Трудно найти другой автомобиль, во внешности которого можно так сильно ошибаться: гламурная внешность этого «француза» – ширма, за которой спрятан настоящий внедорожник

Снова жена с утра закрутилась – собирает сына в школу, одновременно готовит завтрак, закидывает в сумку какие-то бумаги для работы. А тут еще на улице похолодало, жалуется, что придется наледь с окон машины отскребать. Я тоже тороплюсь, но надо же как-то помочь второй половине! Выхожу на балкон и фирменной ключ-картой прямо с двадцатого этажа запускаю двигатель Renault Kaptur. Он проработает ровно десять минут и сам выключится – по опыту знаю, этого достаточно, чтобы в салоне стало тепло. Хотя при необходимости можно и повторить операцию еще одним нажатием «волшебной» кнопки. Впрочем, я все-таки посмеиваюсь, зная, что в машине супругу ждет еще… маленькая физзарядка. Двор плотно заставлен легковушками, и, чтобы выбраться из этой засады, придется основательно покрутить баранку – она у Kaptur в парковочном режиме ох какая тугая, гантели не нужны!

Мода и практичность

Руль рулем, но сила «француза» именно в практичных мелочах вроде той самой карты-транспондера, с которой можно не только запускать мотор аж с двух сотен метров, но и дистанционно включать салонное освещение и разблокировать замки. А через мультимедиа еще и программировать систему дистанционного запуска Renault Start на включение мотора в определенное время.

Салон подкупает прежде всего пораблезиански крупными цифровыми индикаторами скорости (Renault, так держать!) и изящным блоком климатической установки, оттеняющим почти тотально грубый отделочный пластик. Сенсорный 7-дюймовый дисплей мультимедиа находится в поле зрения водителя, навигация учитывает пробки, а картинка камеры заднего вида по большей части внятная. Исключение – дождь и снег, когда за отсутствием системы очистки объектива приходится смотреть «кино» об огромных грязных каплях за «кормой».

Под фальшполом просторного багажника полноприводных Kaptur размещена «докатка», но это куда лучше, чем запаска под задним свесом версий с передним приводом. Согласитесь, приятнее залезть в отсек, нежели под машину. Сиденья с обшивкой из экокожи эргономичны, симпатичны и их легко мыть (мамашам с маленькими детьми на заметку). Но вот регулировать наклон спинки передних кресел не очень удобно, равно как орудовать клавишей одно­режимного подогрева в торце подушки. «Галерка» же подкупает простором и разочаровывает отсутствием «примочек» – ни тебе регулируемых дефлекторов вентиляции, ни подогрева дивана. Марку держат разве что подстаканник на центральном тоннеле да глубокие карманы в дверных обшивках.

Пустите на бездорожье!

В движении наш герой проявляет себя как классический мужской автомобиль, и мы заранее предупреждаем об этом девушек, клюнувших на его яркую внешность. Баранка здесь не только тяжелая, но и «длинная» – в связке поворотов ею нужно орудовать не покладая рук. Однако лично мне такие калибровки даже нравятся – мнишь себя водителем грузовичка, выполняю­щего суровую работу. В то же время рулевое управление отличается прозрачностью и внятным усилием, ты ощущаешь постоянную связь с автомобилем (активные водители знают, о чем я говорю, и ценят такие модели).

Подвеска способна противостоять даже основательно разбитым дорогам, причем этого никак не предполагаешь, глядя на пижонскую внешность «француза». Вы можете гнать по бездорожью без опасения замкнуть амортизаторы на ограничители. А значит, это отличный транспорт в первую очередь для региональных дорог. Правы те мужчины, которые видят в этом кроссовере потенциал для доставки себя любимого на рыбалку, охоту или загородный пикник.

Жаль только, что связка 2-литрового 143-сильного «атмосферника» и 4-диапазонного «автомата» DP8 противится езде в спортивной манере. При резком нажатии на «газ» со средних скоростей коробка «задумается», сбросит пару передач, и Kaptur, чуть содрогнувшись, начнет степенное ускорение. Но, если вы все же решили пустить французскую «лошадку» в галоп, советую использовать ручной режим трансмиссии. С зафиксированной пониженной передачей кроссовер уходит в отрыв с большей охотой.

Расход бензина при любом раскладе не будет маленьким. Лично мне не удалось умерить аппетит машины даже при подчеркнуто спокойном педалировании, и SUV выпивал никак не менее 13 л/100 км. Для «экономов», правда, оставлена лазейка в виде клавиши Eco на центральном тоннеле: с ее нажатием удается снизить расход примерно на пол-литра, но одновременно притупляются реакции на «газ», что нравится не всем.

А вот где Kaptur реабилитируется за флегматичность и «обжорство», так это на бездорожье. Геометрическая проходимость здесь лишь немногим хуже, чем у Duster, электромагнитная муфта оперативно перебрасывает часть момента на заднюю ось, когда в этом возникает необходимость. А на сложных участках проселка вы можете включить межосевую блокировку (режим 4WD Lock) и двигаться с нею на скорости до 80 км/ч. Одним словом, мы имеем дело с серьезным внедорожником в модном наряде – рабочим инструментом для мужчин и машиной в яркой обертке для женщин. За такого «хамелеона» с «автоматом» дилеры просят от 1 209 990 рублей.