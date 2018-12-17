Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры.
Новый год – время загадывать желания и верить в чудо. Самое лучшее время, чтобы мечтать и строить планы на будущее. Ушедший год был для нас знаковым, на российском рынке. Мы представили несколько новых моделей, главная из которых – наш новый Subaru Forester. Едва появившись на рынке, он уже вызвал интерес россиян, и это, как и успехи других наших автомобилей, позволяет нам с оптимизмом смотреть в 2019 год.
Оптимизм – та движущая сила, которая позволяет нам преодолевать трудности и решать сложные жизненные задачи, открывать для себя что-то новое, жить полноценной жизнью.
Мы в Subaru, хотим, чтобы каждый день приносил вам радость. Радость от общения с близкими, радость от успехов и достижений, а главное – радость от обладания качественным и современным автомобилем, созданным лучшими инженерами.
Друзья, не бойтесь мечтать и загадывать желания! Мы, японцы, точно знаем, что мечты сбываются. С Новым годом!
Дорогие читатели! Читать далее
От лица компании Audi Россия я рад поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее
Уважаемые читатели Motorpage.ru! Читать далее
Дорогие читатели портала Motor Page! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее
Дорогие читатели автомобильного интернет-портала MotorPage! Читать далее
Новогоднее поздравление KIA Motors Rus читателям Motorpage.ru Читать далее
Дорогие читатели! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее
Дорогие читатели портала Motor Page! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее
От всей души поздравляю портал MotorPage.ru с наступающим Новым Годом! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее