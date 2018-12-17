Автомобильный портал Motorpage
Высказался в рамках следующего круглого стола:

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры.

Юта Такахаси
Suzuki
17 декабря 2018

Юта Такахаси

генеральный директор Suzuki в России

Дорогие друзья!

От лица Suzuki в России поздравляю вас с Новым 2019 годом и Рождеством!

В Японии о приходе нового года возвещают колокольные удары. Считается, что в полночь со 108 ударами колоколов уходят мирские пороки и страсти, и человек очищенный и обновлённый вступает в новый год. Я желаю вам вступить в 2019 год с чистым сердцем, с открытой душой и большими планами на жизнь. 

Вас заинтересует:

Вам понравилось интервью?

Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

Также высказались:

Обзоров машин на сайте:

4 5 6 8