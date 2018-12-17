Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры.
От лица бренда Haval позвольте поздравить вас с наступающим Новым годом! Пожелать благополучия, любви и радости, вам и вашим близким! Пусть исполнятся ваши самые заветные желания, а успех придет ко всем добрым начинаниям!
Мы уверены, что в новом году, нас ждет много интересных дел и открытий. Мы с большим энтузиазмом смотрим вперед, ведь для Haval Russia наступающий год будет наполнен важными событиями. В первую очередь, в начале 2019 года состоится открытие завода полного цикла Haval в Тульской области. А весной начнутся продажи новейшего молодежного кроссовера Haval F7 – первой модели Haval российского производства. Мы приложим все усилия для того, чтобы приятно удивить российских покупателей – высоким качеством автомобилей локальной сборки, уровнем комфорта, технологий, безопасности в совокупности с привлекательной ценой. Мы верим, что сможем «расшевелить» автомобильный рынок страны, предложив действительно интересный и конкурентный продукт.
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От лица компании Audi Россия я рад поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Читать далее
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Новогоднее поздравление KIA Motors Rus читателям Motorpage.ru Читать далее
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От всей души поздравляю портал MotorPage.ru с наступающим Новым Годом! Читать далее
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