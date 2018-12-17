Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры.
От лица Suzuki в России поздравляю вас с Новым 2019 годом и Рождеством!
В Японии о приходе нового года возвещают колокольные удары. Считается, что в полночь со 108 ударами колоколов уходят мирские пороки и страсти, и человек очищенный и обновлённый вступает в новый год. Я желаю вам вступить в 2019 год с чистым сердцем, с открытой душой и большими планами на жизнь.
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От лица компании Audi Россия я рад поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Читать далее
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Новогоднее поздравление KIA Motors Rus читателям Motorpage.ru Читать далее
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От всей души поздравляю портал MotorPage.ru с наступающим Новым Годом! Читать далее
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