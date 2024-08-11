Renault ввязалась в необычный челлендж и каждые пару месяцев радует нас новинкой. С начала года французы уже представили три новые модели – электрический Scenic, флагманский кроссовер Rafale и компактный Symbioz. Теперь черед обновленного Captur

Расширение модельного ряда — это, конечно, хорошо. Но мы не знаем, насколько успешными будут Rafale и Symbioz, а Captur — проверенный вариант. На протяжении последних десяти лет он остается самой продаваемой моделью Renault, тираж которой уже превысил два миллиона экземпляров. Но годы берут свое, и самому маленькому кроссоверу Renault становится все труднее сопротивляться натиску более молодых конкурентов, так что фейслифтинг случился вовремя.

Нынешнее обновление в первую очередь касается визуальной составляющей кроссовера, в чем Captur всегда был хорош. Теперь у него новое «фирменное» лицо, что делает его похожим на Scenic и Symbioz. Внутри появились современная медиасистема Renault OpenR Link со встроенными сервисами Google, новые материалы отделки, изготовленные с использованием вторсырья, а из оснащения топовых версий исключена кожа. В отчет об устойчивом развитии марки можно добавить еще один пунктик.

Теперь вы можете получить в свою коллекцию значок Alpine благодаря новой комплектации Espirit Alpine, но кроме колес большего диаметра ждать здесь чего-то еще не стоит. Перечень двигателей у новинки остался таким же, как и у прежнего Captur.

Мы протестировали гибридную версию, где 1,6 литровый бензиновый мотор работает в паре с двумя электродвигателями, которые питает батарея емкостью 1,2 кВт•ч. Такая связка, суммарно выдающая 143 л.с., обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч за 10,6 с. Очевидно, что эта версия больше ориентирована на экономию топлива, чем на динамику. В Renault заявляют, что средний расход гибридного Captur составляет 3,9 л/100 км. И эти цифры вполне достижимы. Более того, при аккуратном вождении вы можете израсходовать еще меньше горючего. Нам удалось добиться невероятных для неподзаряжаемого гибрида 2,9 л/100 км!

Однако большинство покупателей выберут версию начального уровня, где установлен 1,0 литровый турбомотор, развивающий жалкие 89 л.с. и 160 Нм крутящего момента. Он идет в паре с 6 ступенчатой механической коробкой передач, поэтому, если вам нужна автоматическая трансмиссия, придется взять гибрид. Хотя у нас не было возможности опробовать базовую версию, мы об этом ни разу не пожалели. На ней разгон до сотни отнимет 14,2 с жизни, и даже средний расход 5 л/100 км здесь станет слабым утешением.

Двигатели — ахиллесова пята Captur. Да, они радуют экономичностью, но на этом их достоинства заканчиваются. Базовый турбомотор кажется недостаточно мощным (по крайней мере на бумаге), а гибрид ощущается излишне дерганым (по факту). Хотя Renault продолжает совершенствовать привод E-Tech, на подъемах или при резком ускорении гибридный силовой агрегат оказывается неприятно шумным и не таким плавным, как хотелось бы.

Мы уже говорили, что фейслифтинг в первую очередь был нацелен на визуальный эффект, но кое-что изменилось и в конструкции модели. В частности, пересмотрены настройки подвески и рулевого управления. И, хотя по удовольствию от вождения обновленный кроссовер Renault по-прежнему недотягивает до лидера класса, Ford Puma, управлять Captur приятно. Но, если вы цените не только управляемость, но и комфорт, рекомендуем взять обычный кроссовер на 18 дюймовых колесах. Версия Esprit Alpine на 19 дюймовой низкопрофильной резине сильнее реагирует на колейность и дорожные изъяны.

Интерьер Renault Captur второго поколения всегда считался одной из его изюминок, и в обновленном кроссовере он стал только лучше. В комплектации Techno в обивке сидений, дверей и даже потолка используется экологичный серый шерстяной материал, который выглядит просто фантастически. Здесь даже забота об экологии и устойчивом развитии не так важна, как тактильные ощущения. Качество материалов превосходное, за исключением дверных карт, где используется твердый пластик. В целом салон получился очень приятным, хотя дизайнерам не хватило воображения: даже в версии Esprit Alpine, он скучноват и немного мрачен.

Новый 10,4 дюймовый сенсорный экран является стандартным для всей линейки Renault Captur, при этом встроенные Google Maps (карта навигации может отображаться на цифровой панели приборов), а также легкий доступ к магазину приложений Google Play, делают его одним из лучших в классе. На передней панели остались «физические» кнопки климат-контроля как пример баланса между современными технологиями и удобством использования. Единственное, что подкачало, — это разрешение камеры заднего вида, застрявшей где-то в прошлом десятилетии.

Отдельного упоминания заслуживает переключатель «Моя безопасность», который позволяет выбирать, какие системы помощи водителю вам нужны, а какие — нет, а затем сохранить выбор в настройках профиля. Это гениальный способ раз и навсегда отключить все раздражающие функции, такие как ассистент удержания в полосе.

В последнее время Renault ведет агрессивную ценовую политику, и обновленный Captur не стал исключением. Цены на него начинаются от 21?095 фунтов стерлингов за бензиновую версию и от 24 595 — за гибрид, что значительно ниже, чем у большинства конкурентов. Это удивительно, но новинка доступнее предшественника, который в схожих комплектациях стоил на 500 фунтов дороже!

Доплата между комплектациями составляет 1700 фунтов. И, хотя базовая версия Evolution неплохо упакована, включая 17 дюймовые легкосплавные диски, полноразмерный сенсорный экран, цифровую комбинацию приборов, бесключевой доступ и камеру заднего вида, есть соблазн переплатить за версию Techno, где будут встроенные сервисы Google, амбиентная подсветка, большая цифровая панель приборов и рейлинги на крыше. На вершине находится версия Esprit Alpine, которая отличается оригинальными 19 дюймовыми колесами в двухцветной окраске, в комплекте с которыми идет подогрев передних сидений и адаптивный круиз-контроль.

Несмотря на то что гибридная система Renault Captur работает далеко не идеально, да и более мощной турбомотор кроссоверу тоже бы не помешал, его плюсы значительно перевешивают минусы. Ну а вишенкой на торте здесь является низкая цена, что делает новинку лучшим выбором из того, что можно найти в этом сегменте.

