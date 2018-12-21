С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры. Адиль Ширинов президент и СЕО Ford Sollers

Дорогие друзья!

От лица компании Ford Sollers и от себя лично, поздравляю вас и ваших родных с наступающими праздниками. Пусть грядущий год принесет вам новые открытия, впечатления и исполнение всех желаний. Мы хотим, чтобы как можно больше наших соотечественников каждый день наслаждались поездками за рулем современных, безопасных и комфортных машин. А о наших новинках 2019 года вы традиционно узнаете из новостей сайта MotorPage.Ru.

Адиль Ширинов, президент и СЕО Ford Sollers

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