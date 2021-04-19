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Электрический SUV Audi e-tron стал победителем конкурса «Электромобиль года 2021», а также продемонстрировал высший рейтинг оценки систем безопасности

Копилка достижений модели Audi e-tron пополнилась титулом «Электромобиль года 2021». Эту награду немецкий кроссовер получил по итогам одноименного конкурса, организованного независимой голландской организацией Vereniging Zakelijk Rijders совместно с изданиями Eneco eMobility, LeasePlan и AutoWeek. За лидерство боролись 23 бренда с 32 моделями, появившимися в продаже в 2020 году. В результате Audi e-tron стал лидером в ценовой категории от 70 тыс. евро, обойдя Tesla Model X и Tesla Model S.

Согласно еще одному свежему исследованию – рейтингу американского Страхового института дорожной безопасности IIHS, Audi e-tron сейчас является самым защищенным автомобилем на электрической тяге в мире. Немецкий «зеленый» SUV удостоился высшей награды Top Safety Pick+ наряду с еще 48 моделями разных размерных классов и категорий. Чтобы подняться на высшие позиции авторитетного хит-парада, автомобиль должен не только получить высокие оценки в краш тес­тах, но также продемонстрировать эффективность работы оптики, электронных систем предотвращения столкновений и крепления детских кресел.

Напомним, что электрокар поступил в продажу на российском рынке прошлым летом, и в 2020 году, по данным агентства «Автостат», такой автомобиль приобрели 134 россиянина. В феврале 2021-го компанию Audi e-tron на нашем рынке составила близкородственная модель – купе-кроссовер e-tron Sportback. Полноразмерный Audi e-tron, базирующийся на модульной платформе MLB Evo, имеет внешние габариты 4901х1935х1616 мм при колесной базе 2928 мм. Объем основного багажника составляет 600 л, под капотом организовано дополнительное вещевое отделение на 60 л. Дизайн, исполненный в узнавае­мом корпоративном стиле, заточен на аэродинамику, cx составляет всего 0,28. Фронтальная оптика в «базе» светодиодная, за доплату – матричная. Ходовые огни и задние фонари выполнены на органических светодиодах (OLED). Интерьер оформлен в стиле других новинок Audi: виртуальная приборка, пара дисплеев на центральной консоли и четырехспицевое рулевое колесо. За доплату на картах дверей монтируются два дополнительных экрана, куда транслируется изображение с опциональных камер-зеркал.

Два асинхронных электродвигателя суммарной отдачей 408 л.с. и 664 Нм, а также полный привод quattro обеспечивают разгон до сотни всего за 5,7 с в режиме overboost и «максималку» 200 км/ч. Литий-ионная батарея на 95 кВт•ч размещена в подполье. Стандартная мобильная система зарядки предусматривает два варианта использования – от бытовой сети напряжением 220 В или от трехфазной сети напряжением 400 В. В последнем случае на восполнение заряда на 80% уйдет лишь полчаса. Электрокар может преодолеть на одной зарядке более 400 км. Столь внушительного показателя удалось добиться в том числе благодаря инновационной системе рекуперации, обеспечивающей до 30% от общего запаса хода.

Уже в базовой комплектации Audi e tron оснащается пневмоподвеской, способной менять дорожный просвет в диапазоне 76 мм. В списке опций значатся четырехзонный климат-контроль, пакет ионизации и ароматизации воздуха, автопарковщик, адаптивный «круиз», система ночного видения с функцией распознавания пешеходов, проекционный дисплей и многое другое.

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