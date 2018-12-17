С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Высказался в рамках следующего круглого стола:

Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры.