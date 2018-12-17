Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры.
От всей души хочу поздравить вас с Новым годом и пожелать здоровья и благополучия.
Пусть наступающий 2019-ый год принесет новые открытия, а на пути к ярким победам с вами будут верные друзья и надежные автомобили.
Счастливого Нового года и Рождества.
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От лица компании Audi Россия я рад поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Читать далее
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Новогоднее поздравление KIA Motors Rus читателям Motorpage.ru Читать далее
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От всей души поздравляю портал MotorPage.ru с наступающим Новым Годом! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее