В ближайшие месяцы на российский рынок выйдет второе поколение флагманской модели бренда KIA – седана K900, ранее в нашей стране предлагавшегося под названием Quoris. Судя по всему, переименование вполне логично – в новой генерации автомобиль по всем статьям превосходит своего предшественника

Берясь за текст об этом автомобиле, попросту теряешься: с чего начать? С дизайна кузова, спорящего по элегантности с соперниками из «большой немецкой тройки»? С интерьера, дарящего высочайший уровень комфорта и умиротворения? Или же с инженерии, благодаря которой K900 нового поколения стал самой высокотехнологичной моделью из линейки KIA? Ведь, как ни крути, нужно сказать о каждом из этих компонентов.

Образцовый джентльмен

Пожалуй, начнем все-таки с внешнего вида – именно он формирует первое впечатление об автомобиле, столь важное для восприятия продукта в целом. И тут, надо признать, дизайнеры KIA выдали просто блестящий результат (не зря над экстерьером корпели сразу в двух центрах стиля марки – в Корее и США). В своей работе они использовали концепцию «Притяжение престижа» (Gravity of Prestige), выдержав ее в полной мере.

Прежде всего, этот седан представительского класса стал крупнее – его длина увеличилась на 25 мм, в то время как колесная база приросла сразу на 60 мм (до 3105 мм). При этом внешне флагман выглядит более сбалансированным, элегантным и подтянутым, нежели знакомый нам Quoris. Свою роль в этом сыграли свесы, которые укоротили, из-за чего колеса теперь расположены заметно ближе к углам кузова (что, кстати, обеспечивает и лучший ездовой комфорт и больший простор для пассажиров).

Несомненно, важный элемент дизайна – новая передняя часть кузова. Тут «центром вселенной» следует признать решетку радиатора в стилистике «Квадратичный узор» (Quadric pattern), сформированную из 176 «ячеек» в форме ограненных драгоценных камней. Стильно выглядят и основные «дуплексные» светодиодные фары, одним своим видом говорящие о целом сонме высоких технологий, использованных в автомобиле. В том же ключе выполнены и двойные блоки задних фонарей. Кроме того, статус модели подчеркивают хромированные детали, со вкусом размещенные на боковых и кормовых панелях кузова (к слову, сделанного из высокопрочной стали).

Когда важен эксклюзив

С первого же взгляда на салон нового K900 становится понятно: стилистам KIA удалось очень органично соединить роскошь и… минимализм. С одной стороны, интерьер выглядит дорого и утонченно, с другой – необычайно лаконично, в нем ничего лишнего! Например, передняя панель весьма эргономична, не перегружена ничем, что может отвлекать водителя и пассажиров, – выделяются разве что щиток приборов да аналоговые часы известного швейцарского производителя Maurice Lacroix, разработанные специально для этой машины.

Еще один эксклюзив – система регулируемой подсветки, созданная вместе с мировым лидером в области работы с цветом американским Pantone Color Institute. Задействовав 64 цвета подсветки, его специалисты сформировали семь основных тем, которые водитель или пассажиры могут менять согласно своим предпочтениям и настроению. Для этого по всему салону флагманского седана KIA – на потолке, дверных панелях, в зонах ног задних и передних кресел – смонтированы световые элементы. Хотя, говоря о «световых эффектах», следует упомянуть и интерактивную подсветку: в тот момент, когда водитель только поднесет палец к какой-либо кнопке, интенсивность подсветки сама увеличится на 20%. Что тут скажешь – удобно.

Впрочем, на комфорт в новом K900 «заточено» буквально все. Взять хотя бы опциональные задние сиденья с множеством регулировок (до 14 за передним пассажиром) или еще более вариативные передние (до 20 настроек для водителя). Конечно же, есть функция массажа для задних пассажиров, а также вентиляция и обогрев каждого из кресел. А тем, кто ездит сзади, доступен блок отдельного управления системой микроклимата.

И, разумеется, автомобиль представительского класса предлагает соответствующий уровень материалов. Мягкая высококачественная кожа, металлические переключатели, поверхности из натурального дерева, алюминий обеспечивают атмосферу защищенности и, можно сказать, домашнего уюта. Свой вклад в это вносит и значительно повышенный уровень защиты от шумов и вибраций.

Магия технологий

Как любой новый продукт KIA Motors, седан K900 буквально нашпигован инновационными инженерными решениями. В этом отношении флагман превосходит всех своих «собратьев» по бренду: решив только перечислить примененные в нем электронные системы, мы увеличили бы этот материал, пожалуй, вдвое. Большинство из них не что иное, как элементы автономного вождения. Тут вам и ассистент поддержания движения в полосе, и функция предотвращения фронтальных столкновений, и система помощи при выезде с парковки задним ходом, и многое-многое другое, способное обеспечить максимальный уровень и безопасности, и комфорта. К тому же, по словам инженеров марки, этот автомобиль выводит на новый уровень взаимодействие человека и компьютера, чему способствуют телематика, сенсорные экраны высокого разрешения, комплекс систем помощи водителю Drive Wise.

Наконец, нельзя обойти вниманием основные агрегаты нового седана из Кореи. На российском рынке он будет предлагаться с одним из двух бензиновых атмосферных двигателей – 248-сильным 3,3-литровым V6 или 5-литровым V8 мощностью 413 л.с. Каждый из них сочетается с 8-диапазонной автоматической коробкой передач и фирменной системой полного привода. Что же касается подвески, то сам за себя говорит тот факт, что ее настройкой руководил лично Альберт Бирманн, известный по работе в немецком премиальном бренде, а ныне президент подразделения испытаний и подготовки автомобилей высокой мощности KIA. Иначе говоря, гуру мирового класса в области шасси.

На наш взгляд, с такой «базой» K900 просто обязан стать успешным.