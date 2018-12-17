Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры.
От лица компании INFINITI в России рад поздравить Вас с наступающим Новым Годом!
И хочу пожелать, чтобы 2019 год был успешным, полным новых эмоций. Пусть каждый день будет наполнен радостью, удачей и новыми яркими, запоминающимися событиями в жизни. Пусть достаток и успех будут с Вами в наступающем году!
В новом году INFINITI порадует всех эксклюзивными предложениями и новинками. Уверен, что они не оставят Вас равнодушными.
Счастливого Нового Года и Рождества!
Дорогие читатели! Читать далее
От лица компании Audi Россия я рад поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее
Уважаемые читатели Motorpage.ru! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее
Дорогие читатели автомобильного интернет-портала MotorPage! Читать далее
Новогоднее поздравление KIA Motors Rus читателям Motorpage.ru Читать далее
Дорогие читатели! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее
Дорогие читатели портала Motor Page! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее
От всей души поздравляю портал MotorPage.ru с наступающим Новым Годом! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее