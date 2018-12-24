Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры.
Мы живем в сложное, но интересное время. На наших глазах происходят тектонические изменения в мировой автомобильной промышленности, традиционный уклад этой столетней отрасли меняют новые революционные технологии.
В уходящем году в России, например, официально разрешили испытывать на дорогах общего пользования беспилотные автомобили, пока постепенно, но все же неумолимо наступает эра электрических транспортных средств.
Трансформация привычной действительности создаёт необходимость разъяснения революционных процессов. Людям необходима доступная и понятная информация, чтобы ориентироваться в новом технологическом укладе.
Портал MotorPage.ru является ресурсом, где можно найти достоверную информацию о последних трендах развития мирового и российского автомобильного рынка. Будучи активным читателем портала MotorPage.ru желаю ему в Новом Году оставаться достойной опорой для читателей в бурлящем информационном пространстве.
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От лица компании Audi Россия я рад поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Читать далее
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Новогоднее поздравление KIA Motors Rus читателям Motorpage.ru Читать далее
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