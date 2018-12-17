Автомобильный портал Motorpage
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С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры.

Дмитрий Панасов
Infiniti
17 декабря 2018

Дмитрий Панасов

управляющий директор INFINITI Россия-Украина-Казахстан

Дорогие читатели портала Motor Page!

От лица компании INFINITI в России рад поздравить Вас с наступающим Новым Годом!
И хочу пожелать, чтобы 2019 год был успешным, полным новых эмоций. Пусть каждый день будет наполнен радостью, удачей и новыми яркими, запоминающимися событиями в жизни. Пусть достаток и успех будут с Вами в наступающем году!
В новом году INFINITI порадует всех эксклюзивными предложениями и новинками. Уверен, что они не оставят Вас равнодушными.
Счастливого Нового Года и Рождества!

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