страну в международном финале в Африке. Но кроме чемпионов есть и другие лауреаты, их решили наградить дополнительным призом – участием в экспедиции «Путь волка».

Все выше, и выше, и выше…

Сама экспедиция довольно продолжительна, поэтому ее без труда удалось разделить между всеми участниками. Мне в числе других журналистов и финалистов региональных этапов конкурса выпала часть маршрута, проходящая по горам Киргизии, чему я оказался несказанно рад. Почему?

Да просто моя прошлая, самостоятельная экспедиция в Азию, прошедшая через Казахстан и Узбекистан, обошла эту республику – проблемы с техникой отняли много времени. С самого начала мы понимали, что просто в тех широтах не бывает, и тем интереснее было посмотреть, как пикапы Volkswagen Amarok покажут себя в реальных условиях, имеющих мало общего с искусственными препятствиями, проездом бревен и прочими «лунопарками» для взрослых.

Признаться, реальность даже превзошла ожидания: маршрут путешествия, стартовавший из Бишкека и протянувшийся по Чуйской долине в сторону гор по полуденному зною и сумасшедшему трафику, заставил благодарить всех богов за наличие в машине кондиционера. Впрочем, (и это отметили все участники экспедиции) главное достоинство Amarok – управляемость. Там, где на других пикапах приходится активно работать рулем, отлавливать раскачку подвески и парировать постоянные прыжки «кормы», стоит покрытию хоть немного испортиться, немецкий автомобиль едет как по рельсам.

Конечно, в какой-то момент – скажем, на скорости за 80 км/ч на неровном грейдере – пустой кузов дает о себе знать: «корма» пытается начать вилять из стороны в сторону. Однако попытки автомобиля выбиться из-под контроля моментально отлавливает штатная система стабилизации. А на чуть более приличном покрытии рамный пикап – длиной свыше пяти метров, с рессорами и мостом – и вовсе рулится, как комфортабельный кроссовер.

К слову, динамики даже 4-цилиндровому мотору, сблокированному с 8-ступенчатым «автоматом», не занимать. На трассе «автомат» чуть «задумывается» перед тем, как сбросить передачу вниз, но тяги мотора достаточно, чтобы вытягивать обгоны по «встречке», а желающие контролировать ситуацию полностью без труда могут перевести селектор трансмиссии в ручной режим, самостоятельно понижая или повышая передачи.

Значительная часть маршрута первого дня проходила по асфальту, оффроудный отрезок был скорее ознакомительным – полагаю, ведущий колонны просто хотел проверить наши навыки на бездорожье. Видимо, остался доволен: следующий день изобиловал грейдерами и отсутствием асфальта, а кульминацией стал перевал Тосор, возвышающийся над уровнем моря на 3893 м. Признаться, мне, жителю равнин, на такой высоте было непросто даже выходить из машины, в то время как сам автомобиль на нехватку кислорода даже не пытался жаловаться, – тяга в любых подъемах оставалась такой же отменной, как и у подножья гор.

Впрочем, самая интересная часть маршрута началась уже после того, как колонна из четырех Volkswagen Amarok обогнула озеро Иссык-Куль и двинулась вглубь Тянь-Шаньского хребта, подальше от того, что зовется «дорогой» и «цивилизацией». Туда, где, случись что непредвиденное, рассчитывать пришлось бы только на себя и товарищей, волей судеб оказавшихся с тобой в одном путешествии.

И снова бесконечные пыльные грейдеры, поросшие мхом камни, долины, километры которых тянутся между гор и скрываются за горизонтом… Пейзажи киргизских гор меняются ежеминутно, за каждым новым перевалом – новый потрясающий вид: каждое облако, то и дело цепляющееся за очередную вершину, по-своему преломляет солнечные лучи, заливая окрестности то желтоватым, то розовым светом.

В поисках истины

Все дни, что мы штурмовали эти горы, я пытался найти ответ на вопрос, где красивее – здесь или в Альпах, но к однозначному ответу так и не пришел. Зато Amarok отвечал на мои вопросы четко. Да, подвески, настроенные в первую очередь на асфальт, кажутся чрезмерно жесткими на «пересеченке», зато до пробоев дело не доходило даже тогда, когда я умудрялся пропускать глубокие ямы.

И «автомат» на бездорожье хорош, особенно при активации «внедорожного» режима. С функцией «понижайки» отлично справляется «первая», при этом мотор не дает поводов жаловаться на дефицит мощности. Не пасует Amarok и при диагональных вывешиваниях – задний «самоблок» и электронная имитация блокировки спереди, подтормаживающая то или иное колесо, теряющее контакт с поверхностью, уверенно справляются со своими функциями.

Хотя для сурового бездорожья я бы все равно выбрал «механику» с полноценной «пониженной», в чем меня окончательно убедила одна ситуация: движение по руслу реки с каменистым дном, провал передней левой части в глубокую промоину. Воды по фару, а пониженной «задней» у автомобиля нет, колеса буксуют и закапываются. Пошел ва-банк, включил «драйв», утопил в прямом и переносном смысле педаль в пол – и вылез под удивленные возгласы очевидцев…

Конечно, какой бы продвинутой ни являлась электроника, случаи бывают разные. Однако для 99,9% ситуаций потенциала «автомата» этого пикапа наверняка будет достаточно, а для оставшегося 0,1% существуют тросы и лебедки. Важно другое – удивительно послушный и приятный на асфальте автомобиль показал себя отличным «проходимцем». Сложно описать холодок, то и дело пробегавший по спине во время ударов днища об огромные валуны, но все жизненно важные узлы и, главное, поддон двигателя АКПП оказались отлично защищены, да и свесы кузова добавляли уверенности.

За шесть ездовых дней и 1800 км, больше половины из которых прошли по самому разному бездорожью и перевалам выше 3 тыс. м, ни одна из машин не сломалась и даже не попыталась «захандрить». И это с учетом того, что в баках плескалась местная солярка, а сами пикапы к началу путешествия уже успели накрутить порядочный пробег.

Отправился бы я в эти края снова? Обязательно! Причем Amarok для таких экстремальных путешествий выглядит едва ли не лучшим выбором. И, что особенно ценно в эпоху «паркетников», остается крепким и надежным внедорожником. Таким же настоящим, как здешние горы.