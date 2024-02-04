Это показатель того, насколько далеко продвинулась Kia: никто из журналистов и глазом не моргнул, услышав цену ее новейшего электрического кроссовера. Почти 65 тыс. фунтов стерлингов в базовой комплектации! Но стоит ли EV9 этих денег?

В Kia уверены, что сочетания яркого стиля, значительного запаса хода и гигантского салона будет достаточно, чтобы заставить покупателей обойти стороной Land Rover Discovery и BMW X5, сделав выбор в пользу EV9. Что ж, большой электрический корейский кроссовер действительно предлагает интересный дизайн, множество современных технологий и высокое качество — этого более чем достаточно, чтобы нанести удар по мягкому подбрюшью его конкурентов.

С тех пор как Питер Шрайер присоединился к отделу дизайна Kia в 2006 году, автомобили этой марки становились все менее и менее аморфными. Но последние новинки, сделанные под руководством Карима Хабиба, — это переход на новый уровень. В матовой краске Pacific Blue (за нее придется доплатить 725 фунтов стерлингов) EV9 смотрится очень круто, хотя кому-то его внешность покажется отталкивающей.

Покупателям EV9 доступны 7 и 6 местный салоны. Последний — настоящая находка для любителей вечеринок: три ряда по два сиденья с возможностью поворота среднего ряда, чтобы создать своего рода автомобильную гостиную. Только без телевизора. Сочетание материалов отделки и общее восприятие качества кажутся безупречными, и, в отличие от высокотехнологичных конкурентов Kia, выглядит интерьер просто и изящно.

Широкая цифровая передняя панель (12,3 дюймовые дисплеи панели приборов и медиацентра плюс 5,3 дюймовый экран климат-контроля между ними) проста в использовании. На руле достаточно физических кнопок, благодаря которым не нужно тянуться к сенсорному экрану каждый раз, когда вы хотите включить музыку, перемотать трек или отрегулировать громкость.

Ровный пол в салоне позволил разместить много мест для хранения, а в комплектациях GT-Line и выше оба передних сиденья имеют функцию наклона и подставку для ног — для тех случаев, когда, заряжая машину, вы решите не покидать салон.

На среднем ряду очень просторно, и диван можно двигать вперед и назад. Для доступа на «галерку» часть дивана откидывается и сдвигается с помощью всего лишь одного рычага. Каждый ряд имеет собственный климат-контроль и вентиляционные отверстия в потолке. Разъемов USB стандарта Type-C тоже предостаточно.

Как и в случае с большинством электромобилей, Kia изо всех сил старается подчеркнуть экологичность материалов отделки. Так, в обивке сидений и руля используется искусственная кожа (приятная на ощупь), передняя панель и центральная консоль изготовлены из биопластика, а коврики в ногах сделаны из… переработанных рыболовных сетей! При этом есть некоторые странности в эргономике: недостаточная регулировка руля по вылету и спрятанные за ним органы управления климат-контролем.

Благодаря тихому салону и хорошей амортизации электрический кроссовер Kia очень комфортен на ходу. Подвеска легко справляется с разбитым асфальтом, хотя «лежачие полицейские» не остаются незамеченными — большая масса EV9 дает о себе знать. При этом он великолепно ускоряется и способен порадовать водителя, когда не надо везти детей в школу.

У Kia EV9 два типа привода: на заднюю ось с электромотором мощностью 200 л.с. и полноприводный, развивающий 379 л.с. Как едет заднеприводная версия, сказать не беремся, однако с полным приводом EV9 мчится по дороге весьма уверенно.

Несмотря на значительный вес, EV9 аккуратен в поворотах, и это лучшее, что можно ожидать от автомобиля, занимающего большую часть дорожной полосы. Подвеска неплохо справляется с кренами кузова, но она не настроена на суетливое вождение — все движения водителя должны быть плавными. Хотите драйва и азарта? Поищите его в другом месте.

Все версии EV9 оснащены достаточно большим аккумулятором емкостью 99,8 кВт•ч, созданным по новейшей технологии Kia. Заявлено, что заднеприводный EV9 способен проехать до 560 км, в то время как более мощные полноприводные модификации могут выжать в идеальных условиях чуть больше 500 км на одной зарядке. При нуле градусов это расстояние сокращается до 400 км, что все еще более чем достаточно для многих водителей.

Индикатор запаса хода оказался точен: каждый пройденный километр равнялся потере одного расчетного километра — даже удивительно, что многие электромобили с этим не справляются. Благодаря 800 вольтовой архитектуре аккумулятор можно подзарядить на суперчарджере с 10 до 80% всего за 24 мин. Хотя кому-то и это покажется вечностью. Так что, если у вас на борту дети, лучше искать станции зарядки рядом с кафе.

Для большого семейного кроссовера Kia EV9 чрезвычайно быстр и комфортабелен (мы без проблем проехали более 1600 км за три дня). С точки зрения удобства и простоты использования этот кроссовер идеален. Вы вряд ли найдете на рынке что-то лучше в том же размере. Но этот электромобиль не доставит вам того удовольствия, которое вы получили бы за рулем BMW X5.

