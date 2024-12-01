Кроссовер EV3 меньше и доступнее электрических флагманов Kia — EV6 и EV9, но также под завязку напичкан передовыми технологиями и привлекает внимание смелым дизайном. Он действительно так крут, как выглядит?

Когда спрос на электромобили остывает с каждым днем, при этом разница в цене между «электричками» и машинами с ДВС все еще велика, а зарядных станций пока в разы меньше, чем обычных заправок, даже стартовая цена в 32?995 фунтов стерлингов и стильный дизайн не могут гарантировать успех Kia EV3 в Старом Свете. Чем еще сможет привлечь корейская новинка? Чтобы ответить на этот вопрос, мы отправились в Сеул.

На данный момент EV3 — это самый маленький электрический кроссовер Kia. Он примерно таких же размеров, как Niro, но имеет столько же места внутри, как Sportage. Этот электромобиль нацелен на массовую аудиторию, за которую уже бьется множество моделей, включая VW ID.3, Volvo EX30 и Smart #1. И выжить в этой битве ему будет непросто.

Главный козырь EV3 — его стиль. Он напоминает концепт-кар, который выехал из выставочного павильона прямиком на улицу. Многие автопроизводители придумывают броские названия для своего языка дизайна, и в большинстве случаев это маркетинговая чепуха. Но в случае с EV3 слоган дизайна Kia «Объединяя противоположности» действительно становится более понятным. В этом электромобиле объединено множество разрозненных форм, углов и линий, которые каким-то образом гармонично сочетаются друг с другом.

Я не могу вспомнить ничего, за исключением более крупного Kia EV9, что выглядело бы настолько свежо и самобытно. При этом кажущийся угловатым кузов на самом деле обладает отменной аэродинамикой! Благодаря трехмерному кожуху днища и активным заслонкам радиатора, которые уменьшают сопротивление на высокой скорости, коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,267.

В салоне новинки радикальные элементы дизайна не идут в разрез с комфортом. Первое, что бросается в глаза, это простор, который достигается комбинацией длинной колесной базы (2680 мм, как у Sportage) и плоского пола сзади. Матовый металл, текстиль и пластик отделки (каждый EV3 использует 28,5 кг переработанной пластмассы, происхождение которой можно узнать по QR-коду на передней панели) в сочетании с приглушенной цветовой палитрой создают расслабленную и гостеприимную «скандинавскую» атмосферу.

Большая часть оборудования салона, включая охватывающий переднюю панель экран «три в одном», позаимствована у EV9. И да, здесь есть не только тачскрины, но и крупные «физические» кнопки — для управления «климатом». Двухуровневый багажник может вместить 460 л — примерно на 100 л больше, чем у многих конкурентов EV3. Также под капотом расположен аккуратный 25 литровый багажник для зарядных кабелей.

Для EV3 доступен один 201 сильный электромотор, приводящий в движение передние колеса, и два варианта батарей. Стандартный аккумулятор емкостью 58,3 кВт·ч обеспечивает запас хода в 430 км, в то время как более крупная батарея на 81,4 кВт·ч позволяет (в теории) проехать до 600 км.

В течение двух дней мы ездили на EV3 по Сеулу. Это было прохладное и умиротворяющее убежище от 35 градусной жары, влажности и всеобщего бедлама корейской столицы. Кроссовер Kia не переписывает правила вождения, но и не совершает ошибок. Он едет расслабленно, комфортно смягчая стыки асфальтобетонных дорог и эстакад. Руль делает всего 2,75 оборота от упора до упора, позволяя легко справиться как с маневрами в плотном трафике, так и с тесными парковками. Тормоза тоже на месте, они мгновенно схватывают, уверенно замедляя 1885 килограммовый автомобиль. И это важно, когда машина может ускориться до сотни всего за 7,4 с.

EV3 идеально подходит на роль семейного автомобиля. Яркий дизайн, просторный салон, отличная динамика, приличный запас хода, высокий уровень комфорта — и все это по цене ниже, чем у конкурентов. Kia показала всем, как нужно делать электромобили. EV3 — это ID.3, который VW должен был выпустить изначально. Конечно, не все оценят авангардный дизайн, невысокую скорость зарядки и отсутствие теплового насоса в стандартном оснащении корейской новинки. Но эти недостатки — ничто по сравнению с кучей достоинств модели.

