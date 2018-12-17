С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры. Есики Кишимото генеральный директор ООО "Субару Мотор"

Дорогие друзья!

Новый год – время загадывать желания и верить в чудо. Самое лучшее время, чтобы мечтать и строить планы на будущее. Ушедший год был для нас знаковым, на российском рынке. Мы представили несколько новых моделей, главная из которых – наш новый Subaru Forester. Едва появившись на рынке, он уже вызвал интерес россиян, и это, как и успехи других наших автомобилей, позволяет нам с оптимизмом смотреть в 2019 год.

Оптимизм – та движущая сила, которая позволяет нам преодолевать трудности и решать сложные жизненные задачи, открывать для себя что-то новое, жить полноценной жизнью.

Мы в Subaru, хотим, чтобы каждый день приносил вам радость. Радость от общения с близкими, радость от успехов и достижений, а главное – радость от обладания качественным и современным автомобилем, созданным лучшими инженерами.

Друзья, не бойтесь мечтать и загадывать желания! Мы, японцы, точно знаем, что мечты сбываются. С Новым годом!

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