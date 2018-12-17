Автомобильный портал Motorpage
Высказался в рамках следующего круглого стола:

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры.

Д-р Томас Штэрцель
Porsche
17 декабря 2018

Д-р Томас Штэрцель

генеральный директор ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД»

Дорогие читатели автомобильного интернет-портала MotorPage!

От всей души хочу поздравить вас с Новым годом и пожелать здоровья и благополучия.
Пусть наступающий 2019-ый год принесет новые открытия, а на пути к ярким победам с вами будут верные друзья и надежные автомобили.
Счастливого Нового года и Рождества.

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