Кроссоверы в стиле купе — абсолютно бессмысленны с логической точки зрения. На парковке они занимают места больше, чем любой другой автомобиль с салоном таких же размеров. Но почти 300 сил под капотом и настройки M Performance должны придать M35i особый смысл, хотя бы с точки зрения эмоций

BMW X2 второго поколения намного ближе к купе, чем его предшественник. У него более стремительный силуэт, ради которого длину кузова увеличили почти на 5,5 см относительно нового BMW X1, на базе которого он построен. На том же шасси, к слову, создан и новый Mini Countryman JCW, который побывал у нас на тесте ранее. Оба автомобиля не только имеют одинаковые двигатели, полный привод и автоматическую коробку передач, но и оснащены идентичной информационно-развлекательной системой, хотя и адаптированной под соответствующие бренды: в X2 вы не увидите мультяшного аватара с собакой, как в Countryman.

Салон хорошо собран, а качеству материалов отделки владельцы «младших» моделей Mercedes-Benz могут лишь позавидовать. Но он абсолютно ничем не цепляет и выглядит так же, как и у других новинок BMW. В верхней части торпедо расположена фирменная изогнутая медиапанель, включающая экраны виртуальных приборов и мультимедиа. С центральной консоли исчез контроллер iDrive, да и кнопок на передней панели теперь нет — управлять «климатом» нужно или через с сенсорный экран, или голосом.

Новейшая операционная система BMW OS9 достаточно удобна. Теперь автомобиль еще больше похож на смартфон: вы можете добавлять приложения для просмотра онлайн-видеосервисов и даже… поиграть в игры! Если все это кажется вам странным, то вы еще не дошли до раздела меню «Мои режимы». В стандартной комплектации их три: «спортивный», «эффективный» и «личный», где вы можете самостоятельно менять настройки руля и трансмиссии. Вроде ничего необычного. Но есть еще опция BMW Digital Premium, которая добавляет режимы «выразительный», «расслабленный» и «цифровое искусство», они изменяют графику центрального дисплея, амбиентное освещение, а в некоторых случаях автоматически активируют массаж в сиденьях. Вы серьезно думаете, что это нужно для спортивной модели?!

Если отвлечься от электронной мишуры, то можно обнаружить, что в салоне достаточно тесно. Хотя здесь и предусмотрено пять «полноразмерных» сидений, сесть получится только вчетвером: людям крупной комплекции машина будет «жать в плечах». Об этой проблеме купеобразных кроссоверов мы уже упоминали в начале, и увеличение габаритов кузова новому X2 особо не помогло. Но кое в чем прогресс очевиден — объем багажника вырос до 560 л, что значительно превосходит показатели предшественника.

Когда дело доходит до комплектаций, выбор на британском рынке невелик: M35i выпускается в спецификации M Performance, которая… очень похожа на M Sport базовой версии sDrive20i с 168 сильным мотором. Более мощный кроссовер получил 20 дюймовые легкосплавные диски вместо 19 дюймовых, оба оснащены адаптивной М-подвеской, внешним декором Shadowline, М-отделкой салона, а также полным набором гаджетов и водительских ассистентов. Однако только M35i получил решетку радиатора с подсветкой в стиле тачек из «Форсажа» и стандартную Hi-Fi систему Harman Kardon.

Полноприводный M35i с 2,0 литровым турбомотором мощностью 296 л.с. ускоряется с места до 100 км/ч за 5,4 с. И в реальности он действительно столь же впечатляюще быстр, как и на бумаге. Однако зубодробительная подвеска (она здесь даже жестче, чем у Countryman JCW) убивает всю радость от вождения. Нерегулируемые адаптивные амортизаторы достаточно эффективно противодействуют кренам кузова, благодаря чему вы можете по максимуму использовать возможности полноприводного шасси и острого рулевого управления. Но у нас не возникло желания снова попробовать проехать «с ветерком» извилистый участок горной дороги.

Как мы ни старались, сдружиться с BMW X2 M35i не получилось. Он классно выглядит, оснащен множеством новейших технологий и отлично едет — до тех пор, пока у вас под колесами идеальный асфальт. Некомфортный в повседневной езде, с тесным относительно своих габаритов салоном, этот кроссовер проигрывает соплатформенному Mini Countryman JCW, который стоит на 9 тыс. фунтов дешевле и предлагает почти идентичные возможности. То, что в покупке BMW X2 M35i нет никакого смысла, мы знали и раньше, и в этом плане новинка недалеко ушла от предшественника.

Что касается конкурентов, то среди них не так уж много таких откровенно спортивных версий, как X2. Есть Audi Q3 Sportback, но он уже староват. Вы можете выбрать Mercedes-Benz GLA или Range Rover Evoque, однако ни один из них не имеет такого же колоритного вида. Как это ни странно, ближе всего к баварскому купе-кроссоверу Cupra Formentor, но ей не хватает премиального имиджа. Если вам нравится стиль «баварца», обратите внимание на электрический iX2. Он приятнее в вождении и, если у вас на парковке есть доступ к розетке, к нему определенно стоит присмотреться.