Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры.
От лица компании Jaguar Land Rover поздравляю вас с наступающими праздниками! Хочу пожелать вам лишь одного – смелости в принятии важных и непростых решений. Ведь если не бояться перемен, то сбудутся все сокровенные желания, решатся даже самые сложные вопросы и осуществятся самые смелые мечты! Все возможности скрыты только в нас. И Jaguar Land Rover сделает все, чтобы соответствовать вашим достижениям и подчеркнуть ваш успех. Только в этом году мы представили динамичный кроссовер E-PACE, электрический I-PACE, подзаряжаемые гибридные Range Rover и Range Rover Sport, а также новый, еще более стильный и технологичный Range Rover Evoque. Модели, отличающиеся особым зарядом, станут прекрасным дополнением вашему внутреннему драйву! Радости вам и ярких побед в новом 2019 году! С праздником вас!
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От лица компании Audi Россия я рад поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Читать далее
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Новогоднее поздравление KIA Motors Rus читателям Motorpage.ru Читать далее
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От всей души поздравляю портал MotorPage.ru с наступающим Новым Годом! Читать далее
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