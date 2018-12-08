LADA Brand Days 2018 Знай наших!

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Беспрецедентную по масштабам презентацию своих продуктов и стратегии провел для СМИ крупнейший отечественный автопроизводитель: в рамках мероприятия LADA Brand Days 2018 более трех десятков членов жюри премии «ТОП-5 АВТО» узнали, как будет развиваться марка, и протестировали многие ее новинки

Выбор вазовцами целевой аудитории мероприятия понятен: в состав жюри Национальной премии экспертов автобизнеса «ТОП-5 АВТО» входит свыше полусотни представителей самых разных СМИ страны (включая блогеров), рассказывающих об автомобилях. Именно они могут максимально взвешенно и профессионально донести до потенциальных покупателей ту информацию, которую производители машин хотели бы транслировать «в массы». Судя по всему, задуманное удалось.

Прежде всего, прибывшие в Сочи журналисты получили редкую возможность не спеша и в неформальной обстановке пообщаться с целым рядом ключевых топ-менеджеров бренда. Например, шеф-дизайнер LADA Стив Маттин подробно рассказал, как шесть лет назад он со своей командой начал формировать ту самую стилистику тольяттинских моделей, которая теперь становится привычной, узнаваемой – фирменной. Поделился господин Маттин и некоторыми планами, правда, совсем немного намекнув, над чем теперь работают его сотрудники. Надо сказать, нас ждут любопытные сюрпризы.

О том, какой тольяттинцы видят свою клиентуру и на кого рассчитаны различные модели марки, говорил ее директор по маркетингу Фабьен Гульми. Он, в частности, поведал, что XRAY Cross создавался с прицелом на городскую молодежь, желающую получить машину яркую, способную доставить удовольствие водителю, но вместе с тем готовую к езде не только по асфальту и одновременно предоставляющую максимум комфорта. На драйверов нацелена и Vesta Sport – очередной представитель популярного семейства, призванный удовлетворить запросы тех, кому хотелось бы приобрести городскую «зажигалку». Что же касается существенно обновленной и расширенной линейки Granta, то она по-прежнему ориентирована на основной пласт клиентуры бренда, стремящейся иметь практичную, доступную, но при этом современную и удобную машину.

Исчерпывающим стал также блок технической информации, представленный ответственными сотрудниками АвтоВАЗа. О том, чем отличается модификация LADA XRAY Cross от «просто» XRAY, сообщил руководитель этого проекта Олег Груненков. Новаций, надо сказать, столько, что впору было бы даже пере­именовать версию, назвав ее как-нибудь иначе. Тут и оригинальные узлы подвески, и изменения в тормозной и рулевой системах, и уровень оснащенности в области комфорта, безопасность. Ну и, само собой, собственные элементы экстерьера (защитный обвес кузова, рейлинги на крыше).

В том же ключе тольяттинцы реализовали проект Vesta Sport. Эту машину членам жюри «ТОП 5 АВТО» представил генеральный директор LADA Sport Владислав Незванкин. Свое­образными «тремя китами» вверенного ему под­разделения являются инжиниринг, автоспорт и производство, на котором создают автомобили для различных состязаний. Опыт больших гонок используется и при разработке дорожных спортивных моделей, в частности Vesta Sport. Она получила более мощные, нежели у всех остальных автомобилей марки, тормоза, подвеску, изготовленную с учетом гоночного опыта, отменную аэродинамику. Инженерам удалось найти отличный баланс между спортивностью и комфортом, создав машину, которой можно пользоваться каждый день.

Еще одна важная новация – модернизированная вазовская АМТ (автоматизированная механическая трансмиссия). Она была спроектирована несколько лет назад в партнерстве с инженерами ZF, ныне ее доработали с учетом требований клиентов. Как рассказал руководитель этого проекта Владимир Петунин, коробка передач обрела ряд совершенно новых свойств. Речь идет прежде всего о трех режимах движения – «городском» (для пробок), «зимнем» и «спортивном». Помимо этого АМТ получила функцию трансмиссионного торможения (для спусков), а время переключения передач снизилось на треть, что составляет около секунды.

Пройдя насыщенный теоретический курс, участники LADA Brand Days 2018 смогли и лично испытать новинки на различных трассах. Для проведения тест-драйва им были предложены автомобили XRAY Cross, Vesta Sport, а также Vesta Cross, оснащенные обновленной АМТ.

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