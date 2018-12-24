С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры. Юрий Урюков заместитель главного редактора Mail.ru Авто

Соратники автомобилисты!

2018 год получился спорным, как наполовину полный стакан из той притчи об оптимистах и пессимистах. Продажи машин растут, рынок оживает – это, безусловно, радует автомобильное сообщество, дает надежду на лучшее. С другой стороны, быть водителем в нашей стране всё сложнее. Точнее – затратнее. К регулярному обновлению ценников на топливо в сторону увеличения плюсуются дорожающая страховка, запчасти, сервис. Грядет очередное закручивание гаек по штрафам. Традиционно под Новый год московские власти прикрыли праздничной шумихой драконовский рост парковочных сборов. Понятно, отчего интерес столичной молодежи к личному транспорту стремится к нулю – если уж заработал, проще на такси рассекать. Да и с экономической стороны положение выглядит тревожным. В неспокойное время живем – нет гарантий, что завтра очередная политическая неурядица не обернется «железным занавесом» XXI века.

Хотя как раз в Новый год хочется верить в чудеса. Поэтому пожелаю нам всем свободы передвижения, ради которой автомобиль и затевался. Ведь Дедушка Мороз на санях тоже любит погонять, значит, свой человек. Пусть откроются новые дороги, сбудутся мечты о путешествиях и улицах без «пробок», а машина не превратится в статусный аксессуар элиты общества – социальное расслоение мы уже проходили. А если уж и суждено пережить потрясения, то давайте воспринимать их философски. В конце концов, тогда нам, автомобильным СМИ, будет в чем разбираться и объективно рассказывать вам – нашим читателям. Помните, мы на одной полосе!

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