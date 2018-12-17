С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры. Ян Прохазка руководитель марки Škoda в России

Дорогие друзья!

Дорогие друзья!

От имени ŠKODA AUTO Россия поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Новогодние праздники дарят драгоценную возможность собраться в кругу семьи, подвести итоги уходящего года иобсудить планы на будущее.

Команде марки ŠKODA уходящий год принес много радостных событий. Мы запустили локальное производство нашего первого семейного внедорожника KODIAQ, благодаря чему расширилась его линейка двигателей и комплектаций. Каждый месяц мы наблюдали растущий интерес среди российских покупателей к нашему модельному ряду и уже к концу октября мы поставили автомобилей больше, чем за весь 2017 год. Это стало возможно благодаря доверию наших клиентов, за что мы выражаем им глубокую признательность!

Желаем вам в Новом году благополучия, исполнения заветных желаний и успехов во всех начинаниях. Пусть 2019-й подарит много ярких, запоминающихся событий и интересных путешествий! А марка ŠKODA продолжит радовать вас современными и надежными автомобилями!

С искренними пожеланиями,

Ян Прохазка

Вас заинтересует: